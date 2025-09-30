普發現金1萬前...遠百周年慶先端出全館、信用卡回饋放大術

關稅、匯率等政經因素影響，衝擊消費者信心，加上國際精品買氣紅利不再，今年對百貨市場來說都是一番苦戰，年度重要指標檔期周年慶在即，業者無不渴望政府普發現金1萬元的時間點，盼藉此提振消費市場士氣與動能。

每年市場都有新挑戰，遠百總經理徐雪芳強調，不管周年慶好不好做，永遠都要樂觀進取，要對自己、要對團隊有信心。

談到普發效益，遠百營業本部副總經理林彰豐指出，之前普發6千元，約帶動遠百5％的業績成長，預估這次普發1萬元的時間點可能落在周年慶的中期，相信對消費力有很大的提振力，廠商到百貨也要好好包裝，讓普發現金的效益擴大。

遠百前9個月整體有3%成長，日前率先開跑台中大遠百周年慶，至目前已經有7%至8%的成長。接下來由遠百信義A13、板橋大遠百、新竹大遠百10月16日起至11月4日接棒周年慶戰局。遠百周年慶整體業績目標抓3%成長。

遠百信義A13、板橋大遠百、新竹大遠百周年慶回饋陣容端出：化妝品、內睡衣單筆2,000元送200元；百貨服飾累計滿5,000元送500元、累計滿5萬元加上600元；國際精品首12日單筆1萬元送1,000元；大家電指定專櫃單筆1萬元送1,000元、保健器材單筆滿5,000元送500元。

同時再放大信用卡回饋，聯手13大銀行全館單筆滿6,000元分6期送200元、1萬元送400元；12大指定銀行刷數位3C(含Apple）單筆1萬元分6期送500元。另外，HAPPY GO卡友扣200點送100元紅利券、扣500點送250元紅利券。

板橋大遠百新櫃登場，Vivienne Westwood於周年慶期間擴大品牌日回饋，單筆消費1萬元可現抵1,000元、滿2萬元送限量珠寶盒，另有精選配件5折、精選飾品8折。遠百信義A13也針對時尚年輕族群，引進獨家櫃位karl Lagerfeld、Cafuné、acredo等新櫃報到。

新竹大遠百特別加碼，指定家用單筆滿1萬元送500元、小家電單筆滿1萬送200元，化妝品、精品、黃金珠寶有針對高客單的加碼送。