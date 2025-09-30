快訊

niko and...來台8周年 攜手Kurt Wu、BUN BUN打造潮流單品與秋日美味

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
niko and... × Kurt Wu聯名系列。圖／niko and...提供
niko and... × Kurt Wu聯名系列。圖／niko and...提供

日本風格服飾品牌niko and...歡慶來台8周年，分別攜手台灣人氣藝術家「Kurt Wu」及台中發跡餐飲品牌「BUN BUN棒棒」，推出聯名限量商品及秋季風味聯名菜單，將於10月1日、10月2日接連登場。

藝術家Kurt Wu的創作融合可愛與厭世的矛盾氣質，最知名的愛心角色在這次與niko and...的聯名中，這顆愛心被賦予多種樣貌，構成「愛」的多種形態，全系列涵蓋服飾與雜貨共24款單品。

雜貨類單品包括niko and...長年熱銷的QQ抱枕、愛心立體造型室內拖、愛心造型毛毯、不同圖樣的馬克杯與玻璃杯、可折疊收納箱，以及托特包與環保購物袋等，並呼應時下流行的包包掛飾風潮，推出天使、惡魔、外星人與滑板愛心四款造型的玩偶吊飾。迎接秋冬季節，服飾以象牙白、炭灰與黑色為基調，推出毛衣、長袖T、大學T、連帽上衣與外套。

另外，niko and...也特別攜手來自台中、以脆皮奶油麵包聞名的餐飲品牌「BUN BUN棒棒」推出期間限定秋季風味聯名菜單。這次聯名以秋日元素為主題，推出共5款風味奶油麵包及3款飲品，將於10月2日起至11月9日於niko and...TAIPEI忠孝旗艦店及三井LaLaport南港店、BUN BUN台北中山、台中文心森林店限時販售限定菜單。

niko and... × Kurt Wu聯名系列。圖／niko and...提供
niko and... × Kurt Wu聯名系列。圖／niko and...提供
niko and... × Kurt Wu聯名系列。圖／niko and...提供
niko and... × Kurt Wu聯名系列。圖／niko and...提供
niko and... × Kurt Wu聯名系列。圖／niko and...提供
niko and... × Kurt Wu聯名系列。圖／niko and...提供
niko and... × Kurt Wu聯名系列，愛心娃娃吊飾660元。圖／niko and...提供
niko and... × Kurt Wu聯名系列，愛心娃娃吊飾660元。圖／niko and...提供
niko and... × Kurt Wu聯名系列，愛心QQ抱枕970元。圖／niko and...提供
niko and... × Kurt Wu聯名系列，愛心QQ抱枕970元。圖／niko and...提供
niko and...攜手BUN BUN棒棒，推出期間限定秋季風味聯名菜單。圖／niko and...提供
niko and...攜手BUN BUN棒棒，推出期間限定秋季風味聯名菜單。圖／niko and...提供
niko and...攜手BUN BUN棒棒，推出期間限定秋季風味聯名菜單。圖／niko and...提供
niko and...攜手BUN BUN棒棒，推出期間限定秋季風味聯名菜單。圖／niko and...提供

