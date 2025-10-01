這些是蔬食？7-ELEVEN「天素地蔬」美味蔬食大公開

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
這些是蔬食? 7-ELEVEN「天素地蔬」出乎意料美味蔬食大公開。統一超／提供
這些是蔬食? 7-ELEVEN「天素地蔬」出乎意料美味蔬食大公開。統一超／提供

響應9月「國際糧食損失與浪費問題宣傳日」與10月「世界素食日」，統一超（2912）7-ELEVEN推出多款「天素地蔬」系列全新蔬食商品與惜食活動，邀請消費者一同提高日常飲食的蔬食比例、推動永續教育，出門在外也能輕鬆實踐低碳飲食與環境友善，為地球永續盡一份心力。

7-ELEVEN積極推動永續飲食，自2020年起打造自有蔬食品牌「天素地蔬」，以「聯名綠色餐飲」、「擴大販售據點」、「優化素食標示」三大策略，率先建置專門生產素蔬食並為首個獲得CAS認證的蔬素生產線，讓消費者在日常選購時更直覺便利的選購素蔬食商品。目前7-ELEVEN已於全台超過3千家門市導入天素地蔬專區，並有近400家門市設置「天素地蔬複合店」導入近300種素蔬食品項，讓每一縣市的消費者都能買的到素蔬食商品，持續架構友善地球的永續社會廚房。為回饋消費者特別在「世界素食日」展開活動，即日起至10月14日冷藏鮮食全品項單件95折，冷凍指定品項還有任兩件85折折扣、複合店指定商品享任選兩件88折、三件85折。

7-ELEVEN讓素蔬食成為美味多元的日常體驗，「天素地蔬」涵蓋一日三餐需求，至今已與知名綠色餐飲品牌主廚共同研發超過50款微波即食的素蔬食料理，近期再次攜手米其林綠星餐廳「陽明春天」與人氣蔬食品牌「祥和蔬食」推出「陽明春天塔香G丁燴飯」與「祥和塔香香鬆飯糰」，從早餐到正餐都能滿足消費者的需求，近年也陸續強化商品結構，打造更齊全的商品選擇，從早餐、正餐到冷凍即食餐盒，如素火腿醬香炒飯、青醬堅果蘑菇義大利麵，還有早餐優惠組合「芝麻香鬆蛋三明治」、「雙色地瓜起司三明治」、暢銷商品「金沙烤豆腐義大利麵」、「輕滷時蔬」，選擇多樣，滿足一天三餐所需。本月新品更有「松露蕈菇燕麥粥」，多樣化的創新品項，讓消費者發現原來「蔬食也能這麼好吃」。

7-ELEVEN更多驚喜新品更顛覆大眾對蔬食的想像，天素地蔬複合店販售「白胡椒米血脆片」神還原夜市鹹酥雞香氣卻是全素、「煎台式蘿蔔糕」微波加熱就有現煎口感、「全素冰淇淋」清爽濃郁不打折、「酸菜魚」更讓人驚呼竟能以蔬食詮釋經典料理，無論是零食、飲品或正餐，讓消費者不會因為吃素就無法品嚐熱門料理，讓蔬食生活更有趣、更貼近大眾。

