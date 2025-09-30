海瑞溫斯頓全新台北101品牌專門店 頂級珠寶大破50億限期展出

有「鑽石之王」美譽的頂級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）近日為台北101的品牌專門店重新開幕。新空間完整呈現了頂級珠寶、婚嫁珠寶、高級表款與設計珠寶等全系列，品牌近日並呈現40款以上頂級珠寶，將可一次滿足鑽石、祖母綠、藍寶石與紅寶石等四大貴重寶石的渴望，總價大破50億、限期展出。

全新Harry Winston台北101專門店位於台北101購物中心二樓臨近中環，空間大量使用了拋光白色大理石、量身訂製地毯與水晶吊燈，同時寬敞的貴賓室也為頂級收藏家帶來更為私密、更放鬆的鑑賞體驗。為此Harry Winston並於重新開幕期間獻上過40款的頂級珠寶，其中最高單價首推一只Hope頂級珠寶系列藍鑽和粉鑽戒指，以豔彩的雷德恩形切工藍鑽並環繞圓形明亮式切工粉鑽與長錐形、圓形明亮式切工鑽石，訂價超過新台幣6億；另一只The Incredibles頂級珠寶系列The Rockefeller-Winston祖母綠鑽戒更運用一只18.03克拉的頂級哥倫比亞產祖母綠，罕有的通透度與濃郁綠色是其魅力來源，訂價約5億。