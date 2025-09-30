聽新聞
中華郵政首次跨界聯名貓貓蟲咖波 6處「咖波郵局」可獲限量集戳本
中華郵政首次與台灣原創IP貓貓蟲咖波跨界合作，推出2款「貓貓蟲咖波郵票小全張」，中華郵政表示，為讓更多人參與，還打造6處「咖波郵局」，且即日起至11月21日，也將陸續設置6個臨時郵局，集滿其郵局戳記，有機會兌領咖波設計師–亞拉老師親筆簽名郵票框，限量100份。
中華郵政今下午於台北北門郵局1樓高大廳舉辦「貓貓蟲咖波郵票小全張」發行暨商品發表會，邀請民眾共同迎接療癒系角色「咖波」首次登上郵票的時刻，本次跨界合作展現郵票設計創新一面，也宣示中華郵政推動集郵業務年輕化的決心。
今日發行2款「貓貓蟲咖波郵票小全張」，其中1款圖案為貓貓蟲咖波與郵政吉祥物波波鴿一起遞送信件、包裹，展現郵政「盡心為民服務」的形象；另1款則為活潑的咖波和好朋友們，一起到寺廟祈福、打棒球、海邊戲水、戶外踏青及享受美食等。
現場也同步揭曉「咖波悠郵好日子」聯名商品，包含側肩包、零錢包、馬克杯、絨毛娃娃、雙面抱枕、造型卡片及郵摺等多款商品。
中華郵政表示，為讓更多人參與本次貓貓蟲咖波盛會，特別打造6處「咖波郵局」，分別位於郵政博物館台北館、板橋文化路郵局、桃園成功路郵局、郵政博物館台中館、台南成功路郵局及郵政博物館高雄館，凡至現場消費滿800元即可獲得1本限量集戳本。
此外，即日起至11月21日止，中華郵政將陸續設置6場臨時郵局，集滿6個臨時郵局戳記，即有機會兌領咖波設計師–亞拉老師親筆簽名郵票框，限量100份。
中華郵政提醒，咖波系列商品數量有限，請洽各地郵局窗口、郵政博物館及「i集郵」訂購；另「咖波集郵商品限量組」、「咖波造型卡」及「咖波的幸福小包郵摺」僅在全臺6處「咖波郵局」及「i集郵」銷售，詳情請見中華郵政公司官網（https://gov.tw/74h）。
