免稅通路專賣！麥卡倫The Harmony Collection系列櫻木正山茶韻登場

享譽全球的單一麥芽蘇格蘭威士忌品牌麥卡倫（The Macallan），今年攜手英國頂級茗茶品牌JING Tea，推出 「The Harmony Collection 」第五版，以茶為主題，展現茶與威士忌同源於自然、承載工藝的風味交響。其中全球免稅通路限量販售版本「櫻木正山茶韻」，自 10 月 1 日起於桃園國際機場的亞洲唯一麥卡倫旗艦專賣店搶先登場，邀請全球旅人率先感受茶香與威士忌交織而成的優雅樂章。

此次新品靈感來自JING Tea精選的有機櫻木正山小種，經由櫻木煙燻工藝帶出獨特雅致茶韻。為捕捉細膩與張力並存的風味境界，麥卡倫以歐洲雪莉橡木桶為主體，融合美國雪莉橡木桶的熟成韻味，層層鋪展出黑色莓果、太妃糖、橡木辛香與煙燻氣息的和諧層次。

「這次與JING Tea的合作，是一場跨界靈感的交融。JING Tea對茶葉的細緻詮釋與對自然的尊重，啟發我們重新思考風味的可能性，並創造出一款嶄新的威士忌表現。」麥卡倫創意總監Jaume Ferras表示：「茶與威士忌皆深植於自然、工藝與時光之中，這次的創作不僅是對彼此的致敬，更是一段與大地共鳴的風味旅程。」JING Tea執行長Melanie Tricklebank也指出，雙方皆以自然與工藝為核心，這次攜手更重塑了茶的可能性。

延續The Harmony Collection系列的永續精神，「櫻木正山茶韻」外盒以回收茶葉纖維製成，呼應「工藝與自然的和諧共生」理念。自2021年首度問世以來，The Harmony Collection每年皆邀請不同領域的創作者合作，從Roca兄弟、Stella與Mary McCartney到太陽馬戲團，持續探索自然與風味的無限可能。

除全球免稅通路限量販售版本「櫻木正山茶韻」，麥卡倫「The Harmony Collection 」第五版另有國內指定通路限量販售版本「蜜蘭香茶韻」，雙酒款承續麥卡倫以自然為靈感的品牌哲學，將風土、茶香與威士忌工藝巧妙融合，為該系列揭開全新篇章。