中華郵政聯名貓貓蟲咖波 郵票小全張好療癒
中華郵政今天宣布攜手台灣人氣IP貓貓蟲咖波，發行郵票小全張，並推出聯名商品。另外，打造6處「咖波郵局」供民眾集戳，集滿有機會獲得貓貓蟲咖波設計師亞拉親筆簽名郵票框。
繼與Hello Kitty聯名之後，中華郵政今天舉行「貓貓蟲咖波郵票小全張」發行暨商品發表會，宣布貓貓蟲咖波登上郵票，宣示中華郵政推動集郵業務年輕化。
中華郵政今天發行2款「貓貓蟲咖波郵票小全張」，其中一款圖案為貓貓蟲咖波與郵政吉祥物波波鴿一起遞送信件、包裹，展現郵政「盡心為民服務」的形象；另一款為活潑的咖波和好朋友們，一起到寺廟祈福、打棒球、海邊戲水、戶外踏青及享受美食等。
中華郵政表示，這波也推出側肩包、零錢包、馬克杯、絨毛娃娃、雙面抱枕、造型卡片及郵摺等聯名商品。
另外，中華郵政在郵政博物館台北館、板橋文化路郵局、桃園成功路郵局、郵政博物館台中館、台南成功路郵局及郵政博物館高雄館6處，打造「咖波郵局」，至現場消費滿額可獲得1本限量集戳本。
即日起到11月21日止，中華郵政將陸續設置6場臨時郵局，集滿6個臨時郵局戳記，有機會兌領亞拉親筆簽名郵票框。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言