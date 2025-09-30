快訊

洪災毀一生心血...花蓮阿公淚崩「什麼都沒了」 阿嬤4字安慰感動全網

全真瑜伽宣布破產停業！北市府凍結2.1億信託基金 會員可申請退款

全民普發一萬改賑災花蓮？掀兩派論戰 號召者遭抓包言行不一打臉

築間中秋連假祭大招!吃燒肉抽機票 搶限量「媽祖透明御守」

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
眾神賜福小物特別由董事長室特助，代表前往台中樂成宮進行「過香爐火儀式」，誠心祝禱每一位獲取小物的消費者都帶來好運氣。 築間/提供
眾神賜福小物特別由董事長室特助，代表前往台中樂成宮進行「過香爐火儀式」，誠心祝禱每一位獲取小物的消費者都帶來好運氣。 築間/提供

9月底至10月接連迎來教師節、中秋節與雙十三大連假，全台聚餐需求持續升溫。看準連假商機，築間（7723）旗下七大燒肉品牌於10月3日至10月31日推出限定活動，消費者用餐即有機會抽中日本、韓國來回機票及品牌餐廳現金抵用券。築間更首度跨界攜手國家三級古蹟──台中樂成宮，打造獨家「媽祖透明御守」與眾神祈福小物，象徵平安、姻緣與財運，讓饕客在大啖美味燒肉之際，也能將滿滿祝福帶回家。

迎接中秋節烤肉團聚商機，築間特別攜手國家三級古蹟—台中樂成宮，推出跨界祈福活動。凡於集團旗下燒肉餐廳—「燒肉 Smile」、「本格和牛燒肉放題」、「築間燒肉本命」、「繪馬別邸」、「紫木槿韓國烤肉」、「朴庶銅盤烤肉」及「朴庶韓國烤肉」用餐，單筆消費累積滿 2,000 元即可獲得「媽祖透明御守」與好運刮刮卡 1 張、滿 4,000 元可獲得好運刮刮卡 2 張，以此類推。好運刮刮卡獎項豐富，包括日本、韓國來回機票與品牌餐廳現金抵用券等多重好禮，為連假聚餐增添更多驚喜。

同時，築間餐飲集團更推出「眾神祈福小卡」活動：在活動期間內，凡至上述品牌餐廳用餐，即有機會獲得「媽祖」、「月下老人」、「文昌帝君」及「財神爺」等四款祈福小卡。每款小卡皆象徵平安、姻緣、智慧與財運，讓饕客在享受美味燒肉的同時，也能帶回滿滿祝福與好運。

除此之外，活動期間只要憑築間餐飲集團會員點數1點即可搶購「燒肉品牌慶典禮包」，不管是想個人燒肉輕鬆吃，還是想趁佳節共爐開烤，燒肉Smile、本格和牛燒肉放題、紫木槿韓國烤肉、朴庶韓國銅盤烤肉、朴庶韓國烤肉、绘馬別邸響應中秋紛紛祭出免費「火烤升級券」「牛舌吃到飽」等，預計發放共800 組優惠，讓消費者不僅有吃有保佑，還有多款優惠可抵用，千萬別錯過這一波搶優惠的機會。

中秋節

