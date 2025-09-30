聽新聞
0:00 / 0:00
台日古代文物對話特展開幕 日本千年珍稀埴輪首次亮相
十三行博物館與日本宮崎縣立西都原考古博物館攜手合作，推出「靜土有聲：台日古代文物對話特展」，即日起至明年3月1日展出，揭開台灣北部「十三行文化」與日本九州「古墳時代文化」的深度對話，包含首次在台展出日本特色埴輪、11件新亮相的十三行遺址出土文物。
展覽亮點包括日本特色埴輪首次來台展出，以及11件十三行遺址出土文物首度亮相，透過跨館、跨領域的緊密合作，為觀眾帶來前所未有的考古體驗。
新北市副秘書長龔雅雯表示，十三行博物館自2013年與日本宮崎縣立西都原考古博物館締結姊妹館以來，雙館持續保持密切交流，此次展覽將八里在地文化融入策展，讓觀眾從在地出發，連結國際。
龔雅雯表示，透過墓葬文物，展現千年前人群的生活方式、信仰儀式與社會組織，引發對生命、社會與人生永續的深思。此外，展覽在策展、場域設計及活動規劃中全面融入永續理念，採用環境友善材料，並結合電子書、展場環景及語音解說，讓各年齡層及遠距觀眾都能共享學習資源，實現文化資產永續與教育平權。
十三行博物館長羅珮瑄指出，本次特展首次串聯海內外多個重量級單位共同參與，包括日本宮崎縣立西都原考古博物館、宮崎市及新富町教育委員會、中央研究院歷史語言研究所、國立臺灣大學人類學博物館等，集結各館珍貴館藏於同場展示。
日本宮崎縣立西都原考古博物館長友由美子表示，透過文物的展示與對話，讓台日兩地觀眾能感受跨越千年的文化連結與生命故事，期待未來雙館能持續深化合作，推動更多文化資產的共享與交流。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言