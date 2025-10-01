廚房紙巾價格、吸水性你在意哪點？網友最在意的特性TOP5 打破你的使用迷思

《網路溫度計DailyView》 《網路溫度計DailyView》

對許多人來說，廚房是香氣四溢的地方，也是美食誕生的舞台。無論是一桌家常菜，還是朋友聚會的小驚喜，幸福的味道都從這裡開始。但現實往往沒那麼浪漫，廚房根本就是日常版的災難片現場：油花像子彈亂竄、湯汁不受控地狂噴，還得處理剛買回來的生鮮食材，手上油膩膩、檯面濕答答，接著又是一輪狼狽清潔，搞得人心驚膽跳，隨時都想大喊：「快來人啊！」

這時候，能不能有張神隊友級的廚房紙巾挺身而出，就成了混亂能否即刻止血的關鍵。有人在意吸水力夠不夠強、擦了會不會破掉、掉屑；也有人更看重抽取順手度，以及尺寸厚度是否剛剛好。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出近一年（2024/09/10~2025/09/09）討論度最高的幾個特性，一起來看看網友挑選廚房紙巾時，最在意什麼？

No.1 吸水、吸油性

小小一張廚房紙巾能派上多少用場？炸物剛起鍋，墊上一張就能吸走多餘油脂，吃起來清爽不膩；處理蔬果或魚肉時，先吸乾水分再料理，下鍋就不會油花亂濺。減重中的人也常在外食上桌時先「壓一壓」，少些油分更安心；有人洗碗前會先把盤底油汙壓掉，清洗起來也不再滿手油膩，也難怪「吸水、吸油性」會成為討論聲量第一。

就連出門在外，也有人習慣隨身攜帶！一名脆友提到，朋友包包裡放著整包廚房紙巾，夏天擦汗、吸油時，比一般面紙還好用；貼文短短時間就突破14萬瀏覽，不少網友也分享其他妙用，「其實我洗完臉都拿廚房紙巾擦，便宜又好用」、「機車置物箱放一包超方便，抹布還得洗曬太麻煩」、「一張廚房紙巾折一折放在額頭跟瀏海中間，再戴安全帽，瀏海不會那麼濕」。

No.2 材質、安全認證

隨著廚房紙巾用途愈來愈廣，大家對食安的重視也同步提升。除了吸水、吸油力，紙巾的安全性同樣成了消費者關注的焦點；像是前面網友推薦的春風「一秒抽廚房紙巾」，標榜通過HACCP食品級製造，在處理生熟食材時也能更安心，搭配強吸收力，用途就不只侷限在廚房，連日常清潔或外出使用都能派上用場。

No.3 拿取方式

煮飯時一手翻炒、一手顧火候，偏偏這時最怕湯汁濺出、檯面黏膩，急著想拿紙巾卻騰不出雙手。這時候，抽取式的設計就特別受歡迎，只要單手輕輕一抽，就能立刻擦拭，動作流暢又不耽誤料理節奏。許多網友直言自己是「抽取式派」，留言分享「因為真的太方便了，用了就回不去」。

這樣的需求也延伸到討論區，常有人詢問「廚房紙巾哪個牌子好用？」時，春風幾乎都會被點名，尤其是「一秒抽」，「我個人很愛春風的抽取式廚房紙巾，厚度很夠用」。它的設計能讓人單手就抽出一張，外袋完整包覆，不怕油煙灰塵，每張都乾淨衛生；每包120抽，容量等同於兩捲捲筒紙，收納更省空間，更符合現代廚房需求，也因此拿下抽取式市占率NO.1。

No.4 價格、CP值

廚房紙巾的消耗速度有多快？下廚的人最懂，天天都在用，買的時候自然要精打細算。有人會拿出計算機，把價格和張數算到小數點，只為找出最划算的選擇；也有人抱怨便宜的紙巾太薄，一次得疊上兩三張才擦得乾淨，結果比想像中更浪費。有網友則是乾脆趁促銷一次搬一大箱，既省荷包又不怕臨時用完。

No.5 紙張大小

用廚房紙巾的時候，你有沒有發現尺寸也會影響心情？太小張，擦個檯面得連抓好幾張才夠力，有網友表示「不考慮價錢，越大張越好」；但也有人覺得太大張常常用不完，乾淨的部分不好處理只能丟掉，反而浪費。為了顧及不同習慣，有品牌推出半張式設計，小範圍用半張就好，甚至還能依情況撕成不同大小，用起來更彈性，也不怕浪費。

從廚房裡翻騰的油煙，到日常生活裡突如其來的小狀況，廚房紙巾早已不只是低調的配角，而是每個家庭的「神隊友」。料理時，它能迅速吸水、去油；外出流汗時，它能隨手一擦保持清爽；甚至面對隨機的小清潔需求，也能立即派上用場。

無論你重視的是強勁的吸水吸油力、材質是否安全安心，還是單手就能輕鬆抽取的便利設計，只要挑對一款好用的廚房紙巾，不僅能讓料理變得更順心，也能讓生活更加自在優雅，隨時都能從容應對。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年09月09日至2025年09月08日。

資料來源：

大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『廚房紙巾特性』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)作為本分析依據。

*註 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

