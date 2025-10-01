快訊

學歷沒用了？職涯專家：培養這技能將知識變職場利器

白宮宣布美政府將關門！恐掀75萬人休假潮 每天燒掉122億

不當管教誰說了算？幼教師：無差別投訴澆熄熱情

聽新聞
0:00 / 0:00

甜蜜的犧牲、純然的奢侈 BOVET Ｘ高登鐘表 GPGH得獎「大軍」匯台灣

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
BOVET所研發的滾輪顯示城市時間，解決了世界時區面對夏令時間的調整，因此一年365日都能精確顯示世界不同城市的精確時序，並獲2024 GPHG肯定。圖／高登鐘表提供
BOVET所研發的滾輪顯示城市時間，解決了世界時區面對夏令時間的調整，因此一年365日都能精確顯示世界不同城市的精確時序，並獲2024 GPHG肯定。圖／高登鐘表提供

藝術與機械？一者無形、一者具象，但卻能在手腕方寸間找到交集。瑞士高級製表品牌BOVET與高登鐘表（Cortina）合作，於台北帶來先前已在曼谷、新加坡、馬來西亞等多地巡迴的高級鐘表巡展。展覽中一次帶來15+話題男女表款，其中更有9款獲得2020至2025得獎（或入圍）GPHG日內瓦鐘表大賞肯定，同時BOVET品牌負責人Pascal Raffy、高登鐘表集團執行長暨高登控股營運長林日耀Jeremy Lim、高登鐘表台灣董事總經理Alvin Tan也在現場出席，為台灣的收藏家帶來獨立製表的豐富推薦。

自1822年成立、擁有超過200年歷史的BOVET是由現任負責人Pascal Raffy於2001年併購接手。品牌過去曾受中國清朝王室青睞，近年並以可在手表與懷表間自由轉換為特色，加上高超的雕刻技巧，可在具備複雜功能（如萬年曆、陀飛輪）的前提下仍保有5至10日的長動力儲存，以及打造出將天文曆象顯示與複雜功能結合並可日常配戴的表款，皆是身為獨立品牌BOVET的強項。尤其BOVET近年更頻頻在日內瓦鐘表大賞GPHG中持續斬獲佳績，甚至在2020、2021的兩年內三度以Miss Audrey Sweet Art、Récital 23與Récital 26 Brainstorm Chapter Two入圍或獲得大會「傑出機械」獎肯定，展現設計觸角遍及女表領域的多元性。

集團化的時代，獨立的精品必須整合生產、研發與經營實屬不易，在與Pascal Raffy的專訪中他表示，獨立是一種「犧牲」、也是一種奢侈。「獨立意味著很多犧牲，如果你真的擁有一個完全整合的設施（工廠），像在BOVET這個大型設施裡有52位工匠，他們是各領域的藝術家，而管理藝術家並不容易，因為他們是藝術家，但這將是一段最好的旅程，它將讓你更有活力與每個人互動、溝通。」他進一步解釋BOVET同時也擁有關係不錯的供應商，但在專案從無到有的過程中，供應商無法像內部團隊一樣如此充滿活力地交流，「能獨立運作並擁有完全整合的設施，這本身就是一種奢侈，因為研發機芯非常複雜，請相信我，這並不容易。」

他並進一步清楚描繪心中對奢侈品的定義，「奢侈就是那種你一眼就能認出來的物品。」他以愛馬仕包款舉例，即便包款本身並無品牌名稱，但當從遠處觀察其皮革材質與工法時，仍然感受到純然的高品質。「奢華的第二點是：它本身就是奢侈品，所以產量很少。如果不是，那就是超市可見的尋常之物；第三點是手工製作，強制性地，在BOVET工廠我們當然擁有機器，但每個零件都是手工完成的。」

