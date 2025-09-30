全真瑜珈健身宣布停業 北市籲會員申請爭議款賠付

全真瑜珈健身今天宣布10月起停業，北市法務局表示，已要求銀行暫緩移轉信託財產給全真公司，並建議信用卡購課會員洽詢銀行申請爭議帳款賠付，如以現金購課，則向法院聲請核發支付命令。

全真瑜珈健身5月宣布忠孝館將結束營業後，9月23日再公告因內部營運調整與人力安排，敦南館、古亭館、天母館、中和館、汐止館及桃園館暫停營業，今天則於臉書發出聲明，表示將自10月1日停止營業，並依法辦理後續歇業解散破產清算等程序。

聲明表示，全真自成立以來已在台灣深耕20年，然而近年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊與整體經濟環境惡化，公司營運長期虧損，已超出所能承擔的範圍，即便全體團隊竭盡全力維持仍無法扭轉困境，經過慎重評估，不得不做出沉痛宣布。

聲明說，對於此決定對所有會員與合作廠商造成的衝擊與不便表達最深切歉意，後續債務清理及會員權益事宜，全真定會依相關法令及主管機關規定辦理，並使會員能儘速取回信託款項，期能減少對員工、會員以及廠商衝擊。

針對消費者權益，台北市法務局表示，全真會員信託專戶仍有新台幣2.1億餘元，為保障消費者權益，已要求信託財產保管銀行陽信商業銀行暫緩移轉信託財產給全真公司，避免資金遭不當挪用，同時儘速公告全真會員（信託專戶受益人）退款相關程序。

法務局同時建議消費者，除可向業者請求退還未服務堂數餘額外，當時如以刷卡方式購課者，儘速洽詢發卡銀行提起爭議帳款賠付申請；如以現金購課者，則向法院聲請核發支付命令。

法務局表示，已接獲上千件申訴案，呼籲全真主動積極面對消費者訴求，並立即提供陽信銀行會員資料明細等資料，否則若無法繼續經營場館且未能支付消費者退款，將商請消保團體承接團體訴訟。

此外，台北市勞動局表示，由於全真日前宣布部分分館暫停營業，25日便有入場預警訪視及輔導，但目前未接獲業者通報大量解僱，將持續關注並依據「大量解僱勞工保護法」查處。

「大量解僱勞工保護法」規定，若事業單位未在大量解僱勞工前60天將解僱計畫書通知主管機關及相關單位或人員並公告揭示，處新台幣10萬元至50萬元罰鍰。