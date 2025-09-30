快訊

胡同燒肉Ｘ可樂果新口味！全台7-11超商明開賣 加碼5千元大禮包

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
胡同燒肉攜手可樂果盛大舉辦同「樂」會。圖/胡同燒肉提供
迎來20周年的日式燒肉胡同，中秋以「胡同20同樂會」為題，連三波跨界同「樂」。明（10/1）聯名可樂果在全台7,200家7-11超商開賣新口味，再祭出5千元價值大禮包攬新客，橘焱胡同董事長吳念忠也加碼回饋20支最夯的iPhone 17 Pro Max手機。

今年中秋，胡同燒肉跨界攜手可口可樂、達美樂、可樂果，發揮「同」「樂」精神延續到更多生活場景；11月周年慶加碼送20支手機，同慶胡同20周年。首波攜手可口可樂推出「雙人燒肉套餐免費升級可口可樂玻璃瓶暢飲」活動，還能刮出萬元旅遊金、Switch 2 等百萬價值大獎。第二波則聯名達美樂，推出「秘醬燒肉嫩牛披薩」，用的就是胡同經典的燒肉醬，買聯名口味披薩，再享胡同燒肉牛肋條、松阪豬與下酒菜兌換券。

第三波最新聯手可樂果，推出「燒肉醬牛五花口味」與「泡菜起司牛肋口味」零食，10/1在全台7,200家7-11超商開賣。凡購買聯名可樂果「開袋就送5,000元大禮包」，包括滿額贈日本A5和牛、滿1000元現折200元，以及來店禮豬五花、牛肋條與墨魚香腸。

胡同表示，8月首次推出燒肉套餐，上市三周就熱賣上千份，依價位、食材等級等需求，讓新客有更多元的選擇。例如3,999元「經典雙品燒肉盛」能吃到胡同最經典的和牛牛舌、牛五花與達拉斯。6,666元雙人豪華燒肉盛宴可品嘗日本和牛、澳洲和牛和美國Prime牛肉、伊比利豬肉。不吃牛的客人也有雙人豚味燒肉饗宴（3,333元），能吃到伊比利豬、頂級海陸食材。

此外，也新推出200元下酒菜系列─和牛舌下肉、牛頰肉與舌尖肉，主打快速上桌，享有美味。

胡同攜手可口可樂，即日起推出「雙人燒肉套餐免費升級可口可樂玻璃瓶暢飲」，還能刮出萬元旅遊金、Switch 2等百萬價值大獎。圖/胡同燒肉提供
橘焱胡同董事長吳念忠表示，「一間有溫度的餐聽才是永續經營的不二法門」。圖/胡同燒肉提供
