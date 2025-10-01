全家攜金色三麥變身餐酒館 打造8款餐酒美食盛宴

全家（5903）積極強化跨界合作布局，再度攜手金色三麥（7757），推出8道特色餐酒美食，涵蓋義大利麵、燉飯、炸烤物及漢堡等品項，瞄準便利商店鮮食市場成長商機。此次除復刻經典熱銷餐點外，也針對餐酒館人氣口味進行創新改良，主打「剝皮辣椒雞奶油細扁麵」、「金色三麥椒麻香雞排」及「德腸雙拼烤飯糰組」等話題新品，盼進一步擴大差異化商品優勢，帶動鮮食營收成長。

此外，全台全家店舖Line群組並導入1公升大瓶裝SUNMAI金色三麥頂級蜂蜜啤酒，10月17日前購買即享團購優惠價299元。另外，即日起至10月14日購買「金色三麥」聯名指定商品，即贈全台「金色三麥門市」經典啤酒兌換券乙張。

全家同步再推3款獲得Clean Label潔淨標章驗證的自有品牌FamiCollection飲品，包含清爽解膩的「西芹綜合蔬果汁」、潤澤順口的「蜂蜜黑木耳露」，以及帶有花果香氣的「菊花柚香果茶」，在中秋大魚大肉之際，以「少一點食品添加物，多一點安心滿足」的概念，提供更健康、輕盈的飲品選擇來平衡日常。

即日起購買FMC全品項飲品2件8折，3件77折，滿三件就能以59元加價購「全家」店鋪造型積木一組。此外，喝鮮奶也要有儀式感！只要購買「牧場直送4.0鮮乳」等指定鮮奶，單筆累積滿149元，就能將可愛又實用的牛奶嘴蓋帶回家。

初秋時節天氣漸涼，食慾之秋正是享受濃厚系美味的最佳時節。全家看準下半年連假接連到來的歡聚需求，攜手超人氣餐酒館「金色三麥」推出8道特色美食，除了復刻經典熱銷餐點，同時結合金色三麥經典歐風打造在地創意料理，特別推薦老饕級必吃美食，包含使用甘甜海鮮湯熬煮的歐陸美食「西班牙風味燉飯」，濕潤的飯體搭配多種海鮮食材，每口都鮮甜滿足，售價99元；以飯糰餐盒新型態組合呈現的「德腸雙拼烤飯糰組」，將椒香雞汁起司、松露野菇兩種口味的烤飯糰，搭配Q彈多汁的金色三麥風味煙燻德腸、花椰菜、玉米筍，是最適合共同分享的聚會美食，售價79元。

主打微現做的全家新型態熟食區的SOHOT炎選，推出將鮮嫩雞肉炸至金黃酥脆的「金色三麥椒麻香雞排」，金黃麵衣灑上金色三麥主廚特調的椒麻香料粉，入口酥麻、香氣層層堆疊，麻而不嗆、鹹香迷人，售價59元。除此之外，同步還有酸香脆口的「德式酸菜燻腸飯卷」、辣而不嗆且奶香不膩的「剝皮辣椒雞奶油細扁麵」、微麻帶香的「金色三麥椒麻香辣熱狗」、鹹香經典的「酥皮濃湯麵包」和輕鬆小食「蜂蜜芥末辣雞堡」。無論是與三五好友歡聚一堂，或是下班後的日常獨酌，餐館級美食百元內就能開吃。

與三五好友歡聚一堂的同時，少不了飲料的陪伴，「全家」瞄準想喝飲料又怕造成身體負擔的健康族群，推出FamiCollection飲品「西芹綜合蔬果汁」、「蜂蜜黑木耳露」、「菊花柚香果茶」3款新品，採用HPP冷高壓殺菌與保鮮技術，保持天然食材的營養及原味，並以「少一點食品添加物，多一點安心滿足」的概念，減少不必要的人工添加物，喝得更健康純淨，3款新品不僅皆獲得Clean Label潔淨標章驗證，「西芹綜合蔬果汁」、「蜂蜜黑木耳露」更是100%無添加。無論是餐後想來一杯清爽飲料調和味蕾，或是尋找日常生活中兼具健康的輕盈飲品，都能一起發現生活的原味，讓便利飲品成為健康的日常支持。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康