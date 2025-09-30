是對手也是好鄰居！台中百貨雙強再合體 徐雪芳樂見好朋友回歸
百貨之間除了競爭關係，其實也有共好關係。台中百貨雙強新光三越台中中港店與台中大遠百比鄰，新光三越台中店自2月中暫停營業後直至9月27日復業空窗了226天之久，在新光三越台中店正式回歸後，台中大遠百也接連在社群發出感性貼文，歡迎好鄰居回歸，更以兄弟情誼的畫風，寫下「辛苦了、回來就好！！接下來繼續ㄧ起努力」。若以彼此競合關係來看，少了誰都是損失。
遠百總經理徐雪芳表示，「我們（台中大遠百與新光三越台中中港店）都是好朋友」。遠百主管指出，台中大遠百與新光三越台中中港店幾乎包辦了所有指標品牌，且兩邊商品結構有半數不一樣，我們的客人都是兩邊都會去逛、兩邊輪流去吃，只要合體，就能打遍天下。
以短期來看，新光三越台中中港店暫時空缺，台中大遠百能吃到客群移轉紅利，但以長期來看，台中大遠百少了新光三越台中中港店，也會失去商圈魅力、缺乏聚客力。
台中大遠百在愛馬仕、香奈兒、DIOR精品大店改裝效益帶動下，今年第一季至第三季成長12%～13％、周年慶首波成長7～8％，LV也預計在台中大遠百快閃至年底。
台中因涵蓋中彰投客群，包括漢神洲際購物廣場、D-ONE第一大天地、台北101越來越多百貨商場預計插旗台中展店。新光三越、遠百也都認為自家在台中還有第二家的展店商機。對此，徐雪芳指出，「遠百台中第二店要看有沒有合適的點，也要有緣才行，競爭店又多了一堆，遠百更要做好自己」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言