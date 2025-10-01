26春夏米蘭時裝周／Loro Piana繽紛鮮豔 奢華面料展精妙染色技術

快訊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
大地色調到充滿陽光氣息的色彩，交織出本季的色彩盛宴。圖／Loro Piana提供
大地色調到充滿陽光氣息的色彩，交織出本季的色彩盛宴。圖／Loro Piana提供

時裝周期間，義大利精品品牌Loro Piana在米蘭市中心的奇特里奧宮（Palazzo Citterio）以靜態展出方式發表2026年春夏系列男女裝，以「色彩」為主題，將百年工藝的纖維專業，與18世紀宮邸與現代藝術的空間氛圍融合，為時裝周揭開一場古今交融的時尚盛宴。

奇特里奧宮自1972年起進行整修、於2024年底翻新完成，館內收藏莫迪里安尼（Amedeo Modigliani）、畢卡索（Pablo Picasso）等現代藝術大師的經典之作。這一次，Loro Piana讓自然光穿過裝飾繁麗的窗櫺，灑落在全新系列服飾上，明亮色彩宛如與藝術品展開對話：從溫潤大地色到陽光感的亮色調，面料混色與細膩的同色搭配，交織出如萬花筒般的變幻風景。

以細膩面料與高超染色工藝聞名的Loro Piana，此次場地設計延續簡約優雅的語彙：水平線條背景帶出輕盈飄逸的視覺感，彩色地毯成為空間焦點，與系列主題呼應；銀色鏡面與霧面漆牆板形成對比，讓服裝的姿態在不同角度下展現豐富層次。

除服飾之外，品牌最新的袋款與皮具精品也融入整體展覽的空間，陳列於精挑細選的義大利胡桃木與漆木古董家具上，與服裝一同呈現低調卻奢華的氛圍。這場展演不僅展現Loro Piana身為「纖維大師」的獨特技藝，更讓觀者感受到品牌與藝術之間持續的深厚連結。

Loro Piana於米蘭時裝周期間於奇特里奧宮發表2026年春夏系列。圖／Loro Piana提供
Loro Piana於米蘭時裝周期間於奇特里奧宮發表2026年春夏系列。圖／Loro Piana提供
Loro Piana於米蘭時裝周期間於奇特里奧宮發表2026年春夏系列。圖／Loro Piana提供
Loro Piana於米蘭時裝周期間於奇特里奧宮發表2026年春夏系列。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2026年春夏系列體現品牌運用色彩的超凡技巧。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2026年春夏系列體現品牌運用色彩的超凡技巧。圖／Loro Piana提供
獨特的混色面料和細膩的同色系配搭。圖／Loro Piana提供
獨特的混色面料和細膩的同色系配搭。圖／Loro Piana提供
Loro Piana於米蘭時裝周期間於奇特里奧宮發表2026年春夏系列。圖／Loro Piana提供
Loro Piana於米蘭時裝周期間於奇特里奧宮發表2026年春夏系列。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2026年春夏系列以色彩為重點。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2026年春夏系列以色彩為重點。圖／Loro Piana提供

商品推薦

