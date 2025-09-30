獨家搶先上市亞洲唯一雪板！Dior台中大遠百專賣店歡慶重新開幕

快訊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dior Maison家飾系列區。圖片版權 @ Sting Huang (Angel Studio)。圖／Dior提供
Dior台中大遠百專賣店以嶄新形象優雅正式重新開幕。全新專賣店空間共佔地約200坪、橫跨2層樓，展售女裝、男裝、珠寶與腕表全系列品項之外，亦有專區展售Dior Maison家飾系列。為誌慶重新開幕，預計於10月2日上市的Dior Lifestyle與New Essentials膠囊男裝系列均搶先亞洲市場獨家銷售；並針對品味女士推出Diorstar米色與黑色Dior Oblique緹花水桶包等熱賣包款。

凡爾賽拼花地板和明亮的整體空間氛圍，是以品牌巴黎蒙田大道三十號總店為靈感，以最純淨利落的舞台烘托Dior服飾大膽的剪裁、立體的輪廓與迷人的創意，各式精緻服飾配件彰顯工坊的非凡工藝，讓人得以沈浸在Dior的品牌傳承與現代的優雅風采中。

為歡慶台中大遠百專賣店的品牌空間以全新店裝登場，地內展售最新一季的設計。女裝系列中，最引人注目的無疑是Diorstar米色與黑色Dior Oblique緹花水桶包。這款本季最無庸置疑的IT包款，嶄新的包身線條輪廓，搭配以標誌性的Dior Oblique緹花並結合皮革飾邊，最後妝點精美的燙印「Christian Dior Paris」字樣與Dior幸運星吊飾，簡約中展現俐落摩登氣息，是最百搭又時髦的隨身首選。

男裝部分，預計於10月2日上市的Dior Lifestyle與New Essentials膠囊男裝系列，亦於9月17日已搶先於亞洲市場獨家銷售。以鮮明色彩堆疊出摩登活力風格的Dior Lifestyle膠囊系列，針對熱愛戶外活動的當代時髦男士設計，結合專為登山、滑雪打造的創新材質，打造融合風格與功能性的服飾、鞋履、配件與滑雪板等不可或缺的豐富選項，其中包含系列裡亞洲僅一只的白色滑雪板，完美迎接2025/26雪季的到來；New Essentials膠囊系列則延續優雅的巴黎男士風情，以精緻簡約剪裁搭配奢華面料與Dior Oblique圖騰，完整體現Dior男裝的時尚精髓。

●Dior 台中大遠百專賣店

地址：

台中市西屯區台灣大道三段251號1樓

營業時間：

每禮拜一至禮拜五早上：11:00 到 晚上 10:00

禮拜六至禮拜日/例假日前夕：早上 10:30 到 晚上 10:00

女裝區。圖片版權 @ Sting Huang (Angel Studio)。圖／Dior提供
女士包款配件區。圖片版權 @ Sting Huang (Angel Studio)。圖／Dior提供
男士包款配件區。圖片版權 @ Sting Huang (Angel Studio)。圖／Dior提供
試衣間一隅。圖片版權 @ Sting Huang (Angel Studio)。圖／Dior提供
試衣間一隅。圖片版權 @ Sting Huang (Angel Studio)。圖／Dior提供
女士絲巾配件包款區。圖片版權 @ Sting Huang (Angel Studio)。圖／Dior提供
試衣間一隅。圖片版權 @ Sting Huang (Angel Studio)。圖／Dior提供
亞洲搶先獨賣Dior B30 Countdown白色搭灰藍色運動鞋，37,000元。圖／Dior提供
亞洲搶先獨賣Dior卡其色背心，74,000元。圖／Dior提供
亞洲搶先獨賣Dior Saddle徽章拼接設計後背包，11萬5,000元。圖／Dior提供
試衣間一隅。圖片版權 @ Sting Huang (Angel Studio)。圖／Dior提供
亞洲搶先獨賣Dior 2026春季男裝Lifestyle膠囊系列。圖／Dior提供
女士包款與高級珠寶區。圖片版權 @ Sting Huang (Angel Studio)。圖／Dior提供
Dior 2026早春女裝系列的Dior Voyage包。圖／Dior提供
Dior Voyage黑色皺褶Flat Macrocannage小牛皮中型包，16萬5,000元。圖／Dior提供
亞洲搶先獨賣Dior Saddle 徽章拼接設計郵差包，94,000元。圖／Dior提供
亞洲搶先獨賣Dior B01 Matchpoint白色搭藍色休閒鞋，32,000元。圖／Dior提供
坐落於台中大遠百商場的Dior專賣店煥新重新開幕。圖片版權 @ Sting Huang (Angel Studio)。圖／Dior提供
男裝空間鋪設藍色調的幾何圖案地毯。圖片版權 @ Sting Huang (Angel Studio)。圖／Dior提供
亞洲搶先獨賣Dior Hit The Road褐色Gravity皮革後背包，16萬5,000元。圖／Dior提供
男裝空間鋪設藍色調的幾何圖案地毯。圖片版權 @ Sting Huang (Angel Studio)。圖／Dior提供
亞洲搶先獨賣Dior黑色Gravity皮革粒面皮革單肩背包，92,000元。圖／Dior提供
男士鞋履配件區。圖片版權 @ Sting Huang (Angel Studio)。圖／Dior提供
亞洲搶先獨賣Dior B27 Uptown褐色麂皮拼接皮革運動鞋，39,000元。圖／Dior提供
Dior Voyage黑色Flat Macrocannage皺褶亮面小牛皮小型包，15萬5,000元。圖／Dior提供
坐落於台中大遠百商場的Dior專賣店煥新重新開幕。圖片版權 @ Sting Huang (Angel Studio)。圖／Dior提供
熱賣主打包款DiorStar米與黑色Oblique緹花水桶包，97,000元。圖／Dior提供
坐落於台中大遠百商場的Dior專賣店煥新重新開幕。圖片版權 @ Sting Huang (Angel Studio)。圖／Dior提供
亞洲搶先獨賣Dior黑色Oblique圖騰外套，價格未定。圖／Dior提供
女士鞋履配件區。圖片版權 @ Sting Huang (Angel Studio)。圖／Dior提供
全新空間以巴黎蒙田大道三十號總店為靈感。圖片版權 @ Sting Huang (Angel Studio)。圖／Dior提供
試衣間一隅。圖片版權 @ Sting Huang (Angel Studio)。圖／Dior提供
亞洲搶先獨賣Dior 2026春季男裝Lifestyle膠囊系列。圖／Dior提供
男士包款配件區。圖片版權 @ Sting Huang (Angel Studio)。圖／Dior提供
Dior

