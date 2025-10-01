育兒神隊友！揭曉十大人氣嬰兒推車品牌

家裡有了新成員，是不是覺得人生多了好多「第一次」？第一次換尿布、第一次聽到寶貝的笑聲，還有第一次面對眼花撩亂的嬰幼兒用品。其中，推車絕對是育兒路上不可或缺的好幫手。但市面上品牌百百種，到底該怎麼挑？

別擔心《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》整理了「十大嬰兒推車品牌」，從實用度、輕巧性到顏值，還會帶你掌握爸媽們最在意的重點。選推車就像闖關，沒有絕對的好壞，只有最適合自己的選擇，一起來看看，哪一台會成為你最需要的育兒戰友吧！

No.10 Aprica

翻攝官網／Aprica

市面上的輕量型嬰兒推車選擇眾多，其中日本品牌愛普力卡（Aprica）在入門款市場一直有不錯的討論度。其長賣款為輕巧的傘型推車，重量輕盈，收折與攜帶都相當方便。一般來說，輕便推車常被質疑不夠穩，但愛普力卡在結構設計上著重穩定性，實際使用時不易晃動。對於需要單獨帶孩子外出的媽媽或主要照顧者而言，推行起來更省力。整體而言，愛普力卡在輕量推車市場具有一定代表性，也是許多家庭會納入考量的選項之一。

No.9 UPPAbaby

翻攝FB／UPPAbaby Taiwan

推車界裡，如果要找「好萊塢最常出鏡的品牌」，UPPAbaby絕對榜上有名，網友表示「雷神索爾用的娃娃車，聽起來就很威」。從明星爸媽在街頭遛小孩的畫面，到網友口中的「多寶家庭神隊友」，它靠著高品質和靈活擴充性闖出名號。

其中最新推出的Vista V3，更是在原有基礎上全面升級，它不只是一台推車，更像是「行動房車」，能隨家庭成員成長而變化：單人、雙人，甚至搭配踏板帶三寶都沒問題。

V3升級後的亮點也不少，54公分高背座椅更舒適，加上透氣網布與加厚靠墊，四季都能坐得舒服。FlexRide懸吊式避震搭配輕量化輪胎，不論平路還是石板路都能穩穩推，還新增反光條設計，晚上出門也多一層安全感。

No.8 LOVON

翻攝官網／LOVON

在歐美大牌林立的市場裡，台灣自家的LOVON也闖出了一片天！品牌以「Love In The Moment」為核心理念，設計上兼顧美感、實用與安全。

最新推出的GENIE V輕量推車，僅6公斤的重量讓媽媽一人也能單手秒收，毫不費力；升級的磁吸五點式安全扣、加大的UV50+遮陽棚與加厚椅墊，讓細節更到位，從新生兒一路坐到大童都能舒適使用。

其中，遮陽棚的表現更是掀起一波討論，一名脆友直呼「最近一直被LOVON推車燒到，燒到的點是它的遮陽很遮」，貼文吸引4.6萬人次瀏覽，不少家長也大讚「台灣的太陽實在是太大，遮陽布的面積夠大，小孩才有辦法好好休息」、「遮罩真的可以擋的很完全」。

No.7 Combi

翻攝FB／Combi Taiwan官方粉絲團

來自日本的Combi品牌深耕台灣超過20年，長期受到新手爸媽關注。Combi以「讓育兒更簡單」為核心理念，推出多款不同定位的推車產品，從新生兒適用的高景觀款，到便於攜帶的輕量型推車，選擇相當多元。品牌在設計上注重結構穩定與乘坐舒適，並搭配避震與透氣等細節，減少外出顛簸帶來的不便。對父母而言，推車收折便利、重量適中，能在日常出行時減輕不少負擔。Combi的推車在市場上以「功能與品質兼顧」見長，成功在嬰兒推車市場建立穩固口碑。

No.6 ABC Design

翻攝FB／ABC Design

ABC Design來自德國，長期以精湛工藝聞名，並致力於將傳統技術與現代家庭需求相結合。品牌不僅重視推車的安全性與舒適度，更在外觀設計上融入時尚元素，讓嬰兒推車成為親子生活中兼具實用與風格的配件。它的設計理念強調「育兒也能很時尚」，因此吸引了不少希望兼顧功能與外觀的家庭青睞。無論是在結構穩固度、避震舒適感，還是整體造型上，ABC Design都展現出專業與創新，讓日常出行更輕鬆，也為親子生活增添一份自信與品味。

No.5 Cybex

翻攝FB／Cybex Taiwan

德國的Cybex在社團討論裡總是話題滿滿，因為它兼顧了設計感與安全性。推車不只外型俐落，避震穩定、遮陽蓬還能整個拉下來，在國際安全測試中屢屢獲得好評，也成為不少爸媽心中的加分亮點。

