UNIQLO又帶來聯名新驚喜！攜手日系潮流品牌NEEDLES、系列資訊公布

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
UNIQLO首度攜手日系潮流品牌NEEDLES，UNIQLO and NEEDLES 2025秋冬系列將於10月31日全台上市。
UNIQLO又帶來全新的聯名驚喜！首度攜手日系潮流品牌NEEDLES，UNIQLO and NEEDLES 2025秋冬系列為雙方展開首度聯名的系列，將在10月31日於UNIQLO全台店舖正式上市。

日本品牌NEEDLES是由清水慶三於1995年創立，隸屬於日本選品店集團NEPENTHES。品牌靈感來自於他40年來的旅行與時尚產業經驗，品牌名稱「NEEDLES」結合needle與less，象徵「need-less」，不張揚的設計。擅長融合復古與美式元素，打造出懷舊前衛的風格，並於高端時尚與街頭潮流之間取得平衡。

雙方這次合作將以UNIQLO經典刷毛單品為基礎，加入NEEDLES特有的蝴蝶標誌與現代剪裁帶出街頭輪廓，以不同樣貌展現UNIQLO and NEEDLES聯名的獨特品味。

聯名合作的三款單品以黑、灰、米、紫等低調色彩為基底，「刷毛外套」以寬鬆的廓形勾勒1970年代復古氣息，搭配NEEDLES風格色彩，售價1,490元。「刷毛寬版開襟外套」將品牌標誌性的蝴蝶與條紋圖樣精巧融入剪裁設計中，表現隨性與結構感，售價1,290元；「刷毛寬褲」以筆直的廓形搭配同色系標誌性的側邊條紋，營造低調風格，售價1,290元。

