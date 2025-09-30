快訊

BV創意總監Louise Trotter首秀 編織、流蘇、繩結 創意亮點爆棚！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
流蘇出現在服裝、裙擺甚至是包款側邊裝飾，搖曳生姿。圖／Bottega Veneta提供
流蘇出現在服裝、裙擺甚至是包款側邊裝飾，搖曳生姿。圖／Bottega Veneta提供

Bottega Veneta在去年告別前任創意總監、並宣布新任創意總監由Louise Trotter接手，加上Bottega Veneta近年在開雲集團（Kering Group）持續成為業績資優生，這遂令Louis Trotter首秀、上周甫結束的米蘭時裝周2026春夏大秀受到高度注目，最終以精彩創意博得滿堂彩，即便看秀來賓坐滿好萊塢明星茱莉安摩爾、奧斯卡天后楊紫瓊、韓星BTS的RM......人們多將目光重新聚焦在Bottega Veneta與Louise Trotter身上，讓設計與服裝說話、回歸時裝本位。

歷史源自1966年的Bottega Veneta初始成立於義大利維琴察，又以編織皮革（Intrecciato）最為聞名，成為無Logo、Quiet Luxury的先鋒之一。品牌自2001年開始歷任了Tomas Maier、Daniel Lee與Matthieu Blazy三位創意總監後，Louise Trotter正是品牌首位的女性創意總監，而Louise Trotter也沒讓大家失望，透過75套2026春夏造型，為Bottega Veneta再度注入了一股全新能量，並帶有鮮明的嫵媚與女性特質。

75套造型中的Look 1展現了Trotter身為英國設計師的不忘本，她過去曾在多個法式、美式或英國品牌工作，然過往經歷總能讓人看到她尊重原創並加入個人創意，像是Look 1正是以英式經典Duffle Coat並將牛角扣改造為Bottega Veneta經典的Knot繩結造型，同時前襟再拼接上一塊Intrecciato編織皮革；同時Look 1再內搭了一套白色高領上衣附造型式長圍巾帶出19世紀的古典華美，模特兒後梳的服貼短髮耳畔並搭配一對綠色耳環，將俐落、嫵媚、工藝、古典一次完美融合，更埋下伏筆：未來Knot皮革繩結與Intrecciato編織皮革或將為一種Bottega Veneta與Louise Trotter的隱藏式簽名。

全數75套造型中，寬大輪廓、訂製服、皮革與流蘇成為聚焦，並以大量的白色搭配黑、深藍、米色、米白與灰色，營造出沈穩與都會印象。在Louise Trotter主導下，Bottega Veneta持續展現了將服裝與皮革結合的聰慧想像，例如Look 3便將長大衣加以裝飾性的Intrecciato領片，並在領片處加以醒目的Knot皮革繩結，Look 13則打造了一套收腰、長袖、帶有華麗皮革光澤的長襬上衣；此外Look 15與Look 34則將一整「塊」Intrecciato編織皮革以裝飾性手法固定在領口附近，Look 35更將英式Trench Coat結構中的肩章、腰帶改造為Intrecciato編織皮革，成為一次英式風格與義大利工藝的奇妙「編織」。

同時Louise Trotter更以「流蘇」為Bottega Veneta（與自己）寫下全新設計語彙，並以圍巾、裙擺、長大衣或手拿包的多重形式出現。值得一提的是，流蘇不僅以皮革的質地呈現，甚至是以再生玻璃纖維打造出單色或多色拼接衣物，不僅呼應本次大秀使用的冰塊造型座椅，更讓行走間流動反光宛如自帶鎂光燈，將Ready to Wear成衣賦予了訂製服的華美氣場，忍不住讓人為Bottega Veneta與Louise Trotter掌聲喝采，Bravo、Bravo！

