LG以「AI情感智慧」打造貼心家電 串連8大類裝置打造「零勞務家庭」

在AI持續演進的時代，LG秉持「以人為本」的理念，重新定義AI為「情感智慧（Affectionate Intelligence）」，讓科技不僅是提升效率與功能，更能感知、理解並回應真實需求，成為值得信賴的生活夥伴。LG將情感智慧融入家電，讓智慧生活兼具便利與溫度，並透過推動AI素養教育，培養下一代面對未來的核心能力。

LG長期深耕人工智慧領域，不僅持續突破技術研發，更推動AI從功能導向邁向情感連結，打造具互動性的生活體驗。透過LG ThinQ平台，將各式智慧裝置串連成完整生態，讓AI能理解情境、貼心回應日常需求，逐步實現「AI Home」的願景。憑藉全球龐大的智慧裝置與第一手生活數據，LG不斷強化AI系統對使用者行為的理解，讓裝置能更精準辨識情境並做出最佳應對。技術面涵蓋自然語言處理（NLP）、語音辨識與空間感知等核心能力，並投入自研AI晶片，結合軟硬體優勢，帶來高效能與低耗能的智慧體驗。

LG更期望透過「AI情感智慧」實現「Zero Labor Home零勞務家庭」願景，讓家電不只是取代家務，而是以人性化互動回應家庭成員需求，提供「被理解」的貼心感受。這樣的應用已廣泛延伸至洗衣機、冰箱、空氣清淨機等各式產品，實踐「以人為本」的智慧生活。

同時，LG更將AI情感智慧延伸至教育領域。2025年，LG與台灣創新教育社會企業「玩轉學校」合作，推出首套以AI素養為核心、專為學童設計的桌遊教材「樂金筆記本」，透過遊戲互動引導學童理解並應用AI，培養判斷與思辨能力。

台灣LG電子董事長鄭淵寬強調：「AI的價值不只在於運算速度，更在於能否貼近人心、回應生活所需。LG將持續深化AI技術研發，打造更懂使用者的智慧體驗，同時推動AI素養教育，培育下一代的關鍵能力，為社會創造長遠價值。」