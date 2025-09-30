中國大陸山茶油首次驗出有害物質 保加利亞黑松露重金屬超標

衛福部食藥署今公布邊境查驗不合格品項，一批宜蘭業者「台灣杏馨堂有限公司」，自中國大陸輸入的「山茶油」，被檢出有害物質縮水甘油脂肪酸酯不合格，逾2百公斤遭要求退運或銷毀；另一批從保加利亞輸入的「新鮮黑松露」，則被檢出重金屬含量超標，也被要求退運或銷毀。前述2家業者均被提高抽驗比率至20％至50％。

登記地址在宜蘭縣的台灣杏馨堂有限公司，輸入一批由大陸業者「FUJIAN SUNPLAN AGRICULTURE HIGH-TECH CO., LTD.」製造的山茶油，被檢出油脂提煉過程容易產生的有害物質「縮水甘油脂肪酸酯」，每公斤1876微克，依「食品中污染物質及毒素衛生標準」，縮水甘油脂肪酸酯於市售供食用或作為食品加工原料之植物性食用油脂等，計限量為每公斤1千微克。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，台灣杏馨堂有限公司輸入這批山茶油，共220.8公斤，因違反「食安法」第17條，已要求業者在邊境將產品退運或銷毀，同時，針對業者輸入產品，在邊境查驗時，從一般查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比率為20％至50％。

縮水甘油脂肪酸酯是食藥署近年新增監測有害物質，過去曾在日本進口油脂產品中檢出，大陸產品今天第1次被檢出違規，過去6個月同產地、同號列產品，共報驗26批、檢驗5批，僅1批驗出不合格。