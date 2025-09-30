全家霜淇淋推「炭燒咖啡」、「香香菜菜」雙口味 限定褲褲兔周邊開搶

迎接中秋及雙十連假商機，全家（5903）30日宣布同步推出霜淇淋、手搖飲與烤肉必備優惠商品，鎖定節慶聚會需求。Fami!ce霜淇淋一次端出兩款話題新品，包括「UCC經典炭燒咖啡霜淇淋」及體驗店限定的「香香菜菜霜淇淋」，一苦甜大人口味、一清新挑戰味蕾，預料將成為社群打卡焦點；同時，Let’s Tea也推出新飲品「蘋果芒芒綠」，以綠茶搭配雙果香氣與果丁口感，搶攻秋季果茶市場，帶動連假消費熱潮。

中秋烤肉最強CP組合在這裡！全家加碼匠土司家庭號線上線下優惠，並祭出指定大寶特飲料任選兩件79折，讓消費者輕鬆備齊烤肉食材與大容量飲品。中秋及雙十連假期間更推出滿額送，單筆滿200元即贈褲褲兔限量必收藏小物；10月3日起一連十天，使用全盈+PAY或指定信用卡消費滿300元，再送1萬Fa點回饋。

全家Fami!ce霜淇淋去年攜手日本職人咖啡品牌 UCC推出「經典117咖啡」，大獲好評，今年再次推出「UCC經典炭燒咖啡霜淇淋」，以炭火慢焙帶出厚實層次，苦甜交織如焦糖與可可的香氣，尾韻悠長、展現獨有的大人系魅力；更可綜合搭配鮮乳坊聯名「Fami!ce 莊園牛奶霜淇淋」，兩者加乘創造更加滑順濃郁的口感層次，10月5日起於全台逾2,200間店舖開賣。

香菜狂熱份子注意！另一款Fami!ce霜淇淋新口味「香香菜菜霜淇淋」則獻給無香菜不歡的愛好者，以帶有清爽草本香氣的特調風味，營造別具一格的甜點體驗。不同於想像中的濃烈口感，入口後是柔和奶香帶出淡淡香菜氣息，既能滿足喜愛香菜派，也讓想嘗鮮的消費者能以更輕鬆的方式享用，10月5日起於全台7間Fami!ce品牌體驗店限定推出，店舖包括台北南海店、竹北宏福店、台中永定店、台中復興北店、彰化員林正新店、高雄富裕店、花蓮吉安福興店，為中秋聚會帶來趣味十足的冰品話題。

歡慶新品上市，全家串連實體店鋪與線上渠道祭優惠，自10月3日至10月6日限期四天，「全家」APP隨買跨店取更推出霜淇淋5支組合價只要188元（每位會員限購買2組，兌換期限至115年2月20日），把甜蜜滋味一次囤起來。此外，10月2日至11月4日一個月期間，至店舖購買任一品項霜淇淋，加價15元即贈「不沾手黑白巧克力醬」一份，為霜淇淋創造不同風格的甜點享受。

中秋連假全家茶飲品牌Let’s Tea不缺席！10月1日起推出果感系手搖「Let’s Tea蘋果芒芒綠」，以嚴選綠茶為基底，融合芒果與蘋果交織出的多層次果香，清爽茶韻與鮮明果感層層堆疊，特別加入蘋果果丁，更能嚐到真實果肉口感，10月28日前限時嘗鮮價59元（原價65元），或搭配主餐再折10元，讓聚餐桌上不只有燒烤香氣，還有清新果茶成為解膩亮點。

另外，10月3日至10月6日，單筆滿200元即贈榮獲日本角色大賞的日本可愛IP褲褲兔周邊小物「褲褲兔光柵扇」，10月10日至10月12日同樣滿額200元則可獲得「褲褲兔紙膠帶」，替假期增添療癒收藏感；並加碼推出滿688元「好禮三選一」活動，從白蘭氏雞精飲品、好奇迪士尼厚型濕巾、黑松沙士 2L、舒潔衛生紙到盛香珍小魚乾花等實用選項，消費者可依需求自由挑選，實際減輕日常開銷。10月3日至10月12日，更祭出滿額贈點回饋活動，使用全盈+PAY或指定信用卡消費滿300元，即可享1萬Fa點回饋，讓日常購物不僅當下省，更能化為未來消費的籌碼。