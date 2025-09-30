台灣新車安全評等計畫首見0顆星 TOYOTA這車型成人保護僅15％

台灣新車安全評等計畫（TNCAP）完成114年第3季3車型挑選、購置、試驗及評等作業，受測試車輛包含LEXUS RX、MG HS、TOYOTA TOWN ACE等，其中LEXUS RX及MG HS均獲得5顆星評等，然而Town Ace卻獲得0顆星評等，僅符合國內車輛安全法規基本要求，成為此計畫實施以來首輛零顆星的車型。

車安中心強調，TNCAP評等對象「皆為已符合法規的市售車輛」，透過法規（基本門檻）加嚴、新增車輛安全新技術進行試驗後，轉換安全評等資訊；而車廠開發新車時，須考量當地法規，如安全、環保標準，以及消費者需求，像是價格、功能、品牌形象，開發出符合當地市場且能成功銷售的車輛。

車安中心說明，LEXUS RX在四大安全領域得分率中，分別獲得成人保護94％、兒童保護89％、行人保護84％、安全輔助72％；MG HS成人保護獲得90％、兒童保護89％、行人保護74％、安全輔助71％。上述兩款車型依據星級評等平衡標準規定，整體星級評等為五顆星。

然而，TOYOTA TOWN ACE在成人保護15％、兒童保護61％、行人保護50％、安全輔助25％。依據星級評等平衡標準規定，TOWN ACE車型整體星級評等為0顆星，意指該車種僅符合國內車輛安全法規的基本要求。

車安中心表示，TNCAP第一版制度運作迄今執行約有3年，為持續發展我國TNCAP制度接軌國際NCAP評等標準，並推動具有在地化特色評等項目。

車安中心透露，明年第1季起將公布各車型第二版星級評等結果，今年10月28日也將舉辦「台灣新車安全評等第二版見證活動」，盼各界能持續支持TNCAP制度，督促車輛業者開發生產或進口導入更具安全性能的車輛，提升國內道路交通安全，進而達成降低道路事故傷亡的目標。