媲美詹記的「果凍鴨血」成絕響！麻神麻辣火鍋年底熄燈 網友：會哭死

開業十多年、網路評價近滿分的「麻神麻辣火鍋」，以西式刀叉吃「果凍鴨血」打響知名，卻在剛剛傳出熄燈消息。麻神麻辣火鍋於臉書公告，將於114年12月31日畫下完美的句點。

「那入口瞬間的顫動，如絲綢般滑嫩、如布丁般Q彈，吸附了飽滿的麻神精華湯汁—這塊被您們封為『鎮店之寶』的果凍鴨血，不僅是一道菜，更是我們與您之間最深刻的味覺記憶。」「然而，所有的盛宴都有尾聲。在最後的這段日子裡，我們不想說再見，我們只想再一次、好好地說聲『謝謝』。」

網友聽聞，紛紛留言：「我已經沒有辦法去吃別人家的鴨血了」，「想念那個鐵桶裝的麻辣鴨血，送禮自用都好。」也有來自香港的粉絲「覺得可惜」，更有人直接點名「我會哭死，你們不做了我去哪裡吃這唯一的味道啦！」懷念「第一次拿刀叉吃鴨血的感動。」

麻神麻辣火鍋尖峰時段一位難求，其特點之一，是鍋底不以傳統的牛、豬、雞骨熬煮，讓茹素者、不吃牛肉的食客也可共享。而僅以蔬果和辛香藥材要熬出厚實的高湯香氣，也確實不易。此外，討論度最高的麻神鴨血，被網友稱「可媲美詹記麻辣鍋」，標榜鴨血製程得超過48小時，經過浸泡滷煮，並刻意大塊厚切來保持水潤口感，甚至備妥刀叉讓食客切來吃，都是話題。

可無限續加的豆腐也是鎮店美味，麻神鍋底豆腐浸泡過酒釀，口感軟彈多汁，均勻密布的氣孔吸飽湯汁，口感輕盈美味。