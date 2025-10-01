FRED經典Chance Infinie無限8字幸運象徵 全新結合優雅緞帶好運又柔美

法國現代珠寶品牌FRED經典「Chance Infinie」系列珠寶，今年秋季推出全新設計，以標誌性的柔美曲線和寓意無限的「8」字設計，再次演繹品牌創辦人Fred Samuel樂觀、勇於突破的精神。共九款新作將FRED象徵幸運的數字轉化為蝴蝶結與絲帶的造型，為女性的日常配戴注入柔美與優雅的氣息，散發來自「The Sunshine Jeweler」的陽光祝福。

創立於1936年的FRED，以大膽革新的設計而廣為人知。品牌創辦人Fred Samuel始終倡導「把握機會、放膽一試」的大膽無畏精神，不拘一格地將休閒與高級珠寶結合。「Chance Infinie」，名稱取自「機會」與「無限」的意象。標誌性的「8」字圖案，既呼應創辦人出生於1908年8月的巧合，也象徵幸福與命運的流轉。

全新亮相的作品，將經典的符碼重新設計，末端柔和的線條猶如解開的絲帶、曲折交錯之處則化作靈動的蝴蝶結 – 這緊緊相繫的圖案，是對「恆久關係」的致敬──不論是摯友間、母女間，或伴侶間，都能在這樣的設計裡，看見連結與延續。「Chance Infinie」涵蓋華麗度和份量感的高級珠寶作品，以及能完美融入日常穿搭的時尚珠寶，也是FRED對當代女性需求的完美回應：既有能凸顯典禮莊重感的套裝，也有為生活畫龍點睛的設計。透過同樣為美容和中性符碼和女性化優雅的設計語彙，將「幸運」這個抽象概念轉化為可隨身配戴的護身符。

新作中包括三款高級珠寶作品，以珍貴燦亮的白金和玫瑰金打造，瑰麗亮眼的項鍊、戒指與耳環皆以梨形切割鑽石為主石，其中項鍊與耳環鑲嵌0.7克拉鑽石，並以密鑲明亮式切割鑽石襯托，光芒層次豐富。耳環設計尤為別緻，絲帶流蘇隨舉手投足搖曳，增添靈動姿態。這些作品上的圖案可依角度變換成「8」字或無限符號，象徵自信與無盡可能。