本次由BOVET與Cortina一同巡展的複雜時計中，Dimier系列的Récital 28 Prowess 1腕表正是箇中最高單價，表款上看2,600萬。表款除獲得GPHG 2024年的「傑出機械表」肯定，更在萬年曆、飛行陀飛輪兩大複雜功能上再加入滾筒顯示的24城市顯示，一舉解決過往複雜功能表款未能解決的夏令時間時序；同系列的Récital 22 Grand Récital更是GPHG 2018年「金指針」大獎得主，表款具備地球行星儀天文裝置、萬年曆，逆跳分鐘顯示，單價同樣上看2,380萬，是一棟手上的小豪宅。

此外像是以品牌負責人Pascal Raffy之女為名Miss Audrey Sweet Art女表，其表款面盤使用糖的晶體製作、像一次對家人的甜蜜眷戀，表款並運用36毫米的Amadéo®三用轉換表殼，可為手表、懷表或座鐘；又像是甫入圍2025年GPGH提名的Récital 30則是以Récital 28為基礎的日常款式，延續前作的滾軸系統，可在協調世界時、美國夏令時、歐美夏令時，以及歐洲冬令時的四個時制中掌握25個城市的當下時間，不僅以機械展示時間的多樣性，更將時間透過手工藝與機械昇華成為了逸品。欲知更多BOVET表款訊息，亦可親洽高登鐘表台北老爺形象店（02-2563-3538）、高登鐘表高雄義享形象店（07-556-6738）或SHH台北101頂級鐘表概念店（02-8101-8686）詢問。

BOVET Récital 28 Prowess 1腕表，價格店洽。圖／BOVET提供
BOVET Récital 28 Prowess 1腕表，價格店洽。圖／BOVET提供
GPHG 2022男士複雜功能腕表獎入圍的Virtuoso V Jumping Hour Titanium腕表，使用品牌專利的Amadéo®殼，一面為逆跳分鐘加跳時視窗，第二面則提供雙時區。圖／BOVET提供
GPHG 2022男士複雜功能腕表獎入圍的Virtuoso V Jumping Hour Titanium腕表，使用品牌專利的Amadéo®殼，一面為逆跳分鐘加跳時視窗，第二面則提供雙時區。圖／BOVET提供
以Miss Audrey表款為例，面盤的琺瑯光澤並為時計賦予了古典的華美與光影變化，是收藏玩味之所在。圖／高登鐘表提供
以Miss Audrey表款為例，面盤的琺瑯光澤並為時計賦予了古典的華美與光影變化，是收藏玩味之所在。圖／高登鐘表提供
Miss Audrey Sweet Art女表是以品牌經營者Pascal Raffy的女兒為名，並使用特殊的糖晶體製作面盤，展現對家人的眷戀。圖／BOVET提供
Miss Audrey Sweet Art女表是以品牌經營者Pascal Raffy的女兒為名，並使用特殊的糖晶體製作面盤，展現對家人的眷戀。圖／BOVET提供
BOVET品牌經營者Pascal Raffy先生對奢侈品與獨立營運擁有清晰的洞見，或解釋了為何近年BOVET頻頻獲得GPHG的青睞原因。圖／BOVET提供
BOVET品牌經營者Pascal Raffy先生對奢侈品與獨立營運擁有清晰的洞見，或解釋了為何近年BOVET頻頻獲得GPHG的青睞原因。圖／BOVET提供
BOVET的專利陀飛輪結構設計使用單一橋板支撐核心，機芯並經工匠巧手打磨，富有如藝術品的唯美感受。圖／高登鐘表提供
BOVET的專利陀飛輪結構設計使用單一橋板支撐核心，機芯並經工匠巧手打磨，富有如藝術品的唯美感受。圖／高登鐘表提供
BOVET Recital 30鈦金屬腕表，沿襲了Récital 28 Prowess 1腕表的24城市滾輪機制，並入圍今年2025的GPHG男士複雜功能腕表。圖／BOVET提供
BOVET Recital 30鈦金屬腕表，沿襲了Récital 28 Prowess 1腕表的24城市滾輪機制，並入圍今年2025的GPHG男士複雜功能腕表。圖／BOVET提供
獲2018年GPHG「金指針」大獎的BOVET Récital 22 Grand Récital腕表，本次到貨則為950鉑金款、訂價2,380萬元。圖／BOVET提供
獲2018年GPHG「金指針」大獎的BOVET Récital 22 Grand Récital腕表，本次到貨則為950鉑金款、訂價2,380萬元。圖／BOVET提供
BOVET表款的雕刻工序出自品牌旗下Tramelan工坊，在視覺、穩定度、美感間達成了驚異平衡。圖／高登鐘表提供
BOVET表款的雕刻工序出自品牌旗下Tramelan工坊，在視覺、穩定度、美感間達成了驚異平衡。圖／高登鐘表提供
BOVET Récital 28 Prowess 1具備特殊的滾筒顯示城市，可在協調世界時、美國夏令時、歐美夏令時，以及歐洲冬令時的四個時制中掌握25個城市的當下時間。圖／BOVET提供
BOVET Récital 28 Prowess 1具備特殊的滾筒顯示城市，可在協調世界時、美國夏令時、歐美夏令時，以及歐洲冬令時的四個時制中掌握25個城市的當下時間。圖／BOVET提供
BOVET負責人Mr. Pascal Raffy（右二）近日抵達台灣，並與高登鐘表執行長林日耀（右一）、 品牌營運副總Jamel El Fettouhi（左二），以及高登鐘表台灣董事總經理陳漢林一同合影。圖／高登鐘表提供
BOVET負責人Mr. Pascal Raffy（右二）近日抵達台灣，並與高登鐘表執行長林日耀（右一）、 品牌營運副總Jamel El Fettouhi（左二），以及高登鐘表台灣董事總經理陳漢林一同合影。圖／高登鐘表提供

