屏東海生館萬聖節活動 推出「萌鬼大鬧海生館」

屏東海生館迎接一年一度的萬聖節，10月1日至11月3日舉辦萬聖節主題活動「萌鬼大鬧海生館：怪奇生物出沒！」，特別展出各種長相奇特的海洋生物，並推出一系列萬聖節活動等四大亮點，邀請民眾跟著怪奇模樣的萌鬼們一起大鬧海生館。

海生館表示，於萬聖節主題活動期間在台灣水域館特別佈置活動生物展區，展出各種彷彿跨越世俗定義的怪奇生物，例如模樣呆萌卻像頭上長角出現六根鰓的墨西哥鈍口螈，以及會用魚鰭在水中散步的條紋躄魚，甚至像是全身長毛的棘皮單棘魨等六種怪奇海洋生物，牠們以最萌最怪的模樣現身，讓民眾了解奇特的外表往往藏著自然生態獨特的生存智慧。

而搭配萬聖節活動，在「被汙染的河口」展示區以真實海廢搭配萬聖節佈置，引導民眾認識海廢的影響。包含輪胎、浮球等各種大大小小的海廢，搭配蜘蛛絲等造景佈置，宛如變成裂嘴笑開的巨大鬼怪，正要侵蝕這片海洋。海生館希望透過佈置，帶領遊客重視海廢議題，了解這些漂浮在海中的垃圾，才是真正的鬼怪。

同時，萬聖節活動期間，海生館更推出變裝系列活動；只要全身70%以上變裝入館，並追蹤海生館官方IG粉絲專頁，就可以獲得鳳頭海鸚鵡頭帽及吊飾等限量好禮。於海生館粉絲專頁指定貼文下方留下變裝入館打卡照片，更有機會抽中夜宿海生館免費體驗名額。除此之外，活動期間海生館也邀請民眾穿戴萬聖節配件到館內指定禮品店，向櫃檯人員念出萬聖節經典的咒語：「Trick or Treat！」或「不給糖就搗蛋！」即可獲得棒棒糖一支，增添節慶氛圍。

另外，每年接近年底這段時間，海生館的企鵝們也正式進入繁殖季，這時入館民眾除了有機會看到企鵝寶寶被企鵝爸媽呵護的模樣，還可參加現場遊客免費參加的科教活動「企鵝夫妻大作戰」，模擬企鵝行為挑選一顆「最美的石頭」送給心儀的對象，認識企鵝繁殖季節時的行為，還有機會帶走超可愛的企鵝布偶喔。

透過萬聖節主題，海生館希望除了讓民眾感受節慶氛圍，以及認識更多不同的海洋生物；也希望參與遊客可以透過這次活動了解海洋廢棄物對於海洋生物棲息地的影響，反思我們生活模式及行為，不要成為真正的鬼怪，也保護這些惹人愛的怪奇生物及海洋永續生存。