全家搶中秋話題 香菜控必衝「香香菜菜」霜淇淋上市

迎接中秋、雙十連假熱潮，全家（5903）一次端上霜淇淋、手搖飲與烤肉必備多重驚喜與超值優惠，陪伴消費者聰明過節，話題感與實用度同步拉滿。

全家Fami!ce霜淇淋一次推出兩款截然不同的話題新品，包括苦甜醇厚、餘韻悠長的大人系「UCC 經典炭燒咖啡霜淇淋」，以及Fami!ce霜淇淋體驗店限定，挑戰味蕾的「香香菜菜霜淇淋」，雙口味各自擁有支持者與好奇派，預料將成為社群打卡焦點。同場加映，Let's Tea推出全新飲品「蘋果芒芒綠」，以綠茶為基底交織雙果香氣，加入蘋果果丁增添真實口感，替果茶控與手搖迷在秋季連假裡，送上最清爽的小確幸。

「全家」加碼匠土司家庭號線上線下優惠，並祭出指定大寶特飲料任選兩件79折，讓消費者輕鬆備齊烤肉食材與大容量飲品。中秋及雙十連假期間更推出滿額送，單筆滿200元即贈褲褲兔限量必收藏小物；10月3日起一連十天，使用全盈+PAY或指定信用卡消費滿300元，再送1萬Fa點回饋，趕快到全台4,400間店鋪，買得開心又划算。

「全家」Fami!ce霜淇淋去年攜手日本職人咖啡品牌 UCC推出「經典117咖啡」，大獲好評，今年再次推出「UCC經典炭燒咖啡霜淇淋」，以炭火慢焙帶出厚實層次，苦甜交織如焦糖與可可的香氣，尾韻悠長、展現獨有的大人系魅力；更可綜合搭配鮮乳坊聯名「Fami!ce 莊園牛奶霜淇淋」，兩者加乘創造更加滑順濃郁的口感層次，10月5日起於全台逾2,200間店舖開賣。

香菜狂熱份子注意！另一款Fami!ce霜淇淋新口味「香香菜菜霜淇淋」則獻給無香菜不歡的愛好者，以帶有清爽草本香氣的特調風味，營造別具一格的甜點體驗。不同於想像中的濃烈口感，入口後是柔和奶香帶出淡淡香菜氣息，既能滿足喜愛香菜派，也讓想嘗鮮的消費者能以更輕鬆的方式享用，10月5日起於全台7間Fami!ce品牌體驗店限定推出，店舖包括台北南海店、竹北宏福店、台中永定店、台中復興北店、彰化員林正新店、高雄富裕店、花蓮吉安福興店，為中秋聚會帶來趣味十足的冰品話題。

歡慶新品上市，「全家」串連實體店鋪與線上渠道祭優惠，自10月3日至10月6日限期四天，「全家」APP隨買跨店取更推出霜淇淋5支組合價只要188元（每位會員限購買2組，兌換期限至115年2月20日），把甜蜜滋味一次囤起來。此外，10月2日至11月4日一個月期間，至店舖購買任一品項霜淇淋，加價15元即贈「不沾手黑白巧克力醬」一份，為霜淇淋創造不同風格的甜點享受。