BV創意總監Louise Trotter首秀 編織、流蘇、繩結 創意亮點爆棚！

Bottega Veneta在去年告別前任創意總監、並宣布新任創意總監由Louise Trotter接手，加上Bottega Veneta近年在開雲集團（Kering Group）持續成為業績資優生，這遂令Louis Trotter首秀、上周甫結束的米蘭時裝周2026春夏大秀受到高度注目，最終以精彩創意博得滿堂彩，即便看秀來賓坐滿好萊塢明星茱莉安摩爾、奧斯卡天后楊紫瓊、韓星BTS的RM......人們多將目光重新聚焦在Bottega Veneta與Louise Trotter身上，讓設計與服裝說話、回歸時裝本位。

歷史源自1966年的Bottega Veneta初始成立於義大利維琴察，又以編織皮革（Intrecciato）最為聞名，成為無Logo、Quiet Luxury的先鋒之一。品牌自2001年開始歷任了Tomas Maier、Daniel Lee與Matthieu Blazy三位創意總監後，Louise Trotter正是品牌首位的女性創意總監，而Louise Trotter也沒讓大家失望，透過75套2026春夏造型，為Bottega Veneta再度注入了一股全新能量，並帶有鮮明的嫵媚與女性特質。

75套造型中的Look 1展現了Trotter身為英國設計師的不忘本，她過去曾在多個法式、美式或英國品牌工作，然過往經歷總能讓人看到她尊重原創並加入個人創意，像是Look 1正是以英式經典Duffle Coat並將牛角扣改造為Bottega Veneta經典的Knot繩結造型，同時前襟再拼接上一塊Intrecciato編織皮革；同時Look 1再內搭了一套白色高領上衣附造型式長圍巾帶出19世紀的古典華美，模特兒後梳的服貼短髮耳畔並搭配一對綠色耳環，將俐落、嫵媚、工藝、古典一次完美融合，更埋下伏筆：未來Knot皮革繩結與Intrecciato編織皮革或將為一種Bottega Veneta與Louise Trotter的隱藏式簽名。

全數75套造型中，寬大輪廓、訂製服、皮革與流蘇成為聚焦，並以大量的白色搭配黑、深藍、米色、米白與灰色，營造出沈穩與都會印象。在Louise Trotter主導下，Bottega Veneta持續展現了將服裝與皮革結合的聰慧想像，例如Look 3便將長大衣加以裝飾性的Intrecciato領片，並在領片處加以醒目的Knot皮革繩結，Look 13則打造了一套收腰、長袖、帶有華麗皮革光澤的長襬上衣；此外Look 15與Look 34則將一整「塊」Intrecciato編織皮革以裝飾性手法固定在領口附近，Look 35更將英式Trench Coat結構中的肩章、腰帶改造為Intrecciato編織皮革，成為一次英式風格與義大利工藝的奇妙「編織」。