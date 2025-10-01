甜蜜的犧牲、純然的奢侈 BOVET Ｘ高登鐘表 GPGH得獎「大軍」匯台灣

藝術與機械？一者無形、一者具象，但卻能在手腕方寸間找到交集。瑞士高級製表品牌BOVET與高登鐘表（Cortina）合作，於台北帶來先前已在曼谷、新加坡、馬來西亞等多地巡迴的高級鐘表巡展。展覽中一次帶來15+話題男女表款，其中更有9款獲得2020至2025得獎（或入圍）GPHG日內瓦鐘表大賞肯定，同時BOVET品牌負責人Pascal Raffy、高登鐘表集團執行長暨高登控股營運長林日耀Jeremy Lim、高登鐘表台灣董事總經理Alvin Tan也在現場出席，為台灣的收藏家帶來獨立製表的豐富推薦。

自1822年成立、擁有超過200年歷史的BOVET是由現任負責人Pascal Raffy於2001年併購接手。品牌過去曾受中國清朝王室青睞，近年並以可在手表與懷表間自由轉換為特色，加上高超的雕刻技巧，可在具備複雜功能（如萬年曆、陀飛輪）的前提下仍保有5至10日的長動力儲存，以及打造出將天文曆象顯示與複雜功能結合並可日常配戴的表款，皆是身為獨立品牌BOVET的強項。尤其BOVET近年更頻頻在日內瓦鐘表大賞GPHG中持續斬獲佳績，甚至在2020、2021的兩年內三度以Miss Audrey Sweet Art、Récital 23與Récital 26 Brainstorm Chapter Two入圍或獲得大會「傑出機械」獎肯定，展現設計觸角遍及女表領域的多元性。

集團化的時代，獨立的精品必須整合生產、研發與經營實屬不易，在與Pascal Raffy的專訪中他表示，獨立是一種「犧牲」、也是一種奢侈。「獨立意味著很多犧牲，如果你真的擁有一個完全整合的設施（工廠），像在BOVET這個大型設施裡有52位工匠，他們是各領域的藝術家，而管理藝術家並不容易，因為他們是藝術家，但這將是一段最好的旅程，它將讓你更有活力與每個人互動、溝通。」他進一步解釋BOVET同時也擁有關係不錯的供應商，但在專案從無到有的過程中，供應商無法像內部團隊一樣如此充滿活力地交流，「能獨立運作並擁有完全整合的設施，這本身就是一種奢侈，因為研發機芯非常複雜，請相信我，這並不容易。」

他並進一步清楚描繪心中對奢侈品的定義，「奢侈就是那種你一眼就能認出來的物品。」他以愛馬仕包款舉例，即便包款本身並無品牌名稱，但當從遠處觀察其皮革材質與工法時，仍然感受到純然的高品質。「奢華的第二點是：它本身就是奢侈品，所以產量很少。如果不是，那就是超市可見的尋常之物；第三點是手工製作，強制性地，在BOVET工廠我們當然擁有機器，但每個零件都是手工完成的。」

本次由BOVET與Cortina一同巡展的複雜時計中，Dimier系列的Récital 28 Prowess 1腕表正是箇中最高單價，表款上看2,600萬。表款除獲得GPHG 2024年的「傑出機械表」肯定，更在萬年曆、飛行陀飛輪兩大複雜功能上再加入滾筒顯示的24城市顯示，一舉解決過往複雜功能表款未能解決的夏令時間時序；同系列的Récital 22 Grand Récital更是GPHG 2018年「金指針」大獎得主，表款具備地球行星儀天文裝置、萬年曆，逆跳分鐘顯示，單價同樣上看2,380萬，是一棟手上的小豪宅。