英式經典的Duffle Coat被予以巧妙改造，除了肩章處改以Intrecciato編織皮革，甚至連模特兒手上報紙都藏入編織細節。圖／Bottega Veneta提供
英式經典的Duffle Coat被予以巧妙改造，除了肩章處改以Intrecciato編織皮革，甚至連模特兒手上報紙都藏入編織細節。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta日前發表了2026春夏女裝，以全數75套造型，亦是創意總監Louis Trotter的上任後首秀。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta日前發表了2026春夏女裝，以全數75套造型，亦是創意總監Louis Trotter的上任後首秀。圖／Bottega Veneta提供
泰星Dew Jirawat（左）與泰國女演員Thanaerng。圖／Bottega Veneta提供
泰星Dew Jirawat（左）與泰國女演員Thanaerng。圖／Bottega Veneta提供
好萊塢女星Julianne Moore與另一半Bart Freundlich。圖／Bottega Veneta提供
好萊塢女星Julianne Moore與另一半Bart Freundlich。圖／Bottega Veneta提供
第一套造型將經典英式輪廓加入了義式工藝細節，尤其正、反面與細節都有多處驚喜亮點，可視為創意總監Louise Trotter在品牌首秀的精華之作。圖／Bottega Veneta提供
第一套造型將經典英式輪廓加入了義式工藝細節，尤其正、反面與細節都有多處驚喜亮點，可視為創意總監Louise Trotter在品牌首秀的精華之作。圖／Bottega Veneta提供
韓星BTS的團員RM（左）與烏瑪舒曼。圖／Bottega Veneta提供
韓星BTS的團員RM（左）與烏瑪舒曼。圖／Bottega Veneta提供
編織的側開高衩皮革長裙甚至在背面加以高腰、百摺的形式，類似於日本傳統的劍道、弓道服裝，瀟灑俐落。圖／Bottega Veneta提供
編織的側開高衩皮革長裙甚至在背面加以高腰、百摺的形式，類似於日本傳統的劍道、弓道服裝，瀟灑俐落。圖／Bottega Veneta提供
編織的形式無所不在，甚至連模特兒手上的報紙細看也有編織的樣式隱藏其中。圖／Bottega Veneta提供
編織的形式無所不在，甚至連模特兒手上的報紙細看也有編織的樣式隱藏其中。圖／Bottega Veneta提供
小巧可愛的金色「鯨魚」包是隱藏版的包款亮點，也像是Louis Trotter的童心新實驗。圖／Bottega Veneta提供
小巧可愛的金色「鯨魚」包是隱藏版的包款亮點，也像是Louis Trotter的童心新實驗。圖／Bottega Veneta提供
以玻璃纖維呈現的流蘇，成為本季Bottega Veneta女性的魅力來源。圖／Bottega Veneta提供
以玻璃纖維呈現的流蘇，成為本季Bottega Veneta女性的魅力來源。圖／Bottega Veneta提供
楊紫瓊。圖／Bottega Veneta提供
楊紫瓊。圖／Bottega Veneta提供
全數75套造型中，白色成壓倒性色彩主軸，展現出女性的都會輕快。圖／Bottega Veneta提供
全數75套造型中，白色成壓倒性色彩主軸，展現出女性的都會輕快。圖／Bottega Veneta提供
會場使用了冰塊造型的玻璃方形座椅，也呼應了流蘇所使用的玻璃纖維。圖／Bottega Veneta提供
會場使用了冰塊造型的玻璃方形座椅，也呼應了流蘇所使用的玻璃纖維。圖／Bottega Veneta提供
Look 1造型的背面除了腰帶從毛料改為編織皮革，襯衫袖口的袖扣也變成為綠色的Knot繩結，並與正面的綠色耳環巧妙呼應。圖／Bottega Veneta提供
Look 1造型的背面除了腰帶從毛料改為編織皮革，襯衫袖口的袖扣也變成為綠色的Knot繩結，並與正面的綠色耳環巧妙呼應。圖／Bottega Veneta提供

BV創意總監Louise Trotter首秀 編織、流蘇、繩結 創意亮點爆棚！

Bottega Veneta在去年告別前任創意總監、並宣布新任創意總監由Louise Trotter接手，加上Botte...

獨家搶先上市亞洲唯一雪板！Dior台中大遠百專賣店歡慶重新開幕

Dior台中大遠百專賣店以嶄新形象優雅正式重新開幕。全新專賣店空間共佔地約200坪、橫跨2層樓，展售女裝、男裝、珠寶與腕...

