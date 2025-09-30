台日古代文物對話特展開幕 日本千年珍稀埴輪首次亮相

十三行博物館與日本宮崎縣立西都原考古博物館攜手合作，推出「靜土有聲：台日古代文物對話特展」，即日起至明年3月1日展出，揭開台灣北部「十三行文化」與日本九州「古墳時代文化」的深度對話，包含首次在台展出日本特色埴輪、11件新亮相的十三行遺址出土文物。

展覽亮點包括日本特色埴輪首次來台展出，以及11件十三行遺址出土文物首度亮相，透過跨館、跨領域的緊密合作，為觀眾帶來前所未有的考古體驗。

新北市副秘書長龔雅雯表示，十三行博物館自2013年與日本宮崎縣立西都原考古博物館締結姊妹館以來，雙館持續保持密切交流，此次展覽將八里在地文化融入策展，讓觀眾從在地出發，連結國際。

龔雅雯表示，透過墓葬文物，展現千年前人群的生活方式、信仰儀式與社會組織，引發對生命、社會與人生永續的深思。此外，展覽在策展、場域設計及活動規劃中全面融入永續理念，採用環境友善材料，並結合電子書、展場環景及語音解說，讓各年齡層及遠距觀眾都能共享學習資源，實現文化資產永續與教育平權。

十三行博物館長羅珮瑄指出，本次特展首次串聯海內外多個重量級單位共同參與，包括日本宮崎縣立西都原考古博物館、宮崎市及新富町教育委員會、中央研究院歷史語言研究所、國立臺灣大學人類學博物館等，集結各館珍貴館藏於同場展示。