有位三寶媽直白寫道「又輕又好推，遮陽蓬可以全拉下，日常帶寶寶出門逛街或是各地旅遊都超級好用」，貼文吸引1.9萬次瀏覽，也帶起一波聲量高峰，「孩子坐到屁股痛，還有站的功能」、「它們家的東西質感真的超好，然後又有各種顏色可以選」；不過也有網友逆風表示「我的也是Melio，但它站著好容易倒」、「打開時各種功能是都很好，但都沒有人遇到打不開的問題嗎」。

在購買管道上，不少爸媽也討論到日本買比台灣便宜許多，「這次來沖繩最大的戰利品不是麵包超人，而是Cybex推車」、「日本亞馬遜買Cybex推車真的划到爆」。

No.4 Chicco

翻攝FB／Chicco Taiwan官方粉絲團

講到義大利育兒品牌，很多長輩第一時間就會想到Chicco，從1958年走到現在，其產品線非常廣泛，涵蓋了從寶寶出生到成長過程中的各種需求。推車系列當中以Goody、Bravo、Bellagio這三款最常被點名：

Goody系列最受歡迎的就是「瞬收」功能，單手一按就能自動收好並站力，爸媽不用再為收展推車手忙腳亂；重量輕巧還能帶上飛機，很適合需要通勤或常旅行的家庭。

Bravo則被稱為「悍馬車」，擁有超大輪徑和穩固車架，推行平穩順暢，即使遇到顛簸路面也能順順推；座椅空間大、置物籃容量足，對家裡附近路況不佳，或孩子比較好動的爸媽特別實用，網友提到「除了推小孩，有時候塞澡盆、消毒鍋、行李有的沒的，也還是很好推」。

Bellagio屬於高階款，亮點在於雙向瞬收，單手就能收好並自動站立；搭配高效避震大輪，不論平路或顛簸都能穩定推行；四段可調椅背和避震設計，從新生兒一路用到學齡前都沒問題。

No.3 Jolly

翻攝FB／Jolly台灣

想兼顧靈活與價格？英國品牌Jolly經常被點名。它把需求拆成幾個系列：Jolly Star可以360度旋轉，寶寶能面向爸媽或看外面，互動性高；Jolly Light主打輕量，適合常搭捷運或需要隨手搬動的家庭；Jolly Matrix則是網友口中的「育兒救星」，自動收折設計，單手就能搞定收車。雖然走的是中價位，但五點式安全帶、避震輪胎、推把高度調整這些細節都有做到，對新手爸媽來說相對安心。

網友分享「Star小孩坐在上面椅子可以直接轉向！且不用怕小孩想睡覺」、「我也買jolly Matrix推車，可以單手收車，椅背可以自由調整角度，椅背可躺平，目前很滿意」、「Matrix座位空間也蠻大的，可以坐的下兩個小孩」。

No.2 Joie

翻攝FB／Joie Taiwan

剛當爸媽，看到育兒用品的價錢常會倒吸一口氣，同樣來自英國的Joie就在這種情況下顯得親切許多，價格相對親近，功能也實用。

像fluri drift和float 4WD drift系列，主打橫向滑行設計，推進超商或餐廳狹窄走道時不用費力搬車，網友提到「我腰不好買Joie fluri drift這台，好推秒收才4公斤多，上公車很方便」；愛旅行或住家空間有限的爸媽，則常選parcel™或pact™ pro這類三折輕便款，輕巧好收，連登機也沒問題，網友力推「推joie parcel好收也不重，CP值很高」。

No.1 Nuna

翻攝官網／Nuna

說到育兒界的精品，絕對會想到荷蘭品牌Nuna，專為追求質感、不愛花俏的爸媽而生。

Nuna的設計秉持著「少即是多」的精神，把細節做到極簡卻不失功能性，讓父母能專注在與寶寶相處的喜悅，而不是被繁複的操作困擾；更重要的是，品牌強調嚴格檢驗與安全標準，讓爸媽能推得安心、用得放心，網友直言「Nuna質感跟設計真的好」、「我有錢的話就會選Nuna了」。

在型號選擇上，trvl™是不少爸媽分享時會提到的輕巧款，重量只有6.8公斤，單手就能完成收車，收好後還能自行站立；另一款mixx™ next則更像全能型選手，四輪避震搭配仿充氣橡膠輪胎，推在石板路或遊樂場也能保持穩定，加大置物籃能把尿布、外套和零食通通塞進去；加大頂篷有UPF50+防曬，遮陽片能擋住烈日，小天窗設計則方便爸媽隨時看寶寶。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年09月24日至2025年09月23日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章

滿意寶寶、幫寶適、日本大王誰奪冠軍？十大嬰幼兒紙尿布品牌討論度揭曉

2025新生兒十大合資禮物！新手爸媽超實用推薦

新生兒送禮很難挑？2023新手爸媽最想收的禮物TOP 10推薦

收到愛慘的10大「實用貼心系」入厝禮！送禮5大禁忌不要踩

2025十大保健食品排行榜！護眼、顧腸胃這樣吃才正確