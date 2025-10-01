快訊

FRED經典Chance Infinie無限8字幸運象徵 全新結合優雅緞帶好運又柔美

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FRED全新「Chance Infinie」高級珠寶系列白金鑽石耳環，鑲嵌梨形切割鑽石。圖／FRED提供
FRED全新「Chance Infinie」高級珠寶系列白金鑽石耳環,鑲嵌梨形切割鑽石。圖／FRED提供

法國現代珠寶品牌FRED經典「Chance Infinie」系列珠寶，今年秋季推出全新設計，以標誌性的柔美曲線和寓意無限的「8」字設計，再次演繹品牌創辦人Fred Samuel樂觀、勇於突破的精神。共九款新作將FRED象徵幸運的數字轉化為蝴蝶結與絲帶的造型，為女性的日常配戴注入柔美與優雅的氣息，散發來自「The Sunshine Jeweler」的陽光祝福。

創立於1936年的FRED，以大膽革新的設計而廣為人知。品牌創辦人Fred Samuel始終倡導「把握機會、放膽一試」的大膽無畏精神，不拘一格地將休閒與高級珠寶結合。「Chance Infinie」，名稱取自「機會」與「無限」的意象。標誌性的「8」字圖案，既呼應創辦人出生於1908年8月的巧合，也象徵幸福與命運的流轉。

全新亮相的作品，將經典的符碼重新設計，末端柔和的線條猶如解開的絲帶、曲折交錯之處則化作靈動的蝴蝶結 – 這緊緊相繫的圖案，是對「恆久關係」的致敬──不論是摯友間、母女間，或伴侶間，都能在這樣的設計裡，看見連結與延續。「Chance Infinie」涵蓋華麗度和份量感的高級珠寶作品，以及能完美融入日常穿搭的時尚珠寶，也是FRED對當代女性需求的完美回應：既有能凸顯典禮莊重感的套裝，也有為生活畫龍點睛的設計。透過同樣為美容和中性符碼和女性化優雅的設計語彙，將「幸運」這個抽象概念轉化為可隨身配戴的護身符。

新作中包括三款高級珠寶作品，以珍貴燦亮的白金和玫瑰金打造，瑰麗亮眼的項鍊、戒指與耳環皆以梨形切割鑽石為主石，其中項鍊與耳環鑲嵌0.7克拉鑽石，並以密鑲明亮式切割鑽石襯托，光芒層次豐富。耳環設計尤為別緻，絲帶流蘇隨舉手投足搖曳，增添靈動姿態。這些作品上的圖案可依角度變換成「8」字或無限符號，象徵自信與無盡可能。

而六款新推出的時尚珠寶，包括項鍊戒指等豐富單品，則以更輕盈的線條詮釋緞帶與經典幸運圖騰的設計，能單獨或多疊配戴、也能與日常穿搭完美搭配，讓每位女性散發與生俱來的耀眼光芒，並在生活裡擁抱幸運與希望。

FRED全新「Chance Infinie」系列白金鑽石項鍊，鑲嵌梨形切割鑽石。圖／FRED提供
FRED全新「Chance Infinie」系列白金鑽石項鍊,鑲嵌梨形切割鑽石。圖／FRED提供
FRED全新「Chance Infinie」系列玫瑰金鑽石項鍊與白金鑽石項鍊。圖／FRED提供
FRED全新「Chance Infinie」系列玫瑰金鑽石項鍊與白金鑽石項鍊。圖／FRED提供
FRED全新「Chance Infinie」系列玫瑰金鑽石戒指，鑲嵌梨形切割鑽石。圖／FRED提供
FRED全新「Chance Infinie」系列玫瑰金鑽石戒指,鑲嵌梨形切割鑽石。圖／FRED提供
FRED全新「Chance Infinie」系列玫瑰金鑽石項鍊，鑲嵌梨形切割鑽石。圖／FRED提供
FRED全新「Chance Infinie」系列玫瑰金鑽石項鍊，鑲嵌梨形切割鑽石。圖／FRED提供
FRED全新「Chance Infinie」系列玫瑰金鑽石戒指與白金鑽石戒指。圖／FRED提供
FRED全新「Chance Infinie」系列玫瑰金鑽石戒指與白金鑽石戒指。圖／FRED提供
FRED全新「Chance Infinie」高級珠寶系列白金鑽石戒指，鑲嵌梨形切割鑽石。圖／FRED提供
FRED全新「Chance Infinie」高級珠寶系列白金鑽石戒指,鑲嵌梨形切割鑽石。圖／FRED提供
FRED全新「Chance Infinie」系列白金鑽石戒指，鑲嵌梨形切割鑽石。圖／FRED提供
FRED全新「Chance Infinie」系列白金鑽石戒指，鑲嵌梨形切割鑽石。圖／FRED提供
FRED全新「Chance Infinie」系列玫瑰金鑽石項鍊，鑲嵌梨形切割鑽石。圖／FRED提供
FRED全新「Chance Infinie」系列玫瑰金鑽石項鍊,鑲嵌梨形切割鑽石。圖／FRED提供
FRED全新「Chance Infinie」高級珠寶系列白金鑽石戒指，鑲嵌梨形切割鑽石。圖／FRED提供
FRED全新「Chance Infinie」高級珠寶系列白金鑽石戒指，鑲嵌梨形切割鑽石。圖／FRED提供
FRED全新「Chance Infinie」高級珠寶系列白金鑽石項鍊，鑲嵌梨形切割鑽石。圖／FRED提供
FRED全新「Chance Infinie」高級珠寶系列白金鑽石項鍊,鑲嵌梨形切割鑽石。圖／FRED提供
FRED全新「Chance Infinie」系列白金鑽石項鍊，鑲嵌梨形切割鑽石。圖／FRED提供
FRED全新「Chance Infinie」系列白金鑽石項鍊，鑲嵌梨形切割鑽石。圖／FRED提供

FRED經典Chance Infinie無限8字幸運象徵 全新結合優雅緞帶好運又柔美

法國現代珠寶品牌FRED經典「Chance Infinie」系列珠寶，今年秋季推出全新設計，以標誌性的柔美曲線和寓意無限...

