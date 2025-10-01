王品會員530萬人瘋集章 去年破百人全制霸衝出4,000萬業績

王品（2727）「瘋美食」全品牌瘋挑戰正式開跑，即日起到11月30日，到王品集團旗下全品牌用餐，不論內用外帶，單筆消費滿500元，即可獲得1枚徽章，最多集滿21枚徽章可兌換8,888點。另外加碼簽到領瘋點數活動，10月17日-10月26日期間，到「王品瘋美食」完成1次簽到即可得到1枚徽章、集滿3枚徽章就可以兌換瘋點數20點。

「王品瘋美食」會員數達530萬，全品牌瘋挑戰連年引發鐵粉熱烈迴響，2024年共有120位完成集滿全品牌徽章挑戰，較2023年激增2.1倍，總計帶回超過4000萬營收。透過活動提高跨品牌互動，也顯見會員高度黏著度。「王品瘋美食」，每1點可折抵1元消費，折抵金額無上限，綁定指定信用卡，最高可享15%回饋，目前集團有超過5成營收來自會員貢獻，成功把會員變鐵粉。

王品說明 ，即日起到11月30日，全品牌瘋挑戰邀請鐵粉吃美食蒐集徽章、挑戰全制霸。活動期間至集團旗下全品牌用餐，消費單筆滿500元即獲得1枚徽章，每品牌限集1次，集滿指定數量兌換瘋點數，集滿5枚徽章換100點、最多集滿21枚徽章可兌換8,888點瘋點數，每1點可折抵1元消費，等於現賺8,888元，超划算。

除了全品牌集章挑戰，「王品瘋美食」再加碼滿千折百券，即日起到10月31日活動期間下載王品瘋美食APP就可領7張百元折價券，升級五星會員最可領28張、總價值超過3000元折價券。此外，還狂撒百萬瘋點數，10月17日-10月26日活動期間，到指定活動頁面完成1次簽到，即可獲得1枚徽章、集滿3枚徽章，20點瘋點數輕鬆入袋，數量有限、手腳得加快。