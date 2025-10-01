快訊

美東時間1日午夜 美國聯邦政府正式關門停擺

台灣成全球最大俄羅斯輕油進口國 環團點名恐受制裁威脅半導體產業

11月恐失聯！LINE將停止支援舊版APP 快檢查設備可否升級

設計展聯名品曝光！泰山香菜氣泡水、洋蔥味鳳眼糕、大苑子推葡萄芭樂

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
台灣設計展即將在彰化開展，聯名商品曝光，包括泰山氣泡水、大苑子手搖引都歸出限定商品。圖／彰化縣府提供
台灣設計展即將在彰化開展，聯名商品曝光，包括泰山氣泡水、大苑子手搖引都歸出限定商品。圖／彰化縣府提供

2025台灣設計展將於10月10日至26日在彰化舉行以「彰化行」為主題，串聯產業與文化，今年最大亮點之一，是結合在地物產與知名品牌推出的一系列限定聯名商品，從經典飲品到創新肉乾、百年糕點到特色冰淇淋，展現「天地味」。

彰化縣府指出，「吃在彰化」不只是口腹之欲，更是認識土地的方式，因應設計展，首波「彰化行」限定商品已於各大超商曝光，包括限定設計的波蜜果菜汁；融入北斗香菜、芬園荔枝、金鑽鳳梨果汁推出三種口味的泰山Cheers氣泡水；還有巨峰葡萄芭樂限定飲品的大苑子手搖飲等。

設計展更攜手百年老店與職人，為傳統點心注入創新，包括水根行肉乾研發烏魚子口味、鄭興珍鳳眼糕推出洋蔥與鳳梨新風味、順泰蜜餞琥珀糖結合甘梅紅心芭樂與番茄化應子、林記糕餅舖以芋泥搭配頂級鹹蛋黃創作「大佛芋見蛋黃酥」。

另外，世界果醬女王柯亞與幸福販賣所合作義式雪酪，推出芭樂、玫瑰螺春、百香火龍果三款特色口味。阿辰師與天香羊肉爐更共同開發「九香羊肉丸」，結合國產羊肉與香菜九層塔，展現農畜產業巧思。

縣府指出，這次由設計師聶永真操刀城市品牌設計並監製商品，讓彰化行兼具設計感與土地味，設計展除了展演，還能用舌尖體驗彰化風土。

台灣設計展即將在彰化開展，聯名商品曝光，包括泰山氣泡水、大苑子手搖引都歸出限定商品。圖／彰化縣府提供
台灣設計展即將在彰化開展，聯名商品曝光，包括泰山氣泡水、大苑子手搖引都歸出限定商品。圖／彰化縣府提供
台灣設計展即將在彰化開展，聯名商品曝光，知名店家鄭興珍鳳眼糕推出洋蔥與鳳梨新風味。圖／彰化縣府提供
台灣設計展即將在彰化開展，聯名商品曝光，知名店家鄭興珍鳳眼糕推出洋蔥與鳳梨新風味。圖／彰化縣府提供

設計師 香菜

延伸閱讀

世界瘋了！全家推香菜氣泡水、霜淇淋 網友開箱：意外中立派

香菜控會暴動！ 全家10月Fami!ce「香菜霜淇淋」登場　7門市限定開賣搶先吃

將洋蔥「曬一周」就能讓抗氧化成份激增！料理家：還可添加美味度

全聯「香菜大軍」來了！香菜馬卡龍、水餃、貢丸香爆全場

相關新聞

台灣新車安全評等計畫首見0顆星 TOYOTA這車型成人保護僅15％

台灣新車安全評等計畫（TNCAP）完成114年第3季3車型挑選、購置、試驗及評等作業，受測試車輛包含LEXUS RX、M...

知名連鎖燒肉違規使用金箔挨罰3萬 月餅老店新建成標示不完整也挨罰

中秋節將至，民眾除互相贈送月餅禮盒，吃燒烤也是習俗之一。衛福部食藥署近期執行114年度中秋複合式專案，知名燒肉品牌「森森...

看好普發現金1萬元激勵效果 遠百：周年慶檔期業績挑戰成長3%

遠東百貨周年慶即將開跑，今年消費信心受到關稅、匯率等因素影響，民眾縮手的情況明顯，也讓百貨經營環境十分辛苦，但遠百營運長...

這些是蔬食？7-ELEVEN「天素地蔬」美味蔬食大公開

響應9月「國際糧食損失與浪費問題宣傳日」與10月「世界素食日」，統一超（2912）7-ELEVEN推出多款「天素地蔬」系...

26春夏米蘭時裝周／Loro Piana繽紛鮮豔 奢華面料展精妙染色技術

時裝周期間，義大利精品品牌Loro Piana在米蘭市中心的奇特里奧宮（Palazzo Citterio）以靜態展出方式...

設計展聯名品曝光！泰山香菜氣泡水、洋蔥味鳳眼糕、大苑子推葡萄芭樂

2025台灣設計展將於10月10日至26日在彰化舉行以「彰化行」為主題，串聯產業與文化，今年最大亮點之一，是結合在地物產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。