品牌

延伸閱讀

花蓮災後恐出病菌大軍 專家提醒飲食守則 「這一物」快丟掉

民間重機械大軍開進！搜尋佛祖街小沂乾姑丈 他們答應「一定做到」

全國志工大軍湧進花蓮光復災區！台鐵開放站票疏運人潮

萬元名表免費抽！TISSOT X 金剛戰神沉浸式特展 台北PPP快閃四日明登場

相關新聞

台灣新車安全評等計畫首見0顆星 TOYOTA這車型成人保護僅15％

台灣新車安全評等計畫（TNCAP）完成114年第3季3車型挑選、購置、試驗及評等作業，受測試車輛包含LEXUS RX、M...

知名連鎖燒肉違規使用金箔挨罰3萬 月餅老店新建成標示不完整也挨罰

中秋節將至，民眾除互相贈送月餅禮盒，吃燒烤也是習俗之一。衛福部食藥署近期執行114年度中秋複合式專案，知名燒肉品牌「森森...

看好普發現金1萬元激勵效果 遠百：周年慶檔期業績挑戰成長3%

遠東百貨周年慶即將開跑，今年消費信心受到關稅、匯率等因素影響，民眾縮手的情況明顯，也讓百貨經營環境十分辛苦，但遠百營運長...

育兒神隊友！揭曉十大人氣嬰兒推車品牌

新手爸媽的育兒生活重要夥伴之一就是推車，價格、省力、穩固、安全，全都是挑選時最在意的重點，找到合適款式，才能真正減輕日常負擔，帶來更輕鬆的育兒體驗。

廚房紙巾價格、吸水性你在意哪點？網友最在意的特性TOP5 打破你的使用迷思

在廚房、清潔或外出，一張廚紙常能解決大小麻煩。抽取式設計特別受青睞，單手好抽又乾淨。究竟消費者最在意哪些特性？一起來看看。

甜蜜的犧牲、純然的奢侈 BOVET Ｘ高登鐘表 GPGH得獎「大軍」匯台灣

藝術與機械？一者無形、一者具象，但卻能在手腕方寸間找到交集。瑞士高級製表品牌BOVET與高登鐘表（Cortina）合作，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。