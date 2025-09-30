快訊

長榮酒店線上旅展明開跑！ 聯合住宿券每張最低2,900元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
持兩張聯合住宿券即可入住長榮桂冠酒店(台北)約20坪的豪華家庭套房，客廳及臥室分開的設計，提供舒適寬敞的休憩空間，深獲家庭旅客青睞。長榮酒店/提供
長榮酒店今年以「饗趣住」為線上旅展主軸，10月1日限時推出聯合住宿券及餐券優惠，讓民眾在家就能輕鬆入手超值票券。今年不僅囊括全台長榮酒店，更迎來新品牌「采．寓halo house」首次加入聯合票券行列，為消費者帶來更多元的選擇。

其中，聯合住宿券推出好康套票組合，一次入手20張僅需58,000元，平均每晚只要2,900元，無論是企業團購或與親友共享都超划算；也有6張套票 19,200 元，平均每晚 3,200 元，最適合小資族靈活使用；就算臨時想出遊，也能以單張3,399元的優惠價隨時開啟小旅行。

長榮酒店說明，持一張聯合住宿券，雙人可任選入住長榮酒店（基隆、台北、台中、嘉義及台南），並享用自助式百匯早餐，還能選擇新加入的「采．寓halo house」標準樓層高級客房附贈兩客卡啡那精緻餐食；此外，平日入住台中館或采寓可視房況享免費升等服務。

持兩張聯合住宿券可任選入住長榮酒店（基隆、台北、台中、嘉義及台南）之家庭房，包含四客自助式百匯早餐，采寓則可選擇標準樓層家庭房含四客卡啡那精緻餐食；平日入住台中館可視房況享免費升等服務，嘉義和台南館加碼贈送入住當日即可使用的餐飲抵用券，而采寓則加贈兩瓶紅酒，讓出遊假期更添樂趣。《飲酒過量 有礙健康》

持三張聯合住宿券，可入住長榮鳳凰酒店（礁溪）高級洋式客房一晚包含自助式早午餐2客。

聯合餐券橫跨全台長榮酒店旗下10間餐廳，涵蓋雙人自助百匯、中式套餐、精選生巧克力伴手禮或「長嚐享」冷凍料理包，一張餐券多種用途。單張售價1,888元，10張/套優惠價17,880元（每張平均1,788元）。

長榮酒店線上旅展年度唯一一檔優惠，將於10月1日早上10點準時開跑！聯合票券期限長達14個月（自2025年10月12日起至2026年12月30日止），提供旅客更彈性的假期規畫空間。消費者可透過長榮酒店官網，自由選擇紙本或電子票券，不僅適合自助旅遊規畫，更是企業採購與節慶贈禮的絕佳選擇

