快訊

台灣人體內塑化劑竟比歐美高7倍 醫點名十大陷阱：吃飯不要滑手機

獨／北士科T17和18 MOU最多再延三個月 要看輝達是否同意

台美晶片五五分？ 總統府前發言人Kolas：警報六個月前早響起

聽新聞
0:00 / 0:00

台日古代文物對話特展開幕 日本千年珍稀埴輪首次亮相

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
十三行博物館與日本宮崎縣立西都原考古博物館攜手合作，推出「靜土有聲：台日古代文物對話特展」，圖為船型埴輪。圖／十三行博物館提供
十三行博物館與日本宮崎縣立西都原考古博物館攜手合作，推出「靜土有聲：台日古代文物對話特展」，圖為船型埴輪。圖／十三行博物館提供

十三行博物館與日本宮崎縣立西都原考古博物館攜手合作，推出「靜土有聲：台日古代文物對話特展」，即日起至明年3月1日展出，揭開台灣北部「十三行文化」與日本九州「古墳時代文化」的深度對話，包含首次在台展出日本特色埴輪、11件新亮相的十三行遺址出土文物。

展覽亮點包括日本特色埴輪首次來台展出，以及11件十三行遺址出土文物首度亮相，透過跨館、跨領域的緊密合作，為觀眾帶來前所未有的考古體驗。

新北市副秘書長龔雅雯表示，十三行博物館自2013年與日本宮崎縣立西都原考古博物館締結姊妹館以來，雙館持續保持密切交流，此次展覽將八里在地文化融入策展，讓觀眾從在地出發，連結國際。

龔雅雯表示，透過墓葬文物，展現千年前人群的生活方式、信仰儀式與社會組織，引發對生命、社會與人生永續的深思。此外，展覽在策展、場域設計及活動規劃中全面融入永續理念，採用環境友善材料，並結合電子書、展場環景及語音解說，讓各年齡層及遠距觀眾都能共享學習資源，實現文化資產永續與教育平權。

十三行博物館長羅珮瑄指出，本次特展首次串聯海內外多個重量級單位共同參與，包括日本宮崎縣立西都原考古博物館、宮崎市及新富町教育委員會、中央研究院歷史語言研究所、國立臺灣大學人類學博物館等，集結各館珍貴館藏於同場展示。

日本宮崎縣立西都原考古博物館長友由美子表示，透過文物的展示與對話，讓台日兩地觀眾能感受跨越千年的文化連結與生命故事，期待未來雙館能持續深化合作，推動更多文化資產的共享與交流。

十三行博物館與日本宮崎縣立西都原考古博物館攜手合作，推出「靜土有聲：台日古代文物對話特展」，圖為盤龍鏡。圖／十三行博物館提供
十三行博物館與日本宮崎縣立西都原考古博物館攜手合作，推出「靜土有聲：台日古代文物對話特展」，圖為盤龍鏡。圖／十三行博物館提供

博物館 十三行 考古 文物

延伸閱讀

日防相：OCEAN非「單一戰區」 強調深化印太合作

疑挖到山佳遺址文物！頭份市區至竹南科捷徑道路工程暫喊卡

宜蘭漢本遺址首度赴日展出164件國寶 創下國定考古遺址規模最大國際展

《玻璃之心》TENBLANK成員接棒來！佐藤健、町田啓太台灣見面會時間地點曝光

相關新聞

台灣新車安全評等計畫首見0顆星 TOYOTA這車型成人保護僅15％

台灣新車安全評等計畫（TNCAP）完成114年第3季3車型挑選、購置、試驗及評等作業，受測試車輛包含LEXUS RX、M...

知名連鎖燒肉違規使用金箔挨罰3萬 月餅老店新建成標示不完整也挨罰

中秋節將至，民眾除互相贈送月餅禮盒，吃燒烤也是習俗之一。衛福部食藥署近期執行114年度中秋複合式專案，知名燒肉品牌「森森...

看好普發現金1萬元激勵效果 遠百：周年慶檔期業績挑戰成長3%

遠東百貨周年慶即將開跑，今年消費信心受到關稅、匯率等因素影響，民眾縮手的情況明顯，也讓百貨經營環境十分辛苦，但遠百營運長...

海瑞溫斯頓全新台北101品牌專門店 頂級珠寶大破50億限期展出

有「鑽石之王」美譽的頂級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）近日為台北101的品牌專門店重新開幕。新空間完整...

niko and...來台8周年 攜手Kurt Wu、BUN BUN打造潮流單品與秋日美味

日本風格服飾品牌niko and ...歡慶來台8周年，分別攜手台灣人氣藝術家「Kurt Wu」及台中發跡餐飲品牌「BU...

中華郵政首次跨界聯名貓貓蟲咖波 6處「咖波郵局」可獲限量集戳本

中華郵政首次與台灣原創IP貓貓蟲咖波跨界合作，推出2款「貓貓蟲咖波郵票小全張」，中華郵政表示，為讓更多人參與，還打造6處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。