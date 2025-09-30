快訊

海瑞溫斯頓全新台北101品牌專門店 頂級珠寶大破50億限期展出

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Harry Winston全新台北101專門店已於近日開幕，並帶來40款以上頂級珠寶，總價破50億、限期展出。圖／Harry Winston提供
Harry Winston全新台北101專門店已於近日開幕，並帶來40款以上頂級珠寶，總價破50億、限期展出。圖／Harry Winston提供

有「鑽石之王」美譽的頂級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）近日為台北101的品牌專門店重新開幕。新空間完整呈現了頂級珠寶、婚嫁珠寶、高級表款與設計珠寶等全系列，品牌近日並呈現40款以上頂級珠寶，將可一次滿足鑽石、祖母綠、藍寶石與紅寶石等四大貴重寶石的渴望，總價大破50億、限期展出。

全新Harry Winston台北101專門店位於台北101購物中心二樓臨近中環，空間大量使用了拋光白色大理石、量身訂製地毯與水晶吊燈，同時寬敞的貴賓室也為頂級收藏家帶來更為私密、更放鬆的鑑賞體驗。為此Harry Winston並於重新開幕期間獻上過40款的頂級珠寶，其中最高單價首推一只Hope頂級珠寶系列藍鑽和粉鑽戒指，以豔彩的雷德恩形切工藍鑽並環繞圓形明亮式切工粉鑽與長錐形、圓形明亮式切工鑽石，訂價超過新台幣6億；另一只The Incredibles頂級珠寶系列The Rockefeller-Winston祖母綠鑽戒更運用一只18.03克拉的頂級哥倫比亞產祖母綠，罕有的通透度與濃郁綠色是其魅力來源，訂價約5億。

身為「鑽石之王」的Harry Winston另呈現一副枕型與水滴型切工黃鑽項鍊，項鍊以11.72克拉的枕型切工黃鑽與其餘各為1.01至1.04克拉不等的水滴型切工艷彩黃鑽，美艷絕倫；其餘頂級珠寶系列推薦作品另包含像是橢圓形切工紅寶石和鑽石戒指、一對The Incredibles頂級珠寶系列的斯里蘭卡藍寶石鑽石耳環，再度展現Harry Winston「貴重寶石」先行的氣派、豪奢高度。全系列頂級珠寶將為限期展出，預定將至10月12日（日）為止，地址為台北101購物中心、市府路45號2樓，可提前電洽02-8101-7818、預約鑑賞。

海瑞溫斯頓枕型與水滴型切工黃鑽戒指，主石為一顆枕形切割黃鑽重約25.33克拉，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Hope頂級珠寶系列藍鑽和粉鑽戒指，訂價超過新台幣6億、是本次Harry Winston展出頂級珠寶最高單價作品。圖／Harry Winston提供
全新Harry Winston台北101品牌專門店將滿足頂級珠寶、婚嫁珠寶、設計珠寶與高級手表的全方位需求。圖／Harry Winston提供
有「鑽石之王」美名的Harry Winston，近日帶來了豐沛的頂級珠寶作品，並滿足鑽石、祖母綠、藍寶石與紅寶石的貴重寶石渴求。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓橢圓形切工紅寶石和鑽石戒指，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓The Incredibles頂級珠寶系列The Rockefeller-Winston祖母綠戒指，選用主石為一顆重產自哥倫比亞、重約18.03克拉的祖母綠，以濃郁色澤、母儀天下。圖／Harry Winston提供
