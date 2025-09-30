看好普發現金1萬元激勵效果 遠百：周年慶檔期業績挑戰成長3%

遠東百貨周年慶即將開跑，今年消費信心受到關稅、匯率等因素影響，民眾縮手的情況明顯，也讓百貨經營環境十分辛苦，但遠百營運長林彰豐表示，檔期業績仍要挑戰較去年成長3%。

林彰豐今日表示，政府即將普發現金1萬元的時間點是關鍵，預估可能落在周年慶的中期，這對消費是很大的提振作用，特別是年輕族群，以過去發放消費券的經驗看來，都會購買3C、運動休閒類的商品，此次也會同步推出「放大術」，對業績的挹注應該不會太小。

新光三越台中店在今年初氣爆意外後，鄰近的台中大遠百前三季業績大約成長13%，而新光三越台中店日前復業，吸引不少人流進館消費，。林彰豐表示，台中大遠百業績未受到衝擊，表現還算正常，而日前先起跑的周年慶，至目前已經有7~8%的成長，多項名牌包括香奈兒、愛馬仕、LV、Dior等，表現都不錯。

總經理徐雪芳也表示，雖然大環境不佳，但永遠要樂觀進取，而新光三越台中店的歸隊，也能讓商圈共榮，普發現金後，消費意願一定會提升，也希望流入百貨，百貨也會多一些包裝讓效益擴大。

對於新光三越台中店復業，台中大遠百也在社群發布「辛苦了、回來就好！！接下來繼續一起努力」。徐雪芳也說，兩家百貨一向在一起，商品也不太一樣，幾乎所有的品牌都囊括，是最齊全的商圈，接下來台中還有很多競爭店要投入市場，要想辦法做好自己，而的確有在看台中二店，但也要有緣。