26春夏倫敦時裝周／Burberry重返音樂祭找靈感 流蘇、針勾編織秀懷舊

Burberry日前於倫敦時裝周期間發表了2026春夏系列，創意總監Daniel Lee從時尚和音樂之間得到啟發進行再創作，同時秀場則選址倫敦肯辛頓的Perks Field搭建，滿是泥土的粗獷地面與搭建出的藍天白雲意象，展現一如品牌融合城市、鄉村田野的雙重DNA，大秀並有品牌大使泰國男星Bright Vachirawit、英國資深超模Twiggy、韓星鄭恩彩，以及品牌好友、動作明星傑森史塔森與另一半Rosie Huntington聯袂出席。

「音樂象徵著自我表達、原創與歸屬感。從音樂祭、體育館到戶外演唱會，每到夏天，英國總是隨著時尚與音樂鮮活起來。」Burberry首席創意總監Daniel Lee如是表示。事實上無論是民謠、搖滾樂、嬉皮、龐克，各種音樂類型確實有其鮮明的服裝符碼，形塑了一個族群、一種喜好的交集。於是本季Burberry運用細膩服裝工藝打造出撞色、霓虹感十足的格紋chainmail迷你洋裝；以格紋與皮革裁成短版設計的喇叭褲不禁讓人聯想起1970年代的大型演唱會與搖滾歌手穿著。