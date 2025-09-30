快訊

北捷優先席又爆糾紛！阿嬤逼讓座遭拒 揮包攻擊反被年輕人一腳踹飛

高虹安哽咽不解法院判決「貪汙」標準 前助理怒：她欠我們4人真心道歉

媽媽撥開他的手消失泥水中 他撿回一命如今擔心這件事

看好普發現金1萬元激勵效果 遠百：周年慶檔期業績挑戰成長3%

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
遠百周年慶即將開跑，檔期業績挑戰較去年成長3%。記者林海／攝影
遠百周年慶即將開跑，檔期業績挑戰較去年成長3%。記者林海／攝影

遠東百貨周年慶即將開跑，今年消費信心受到關稅、匯率等因素影響，民眾縮手的情況明顯，也讓百貨經營環境十分辛苦，但遠百營運長林彰豐表示，檔期業績仍要挑戰較去年成長3%。

林彰豐今日表示，政府即將普發現金1萬元的時間點是關鍵，預估可能落在周年慶的中期，這對消費是很大的提振作用，特別是年輕族群，以過去發放消費券的經驗看來，都會購買3C、運動休閒類的商品，此次也會同步推出「放大術」，對業績的挹注應該不會太小。

新光三越台中店在今年初氣爆意外後，鄰近的台中大遠百前三季業績大約成長13%，而新光三越台中店日前復業，吸引不少人流進館消費，。林彰豐表示，台中大遠百業績未受到衝擊，表現還算正常，而日前先起跑的周年慶，至目前已經有7~8%的成長，多項名牌包括香奈兒、愛馬仕、LV、Dior等，表現都不錯。

總經理徐雪芳也表示，雖然大環境不佳，但永遠要樂觀進取，而新光三越台中店的歸隊，也能讓商圈共榮，普發現金後，消費意願一定會提升，也希望流入百貨，百貨也會多一些包裝讓效益擴大。

對於新光三越台中店復業，台中大遠百也在社群發布「辛苦了、回來就好！！接下來繼續一起努力」。徐雪芳也說，兩家百貨一向在一起，商品也不太一樣，幾乎所有的品牌都囊括，是最齊全的商圈，接下來台中還有很多競爭店要投入市場，要想辦法做好自己，而的確有在看台中二店，但也要有緣。

延伸閱讀

北市百貨周年慶 第一波喊衝…連假、普發現金將成業績大補丸

新光三越台中店1電梯地板破損 民代籲用最嚴標準檢測

新光三越開幕首日「斷流」排隊防回堵成功了？警：消滅預期心理

新光三越台中店事發樓層現在的模樣 民眾用行動相挺人潮塞滿美食街

相關新聞

全真瑜珈健身宣布停業 北市籲會員申請爭議款賠付

全真瑜珈健身今天宣布10月起停業，北市法務局表示，已要求銀行暫緩移轉信託財產給全真公司，並建議信用卡購課會員洽詢銀行申請...

知名連鎖燒肉違規使用金箔挨罰3萬 月餅老店新建成標示不完整也挨罰

中秋節將至，民眾除互相贈送月餅禮盒，吃燒烤也是習俗之一。衛福部食藥署近期執行114年度中秋複合式專案，知名燒肉品牌「森森...

看好普發現金1萬元激勵效果 遠百：周年慶檔期業績挑戰成長3%

遠東百貨周年慶即將開跑，今年消費信心受到關稅、匯率等因素影響，民眾縮手的情況明顯，也讓百貨經營環境十分辛苦，但遠百營運長...

中國大陸山茶油首次驗出有害物質 保加利亞黑松露重金屬超標

衛福部食藥署今公布邊境查驗不合格品項，一批宜蘭業者「台灣杏馨堂有限公司」，自中國大陸輸入的「山茶油」，被檢出有害物質縮水...

BV創意總監Louise Trotter首秀 編織、流蘇、繩結 創意亮點爆棚！

Bottega Veneta在去年告別前任創意總監、並宣布新任創意總監由Louise Trotter接手，加上Botte...

獨家搶先上市亞洲唯一雪板！Dior台中大遠百專賣店歡慶重新開幕

Dior台中大遠百專賣店以嶄新形象優雅正式重新開幕。全新專賣店空間共佔地約200坪、橫跨2層樓，展售女裝、男裝、珠寶與腕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。