搶攻東南亞IP市場龐大商機！有你共創快閃店營運優勢 拓展泰國獲佳績

專注於 IP 策展與快閃零售的跨境品牌營運團隊有你共創 uniicreative，持續將台灣經驗推向海外市場並展現亮眼成果。繼台灣多場快閃活動創下紀錄後，有你共創成功將操作模式複製至泰國，進一步驗證了東南亞市場的龐大潛力與可持續擴張的商業模式。

《防風少年》曼谷快閃店超標達成

今年夏季於曼谷舉辦的《防風少年》快閃店，有你共創以投資者角色與在地合作夥伴 UJ Bangkok 共同推動，活動短短數週即突破目標營收，現場提袋數超過 3 萬，人氣與買氣雙雙飆高。該成果不僅顯示日本 IP 在泰國市場具備高接受度，同時也證明有你共創在 IP 投資與營運上的精準判斷。





東南亞動漫與 IP 周邊市場高速成長

根據 Statista 資料，2023 年東南亞玩具與動漫周邊市場規模達 56.4 億美元，預計 2028 年將突破 65.2 億美元；IMARC 報告則指出，東南亞動漫市場 2024 年規模已達 12.58 億美元，並有望在 2033 年增至 25.99 億美元，年複合成長率高達 8.4%。同時，Dentsu 的調查更顯示，三分之一的泰國動漫愛好者過去一年在動漫周邊花費超過 200 美元，展現粉絲強勁的消費力。這些數據顯示東南亞正快速成為全球 IP 產業的重要成長引擎之一。

有你共創投資《防風少年》泰國快閃店，短短數週即突破目標營收。圖／有你共創提供

市場熱潮也從各地實體活動可見端倪，新加坡樟宜機場今夏首次引入「Jump快閃店」，集結《海賊王》、《火影忍者》等日本經典 IP；馬來西亞吉隆坡 LaLaport 商場則接連舉辦《排球少年!!》、《遊戲王》及 Animate 快閃展，因需求過高甚至延長展期。泰國的動漫展演與快閃活動同樣盛況空前，參與人潮動輒破萬。可見東南亞次文化產業正以驚人速度成長，快閃店也成為品牌觸及消費者的關鍵策略。





《怪獸8號》再延燒 泰國站即將登場

延續熱潮，《怪獸8號》快閃店今年暑假在台北、高雄同步登場，一個多月就吸引超過 6 萬人進場，並創下破千萬的營收成績。憑藉這股聲勢，有你共創已與授權方羚邦集團 Medialink 確定將該專案移師泰國，預計 10 月於曼谷 MBK Center 舉辦，同樣引進完整的商品線與視覺體驗，並依據當地場域進行調整，將作品魅力傳遞至海外粉絲。

《怪獸 8 號》快閃店台灣北高兩站營收破千萬，10 月移師泰國再續熱潮。圖／有你共創提供

三大核心關鍵 驅動快閃店模式複製 擴大國際版圖

有你共創表示，能在不同市場複製成功的核心，在於掌握三大關鍵：其一是保留 IP 的情感價值並融入在地文化語境，創造深度共鳴；其二是以數據驅動商品與行銷策略，從社群預熱到現場體驗皆可提升流量轉化；其三則是整合跨國資源，與授權商、場地方及在地團隊緊密協作，確保落地執行的效率與成效。

「快閃活動不只是商品販售的場域，更是品牌與消費者情感交流的重要橋樑。」有你共創團隊強調，「我們希望將台灣驗證過的模式推向更多市場，持續為合作夥伴創造雙贏。」隨著海外據點與案例持續累積，有你共創將積極布局東南亞與其他國際城市，持續拓展 IP 營運的商業版圖。

-

📍活動資訊

《怪獸8號》快閃店泰國站

展期：2025 年 10 月 10 日 – 10 月 26 日

地點：SF Town, MBK Center, 7F, Bangkok