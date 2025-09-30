快訊

這7店限定！全家「香菜霜淇淋」挑戰味蕾極限 咖啡口味同步好評回歸

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家Fami!ce霜淇淋新口味「香香菜菜霜淇淋」入口帶有柔和奶香帶出香菜氣息，既能滿足喜愛香菜派，也讓想嘗鮮的消費者能以更輕鬆的方式享用。圖／全家便利商店提供
全家Fami!ce霜淇淋新口味「香香菜菜霜淇淋」入口帶有柔和奶香帶出香菜氣息，既能滿足喜愛香菜派，也讓想嘗鮮的消費者能以更輕鬆的方式享用。圖／全家便利商店提供

香菜控集合啦！迎接中秋、雙十連假熱潮，全家再度端上驚喜冰品，ami!ce霜淇淋一次推出2款話題新品，包含大人系「UCC經典炭燒咖啡霜淇淋」，以及挑戰味蕾、專為香菜控打造的限定款「香香菜菜霜淇淋」，全台7店限定推出，不管你喜不喜歡，這個連假社群絕對會被香菜霜淇淋洗版。

去年Fami!ce攜手日本職人咖啡品牌UCC推出「經典117咖啡」霜淇淋大獲好評，今年再進化推出「UCC經典炭燒咖啡霜淇淋」，以炭火慢焙工藝帶出厚實層次，苦甜交織焦糖與可可香氣，尾韻悠長，是咖啡迷絕不能錯過的大人系風味。搭配鮮乳坊聯名的「Fami!ce莊園牛奶霜淇淋」更能創造滑順濃郁的雙重口感，10月5日起於全台2,200間店舖上市。

但最吸睛的，絕對是話題爆棚的「香香菜菜霜淇淋」，為了滿足香菜狂熱份子，全家特調清爽草本香氣，入口是柔和奶香襯托淡淡香菜氣息，顛覆外界對「香菜甜點」的想像，不僅能圈粉香菜控，也讓想挑戰的消費者能以更輕鬆的方式嘗鮮。10月5日起全台7間Fami!ce品牌體驗店限定販售，包括台北南海、竹北宏福、台中永定與復興北、彰化員林正新、高雄富裕、花蓮吉安福興等據點，勢必掀起連假最潮冰品話題。

為歡慶新品上市，全家同步祭出超值優惠。10月3日至10月6日限時4天，全家APP隨買跨店取推出霜淇淋5支組合價188元，一次囤起甜蜜好滋味。10月2日至11月4日期間，購買任一霜淇淋加15元，即可獲得「不沾手黑白巧克力醬」，讓霜淇淋搖身一變成創意甜點。

同場加映，手搖品牌Let’s Tea同步推出「蘋果芒芒綠」，以綠茶基底融合蘋果與芒果雙重果香，搭配蘋果果丁，為果茶控送上清爽新選擇。另有匠土司家庭號、指定大寶特飲料79折優惠，讓烤肉派對一次備齊。10月3日起更祭出連假滿額回饋，單筆滿200元贈「褲褲兔」限量小物，使用全盈+PAY或指定信用卡滿300元再享1萬Fa點回饋，全台4,400間店舖全面開跑。

全家Fami!ce霜淇淋推出苦甜醇厚、餘韻悠長的大人系「UCC經典炭燒咖啡霜淇淋」，可綜合搭配鮮乳坊聯名「Fami!ce 莊園牛奶霜淇淋」，兩者加乘創造更加滑順濃郁的口感層次。圖／全家便利商店提供
全家Fami!ce霜淇淋推出苦甜醇厚、餘韻悠長的大人系「UCC經典炭燒咖啡霜淇淋」，可綜合搭配鮮乳坊聯名「Fami!ce 莊園牛奶霜淇淋」，兩者加乘創造更加滑順濃郁的口感層次。圖／全家便利商店提供
UCC經典炭燒咖啡霜淇淋以炭火慢焙帶出厚實層次，苦甜交織如焦糖與可可的香氣，展現獨有的大人系魅力。圖／全家便利商店提供
UCC經典炭燒咖啡霜淇淋以炭火慢焙帶出厚實層次，苦甜交織如焦糖與可可的香氣，展現獨有的大人系魅力。圖／全家便利商店提供

