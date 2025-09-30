知名連鎖燒肉違規使用金箔挨罰3萬 月餅老店新建成標示不完整也挨罰

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
新北市淡水區月餅老店「新建成」販售的「黑糖沙其馬」，包裝背面的食品營養標示，雖標示每一包裝含有多少份，以及每100公克營養標示，但其格式未列每份含量，違反「食安法」第22條規定，被依法開罰3萬元。圖／食藥署提供
新北市淡水區月餅老店「新建成」販售的「黑糖沙其馬」，包裝背面的食品營養標示，雖標示每一包裝含有多少份，以及每100公克營養標示，但其格式未列每份含量，違反「食安法」第22條規定，被依法開罰3萬元。圖／食藥署提供

中秋節將至，民眾除互相贈送月餅禮盒，吃燒烤也是習俗之一。衛福部食藥署近期執行114年度中秋複合式專案，知名燒肉品牌「森森燒肉」新竹清大店，被查獲日本和牛炙燒壽司使用依法不可使用在糕餅類以外的「細雪金箔」作為著色劑，被裁處3萬元。另，淡水知名月餅老店「新建成」，黑糖沙其馬標示不符規定，因標示不合格，被開罰3萬元整。

森森燒肉是知名連鎖燒烤店，食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，這家燒肉新竹清大店，被發現使用「細雪金箔」於日本和牛炙燒壽司，依「食安法」第18條，這項添加物只允許在糕餅類產品使用，可少量用於著色劑使用，目前尚未開放於其他食品種類使用，業者使用情況與規定不符，由地方主管機關依法開罰3萬元。

新北市淡水區月餅老店「新建成」販售的「黑糖沙其馬」，包裝背面的食品營養標示，雖標示每一包裝含有多少份，以及每100公克營養標示，但其格式未列每份含量，違反「食安法」第22條規定，被依法開罰3萬元。

本次中秋食品稽查專案，分「中秋應景食品製造業稽查」、「中秋應景食品販售業稽查暨抽驗」及「中秋應景餐飲業稽查」等3項稽查子專案。

劉芳銘說，「中秋應景食品販售業稽查暨抽驗」總計查核業者202家，查獲部分業者登錄資料不全、文件保存資料不齊全及GHP準則不符合規定，後續均複查合格；查核食品標示787件，其中6件標示不符合規定；抽驗應景食品共計802件，其中2件不符規定。前述不符合規定者，均已由所轄地方政府衛生局依法裁處。

「中秋應景餐飲業稽查」，查核業者128家，查獲部分業者登錄資料不全、文件保存資料不齊全及GHP準則不符合規定，經依法要求限期改正後，均複查合格；查核直接供應飲食場所標示，1家未依規定標示豬肉及可食部位原料原產地；另查獲1家業者供應之餐點不符合食品安全衛生管理法第18條規定。前述不符合規定者，均已由所轄地方政府衛生局依法裁處。

知名燒肉品牌「森森燒肉」新竹清大店，被查獲日本和牛炙燒壽司使用依法不可使用在糕餅類以外的「細雪金箔」作為著色劑。圖／食藥署提供
知名燒肉品牌「森森燒肉」新竹清大店，被查獲日本和牛炙燒壽司使用依法不可使用在糕餅類以外的「細雪金箔」作為著色劑。圖／食藥署提供

中秋節

