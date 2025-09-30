是對手也是好鄰居！台中百貨雙強再合體 徐雪芳樂見好朋友回歸

快訊

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台中大遠百在社群感性貼文寫下「辛苦了、回來就好！！接下來繼續ㄧ起努力」，歡迎好鄰居新光三越台中中港店回歸。圖／摘自台中大遠百粉絲專頁
百貨之間除了競爭關係，其實也有共好關係。台中百貨雙強新光三越台中中港店與台中大遠百比鄰，新光三越台中店自2月中暫停營業後直至9月27日復業空窗了226天之久，在新光三越台中店正式回歸後，台中大遠百也接連在社群發出感性貼文，歡迎好鄰居回歸，更以兄弟情誼的畫風，寫下「辛苦了、回來就好！！接下來繼續ㄧ起努力」。若以彼此競合關係來看，少了誰都是損失。

遠百總經理徐雪芳表示，「我們（台中大遠百與新光三越台中中港店）都是好朋友」。遠百主管指出，台中大遠百與新光三越台中中港店幾乎包辦了所有指標品牌，且兩邊商品結構有半數不一樣，我們的客人都是兩邊都會去逛、兩邊輪流去吃，只要合體，就能打遍天下。

以短期來看，新光三越台中中港店暫時空缺，台中大遠百能吃到客群移轉紅利，但以長期來看，台中大遠百少了新光三越台中中港店，也會失去商圈魅力、缺乏聚客力。

台中大遠百在愛馬仕、香奈兒、DIOR精品大店改裝效益帶動下，今年第一季至第三季成長12%～13％、周年慶首波成長7～8％，LV也預計在台中大遠百快閃至年底。

台中因涵蓋中彰投客群，包括漢神洲際購物廣場、D-ONE第一大天地、台北101越來越多百貨商場預計插旗台中展店。新光三越、遠百也都認為自家在台中還有第二家的展店商機。對此，徐雪芳指出，「遠百台中第二店要看有沒有合適的點，也要有緣才行，競爭店又多了一堆，遠百更要做好自己」。

新光三越台中中港店時隔226天於9月27日正式回歸。記者江佩君／攝影
