聽新聞
0:00 / 0:00
海瑞溫斯頓全新台北101品牌專門店 頂級珠寶大破50億限期展出
有「鑽石之王」美譽的頂級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）近日為台北101的品牌專門店重新開幕。新空間完整呈現了頂級珠寶、婚嫁珠寶、高級表款與設計珠寶等全系列，品牌近日並呈現40款以上頂級珠寶，將可一次滿足鑽石、祖母綠、藍寶石與紅寶石等四大貴重寶石的渴望，總價大破50億、限期展出。
全新Harry Winston台北101專門店位於台北101購物中心二樓臨近中環，空間大量使用了拋光白色大理石、量身訂製地毯與水晶吊燈，同時寬敞的貴賓室也為頂級收藏家帶來更為私密、更放鬆的鑑賞體驗。為此Harry Winston並於重新開幕期間獻上過40款的頂級珠寶，其中最高單價首推一只Hope頂級珠寶系列藍鑽和粉鑽戒指，以豔彩的雷德恩形切工藍鑽並環繞圓形明亮式切工粉鑽與長錐形、圓形明亮式切工鑽石，訂價超過新台幣6億；另一只The Incredibles頂級珠寶系列The Rockefeller-Winston祖母綠鑽戒更運用一只18.03克拉的頂級哥倫比亞產祖母綠，罕有的通透度與濃郁綠色是其魅力來源，訂價約5億。
身為「鑽石之王」的Harry Winston另呈現一副枕型與水滴型切工黃鑽項鍊，項鍊以11.72克拉的枕型切工黃鑽與其餘各為1.01至1.04克拉不等的水滴型切工艷彩黃鑽，美艷絕倫；其餘頂級珠寶系列推薦作品另包含像是橢圓形切工紅寶石和鑽石戒指、一對The Incredibles頂級珠寶系列的斯里蘭卡藍寶石鑽石耳環，再度展現Harry Winston「貴重寶石」先行的氣派、豪奢高度。全系列頂級珠寶將為限期展出，預定將至10月12日（日）為止，地址為台北101購物中心、市府路45號2樓，可提前電洽02-8101-7818、預約鑑賞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言