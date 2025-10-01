26春夏倫敦時裝周／Burberry重返音樂祭找靈感 流蘇、針勾編織秀懷舊
Burberry日前於倫敦時裝周期間發表了2026春夏系列，創意總監Daniel Lee從時尚和音樂之間得到啟發進行再創作，同時秀場則選址倫敦肯辛頓的Perks Field搭建，滿是泥土的粗獷地面與搭建出的藍天白雲意象，展現一如品牌融合城市、鄉村田野的雙重DNA，大秀並有品牌大使泰國男星Bright Vachirawit、英國資深超模Twiggy、韓星鄭恩彩，以及品牌好友、動作明星傑森史塔森與另一半Rosie Huntington聯袂出席。
「音樂象徵著自我表達、原創與歸屬感。從音樂祭、體育館到戶外演唱會，每到夏天，英國總是隨著時尚與音樂鮮活起來。」Burberry首席創意總監Daniel Lee如是表示。事實上無論是民謠、搖滾樂、嬉皮、龐克，各種音樂類型確實有其鮮明的服裝符碼，形塑了一個族群、一種喜好的交集。於是本季Burberry運用細膩服裝工藝打造出撞色、霓虹感十足的格紋chainmail迷你洋裝；以格紋與皮革裁成短版設計的喇叭褲不禁讓人聯想起1970年代的大型演唱會與搖滾歌手穿著。
經典的格紋被以不同形式呈現，像是一款麂皮包款上以交錯的鏤空形式展現出格紋的樣式；除了品牌愛用的格紋之外，流蘇也成為一種行動式、懷舊、嬉皮風格的體現，陸續出現在包款的飄撇皮鬚、超長袖口的綴飾；帶有懷舊氣息的鉤針編織同樣成為本季服裝的裝飾技法。丹寧布製造的成套西裝多以刷舊處理，甚至帶來包含桃紅色的搶眼配色；值得一提的是，1970、1980年代也是「新時代運動」（New Age Movement）在歐洲興起的時刻，因此偉特塔羅牌被以印花轉印在經典Trench Coat大衣，長袖連身襯衫的表面則加以類似麥田圈的針勾編織、另有從塔羅牌中幻化而出的太陽、星星被以刺繡形式呈現，回歸心靈本質，讓服裝、風格與內在，全面顯化。
