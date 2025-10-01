26春夏米蘭時裝周／Loro Piana繽紛鮮豔 奢華面料展精妙染色技術
時裝周期間，義大利精品品牌Loro Piana在米蘭市中心的奇特里奧宮（Palazzo Citterio）以靜態展出方式發表2026年春夏系列男女裝，以「色彩」為主題，將百年工藝的纖維專業，與18世紀宮邸與現代藝術的空間氛圍融合，為時裝周揭開一場古今交融的時尚盛宴。
奇特里奧宮自1972年起進行整修、於2024年底翻新完成，館內收藏莫迪里安尼（Amedeo Modigliani）、畢卡索（Pablo Picasso）等現代藝術大師的經典之作。這一次，Loro Piana讓自然光穿過裝飾繁麗的窗櫺，灑落在全新系列服飾上，明亮色彩宛如與藝術品展開對話：從溫潤大地色到陽光感的亮色調，面料混色與細膩的同色搭配，交織出如萬花筒般的變幻風景。
以細膩面料與高超染色工藝聞名的Loro Piana，此次場地設計延續簡約優雅的語彙：水平線條背景帶出輕盈飄逸的視覺感，彩色地毯成為空間焦點，與系列主題呼應；銀色鏡面與霧面漆牆板形成對比，讓服裝的姿態在不同角度下展現豐富層次。
除服飾之外，品牌最新的袋款與皮具精品也融入整體展覽的空間，陳列於精挑細選的義大利胡桃木與漆木古董家具上，與服裝一同呈現低調卻奢華的氛圍。這場展演不僅展現Loro Piana身為「纖維大師」的獨特技藝，更讓觀者感受到品牌與藝術之間持續的深厚連結。
