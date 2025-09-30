快訊

搶攻10月連假商機 新竹巨城千坪改裝迎潮流品牌進駐

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
4樓美食街推出「友善村」等快閃品牌，主打安心無添加的甜點品牌，台式馬卡龍口感。圖／業者提供
中秋、雙十連假將至，新竹遠東巨城購物中心9月起大規模改裝，規畫近千坪全新空間，鎖定年輕族群生活喜好與時尚需求。此次改裝引進多個話題品牌，包括時尚潮流「Marithé & François Girbaud」、小個子女孩專屬品牌「mini matters」，及來自日本的「Rachel Wine」，為新竹帶來前所未有的購物體驗。

業者指出，因應科技業與年輕世代消費趨勢，潮流配件品牌「CASETiFY」也同步進駐，餐飲版圖則迎來多項新亮點，菲律賓人氣「Potato Corner」薯條、日式文青豆花店「芋艿川」、曲奇品牌「COOKIE886」、生乳捲「ByeByeBlues」及紐約珍奶冠軍「御私藏」接連登場。熟悉的老品牌如「31冰淇淋」、「日出茶太」、「Uncle Tetsu」亦重新開幕，讓4樓輕食區呈現全新面貌。

業者表示，配合改裝開展，10月起將有多項驚喜活動接力登場。4樓美食街推出「二師兄滷味」、「一口丹日式飯糰」、「友善村」等快閃品牌，並迎回入選必比登推介的「鄒記菜包」；7樓則引進花蓮伴手禮「香之莊園」，豐富消費者的選擇。

同場舉辦的第8屆Big City街頭藝術節亦進入決賽，10月10日至12日於1樓噴水池廣場帶來音樂與雜耍的高水準演出，還有親子體驗市集延續街頭藝術傳承。萬聖節系列活動則自10月18日起展開，包括「阿Mall萬聖見面會」與「親子玩樂挑戰賽」，營造親子同樂氛圍。

購物優惠同步推出，「Big玩藝」檔期至10月6日祭出滿額回饋，消費滿5000回饋2%、滿2萬回饋5%、滿5萬回饋8%，最高回饋3萬元電子禮券，活動期間當日累點滿2000元極有機會獲得「台北至鳳凰城豪華經濟艙來回機票」乙張、餐飲單筆滿額贈等限時好禮。

菲律賓人氣「Potato Corner」薯條，每份薯條主打現點現炸。圖／業者提供
第8屆Big City街頭藝術節亦進入決賽，10月10日至12日於1樓噴水池廣場帶來音樂與雜耍的高水準演出。圖／業者提供
因應科技業與年輕世代消費趨勢，潮流配件品牌「CASETiFY」也同步進駐，潮流科技迷必朝聖。圖／業者提供
品牌 親子

