快訊

北捷「被踹飛」阿嬤今超商被逮！高喊不是我…被警查出是竊盜通緝犯

美媒：川普壓力恐逼台灣重啟核武討論 台灣因應華府最務實是這招

MLB／大谷翔平季後賽雙響砲生涯首次 前田健太讚：好像沒有重力…

聽新聞
0:00 / 0:00

免稅通路專賣！麥卡倫The Harmony Collection系列櫻木正山茶韻登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
享譽全球的單一麥芽蘇格蘭威士忌品牌麥卡倫，攜手英國頂級茗茶品牌JING Tea推出The Harmony Collection第五版「櫻木正山茶韻」。圖／Edrington Singapore提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
享譽全球的單一麥芽蘇格蘭威士忌品牌麥卡倫，攜手英國頂級茗茶品牌JING Tea推出The Harmony Collection第五版「櫻木正山茶韻」。圖／Edrington Singapore提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

享譽全球的單一麥芽蘇格蘭威士忌品牌麥卡倫（The Macallan），今年攜手英國頂級茗茶品牌JING Tea，推出 「The Harmony Collection 」第五版，以茶為主題，展現茶與威士忌同源於自然、承載工藝的風味交響。其中全球免稅通路限量販售版本「櫻木正山茶韻」，自 10 月 1 日起於桃園國際機場的亞洲唯一麥卡倫旗艦專賣店搶先登場，邀請全球旅人率先感受茶香與威士忌交織而成的優雅樂章。

此次新品靈感來自JING Tea精選的有機櫻木正山小種，經由櫻木煙燻工藝帶出獨特雅致茶韻。為捕捉細膩與張力並存的風味境界，麥卡倫以歐洲雪莉橡木桶為主體，融合美國雪莉橡木桶的熟成韻味，層層鋪展出黑色莓果、太妃糖、橡木辛香與煙燻氣息的和諧層次。

「這次與JING Tea的合作，是一場跨界靈感的交融。JING Tea對茶葉的細緻詮釋與對自然的尊重，啟發我們重新思考風味的可能性，並創造出一款嶄新的威士忌表現。」麥卡倫創意總監Jaume Ferras表示：「茶與威士忌皆深植於自然、工藝與時光之中，這次的創作不僅是對彼此的致敬，更是一段與大地共鳴的風味旅程。」JING Tea執行長Melanie Tricklebank也指出，雙方皆以自然與工藝為核心，這次攜手更重塑了茶的可能性。

延續The Harmony Collection系列的永續精神，「櫻木正山茶韻」外盒以回收茶葉纖維製成，呼應「工藝與自然的和諧共生」理念。自2021年首度問世以來，The Harmony Collection每年皆邀請不同領域的創作者合作，從Roca兄弟、Stella與Mary McCartney到太陽馬戲團，持續探索自然與風味的無限可能。

除全球免稅通路限量販售版本「櫻木正山茶韻」，麥卡倫「The Harmony Collection 」第五版另有國內指定通路限量販售版本「蜜蘭香茶韻」，雙酒款承續麥卡倫以自然為靈感的品牌哲學，將風土、茶香與威士忌工藝巧妙融合，為該系列揭開全新篇章。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

The Harmony Collection第五版匯聚麥卡倫釀酒大師對風土與品質的堅持，將茶香的深邃韻味融入雪莉橡木桶的熟成旅程之中，開展出茶與酒交織對話的嶄新風貌。圖／Edrington Singapore提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
The Harmony Collection第五版匯聚麥卡倫釀酒大師對風土與品質的堅持，將茶香的深邃韻味融入雪莉橡木桶的熟成旅程之中，開展出茶與酒交織對話的嶄新風貌。圖／Edrington Singapore提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「櫻木正山茶韻」帶有夏日蜜桃與杏桃香氣，交織濃郁的花蜜甜香，並融合熱帶水果、太妃糖與甜橡木的氣息。圖／Edrington Singapore提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「櫻木正山茶韻」帶有夏日蜜桃與杏桃香氣，交織濃郁的花蜜甜香，並融合熱帶水果、太妃糖與甜橡木的氣息。圖／Edrington Singapore提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫The Harmony Collection第五版「櫻木正山茶韻」，全球免稅限定販售。圖／Edrington Singapore提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫The Harmony Collection第五版「櫻木正山茶韻」，全球免稅限定販售。圖／Edrington Singapore提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
The Harmony Collection全新作品聚焦以「茶」為主題，「櫻木正山茶韻」靈感源自JING Tea精選的有機櫻木正山小種，透過櫻木煙燻工藝帶出紅茶特有的雅致香氣。圖／Edrington Singapore提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
The Harmony Collection全新作品聚焦以「茶」為主題，「櫻木正山茶韻」靈感源自JING Tea精選的有機櫻木正山小種，透過櫻木煙燻工藝帶出紅茶特有的雅致香氣。圖／Edrington Singapore提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
The Harmony Collection系列秉持對自然風土的尊重與永續精神的承諾，「櫻木正山茶韻」外盒特別選用以回收再製的茶葉纖維，將風味靈感轉化為可見可觸的永續語言。圖／Edrington Singapore提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
The Harmony Collection系列秉持對自然風土的尊重與永續精神的承諾，「櫻木正山茶韻」外盒特別選用以回收再製的茶葉纖維，將風味靈感轉化為可見可觸的永續語言。圖／Edrington Singapore提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

威士忌 品牌

延伸閱讀

500盤2025／蕭敬騰Summer合體 爆甜互動全場最閃：什麼時候吃她都可以

500盤2025／尊重傳統、追求卓越！「麥卡倫風格新生獎」展現料理精神

500盤2025／傳統中展現嶄新風貌！「國賓中餐廳」奪麥卡倫風格新生獎

F1新加坡站迎來驚喜！格蘭菲迪X Aston Martin聯名威士忌登場

相關新聞

台灣新車安全評等計畫首見0顆星 TOYOTA這車型成人保護僅15％

台灣新車安全評等計畫（TNCAP）完成114年第3季3車型挑選、購置、試驗及評等作業，受測試車輛包含LEXUS RX、M...

知名連鎖燒肉違規使用金箔挨罰3萬 月餅老店新建成標示不完整也挨罰

中秋節將至，民眾除互相贈送月餅禮盒，吃燒烤也是習俗之一。衛福部食藥署近期執行114年度中秋複合式專案，知名燒肉品牌「森森...

看好普發現金1萬元激勵效果 遠百：周年慶檔期業績挑戰成長3%

遠東百貨周年慶即將開跑，今年消費信心受到關稅、匯率等因素影響，民眾縮手的情況明顯，也讓百貨經營環境十分辛苦，但遠百營運長...

26春夏倫敦時裝周／Burberry重返音樂祭找靈感 流蘇、針勾編織秀懷舊

Burberry日前於倫敦時裝周期間發表了2026春夏系列，創意總監Daniel Lee從時尚和音樂之間得到啟發進行再創...

免稅通路專賣！麥卡倫The Harmony Collection系列櫻木正山茶韻登場

享譽全球的單一麥芽蘇格蘭威士忌品牌麥卡倫（The Macallan），今年攜手英國頂級茗茶品牌JING Tea，推出 「...

FRED經典Chance Infinie無限8字幸運象徵 全新結合優雅緞帶好運又柔美

法國現代珠寶品牌FRED經典「Chance Infinie」系列珠寶，今年秋季推出全新設計，以標誌性的柔美曲線和寓意無限...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。