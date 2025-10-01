設計展聯名品曝光！泰山香菜氣泡水、洋蔥味鳳眼糕、大苑子推葡萄芭樂

2025台灣設計展將於10月10日至26日在彰化舉行以「彰化行」為主題，串聯產業與文化，今年最大亮點之一，是結合在地物產與知名品牌推出的一系列限定聯名商品，從經典飲品到創新肉乾、百年糕點到特色冰淇淋，展現「天地味」。

彰化縣府指出，「吃在彰化」不只是口腹之欲，更是認識土地的方式，因應設計展，首波「彰化行」限定商品已於各大超商曝光，包括限定設計的波蜜果菜汁；融入北斗香菜、芬園荔枝、金鑽鳳梨果汁推出三種口味的泰山Cheers氣泡水；還有巨峰葡萄芭樂限定飲品的大苑子手搖飲等。

設計展更攜手百年老店與職人，為傳統點心注入創新，包括水根行肉乾研發烏魚子口味、鄭興珍鳳眼糕推出洋蔥與鳳梨新風味、順泰蜜餞琥珀糖結合甘梅紅心芭樂與番茄化應子、林記糕餅舖以芋泥搭配頂級鹹蛋黃創作「大佛芋見蛋黃酥」。

另外，世界果醬女王柯亞與幸福販賣所合作義式雪酪，推出芭樂、玫瑰螺春、百香火龍果三款特色口味。阿辰師與天香羊肉爐更共同開發「九香羊肉丸」，結合國產羊肉與香菜九層塔，展現農畜產業巧思。