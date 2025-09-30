UNIQLO又帶來聯名新驚喜！攜手日系潮流品牌NEEDLES、系列資訊公布

UNIQLO又帶來全新的聯名驚喜！首度攜手日系潮流品牌NEEDLES，UNIQLO and NEEDLES 2025秋冬系列為雙方展開首度聯名的系列，將在10月31日於UNIQLO全台店舖正式上市。

日本品牌NEEDLES是由清水慶三於1995年創立，隸屬於日本選品店集團NEPENTHES。品牌靈感來自於他40年來的旅行與時尚產業經驗，品牌名稱「NEEDLES」結合needle與less，象徵「need-less」，不張揚的設計。擅長融合復古與美式元素，打造出懷舊前衛的風格，並於高端時尚與街頭潮流之間取得平衡。

雙方這次合作將以UNIQLO經典刷毛單品為基礎，加入NEEDLES特有的蝴蝶標誌與現代剪裁帶出街頭輪廓，以不同樣貌展現UNIQLO and NEEDLES聯名的獨特品味。