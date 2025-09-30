快訊

花蓮光復洪災罹難者頭七法會 縣長主祭家屬大罵：未獲通知

全真瑜珈宣布破產「10/1全面歇業」 會員崩潰洗版：怎麼退費

北捷優先席又爆糾紛！阿嬤逼讓座遭拒 揮包攻擊反被年輕人一腳踹飛

爽放9天連假還能賺餐費！王品888餐券換千元 350店通用限時開賣

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
在電商平台用888元購買「通用即享券」，即可在2026年1月31日前，到集團旗下21個品牌、超過350間門店折抵千元餐費。王品集團/提供
在電商平台用888元購買「通用即享券」，即可在2026年1月31日前，到集團旗下21個品牌、超過350間門店折抵千元餐費。王品集團/提供

今年最幸福的月份即將到來，10月國慶、中秋和光復三段連假，共9天假期令民眾的快樂指數破表，王品（2727）集團為回饋廣大支持者，加碼推出線上「寵粉感謝祭 通用即享券」，10月1-12月31日，在momo、LINE禮物和蝦皮購物等電商平台，用888元購買「通用即享券」即可在2026年1月31日前，到集團旗下21個品牌、超過350間門店折抵千元餐費，等於花888元就能享受1,000元的消費，買越多賺越多。

根據LINE禮物分析用戶的消費習慣，最受歡迎的票券品類為西餐、火鍋及鐵板燒系列，遇到農曆春節、聖誕節和跨年等節日，送禮率更超過8成，而西堤、夏慕尼和陶板屋為節慶送禮的熱門餐廳選擇，每月更有超過千名用戶以「西堤牛排 經典套餐」傳達心意。

餐券中又以「通用型面額券」最受歡迎，王品集團首度整合旗下21個品牌推出「通用即享券」，瞄準年底聚餐潮，自10月1日開賣後，可使用至明年1月31日，橫跨熱門歡聚檔期，消費888元可一次抵用1,000元內用餐費，等同現享89折優惠，無論是多人前往「石二鍋」和「聚」開鍋，或公司部門選擇「享鴨」與「肉次方」聚餐，都能自由使用票券，折抵千元餐費，讓消費者靈活挑選餐廳、聰明消費。

消費者透過電商平台購買電子餐券，除了採購便利、即買即用，全程數位化也兼顧環保，根據2024年的網路調查，有74.1%的受訪者近一年曾使用電子票券，且使用率逐年攀升。此外，贈送電子票券給社群好友的功能，使送禮時機不限於重要節慶，平時也能表達心意，贈送王品集團餐券更是體面大方。

延伸閱讀

「鏟子超人」注意！連假後開工高溫36度 這日2地水氣增

教師節連假收假日多起追撞事故 下午國道11地雷路段曝光

今午後雨區擴大 氣象署：中秋連假熱帶擾動有機會發展

收假車潮湧現 國5宜蘭至頭城「紫爆」車速僅15公里

相關新聞

這7店限定！全家「香菜霜淇淋」挑戰味蕾極限 咖啡口味同步好評回歸

香菜控集合啦！迎接中秋、雙十連假熱潮，全家再度端上驚喜冰品，ami!ce霜淇淋一次推出2款話題新品，包含大人系「UCC經...

爽放9天連假還能賺餐費！王品888餐券換千元 350店通用限時開賣

今年最幸福的月份即將到來，10月國慶、中秋和光復三段連假，共9天假期令民眾的快樂指數破表，王品（2727）集團為回饋廣大...

台中燒肉品牌推1580元雙人套餐 搶中秋平日聚餐商機

台中知名燒肉品牌「屋馬餐飲集團」今年把握「閏六月」帶來的延長檔期，提前啟動中秋餐飲布局，推出「美牛經典雙人午間套餐」僅1...

米其林一星粵菜「雋 GEN」三大名廚同台 凝聚百年功力演繹極致饗宴

甫於《臺灣米其林指南 2025》蟬聯一星肯定的粵菜餐廳「雋 GEN」，日前匯聚華人圈三大粵菜名廚——香港葉志祥、新加坡葉...

《他年她日》她的一個多月 卻活在他的一輩子裡

《他年她日》是一部用「時間差」包裝愛情的電影，表面上是奇幻設定，但核心其實是一段關於等待與錯過的故事。 女主角安晴（袁澧林飾）是優日區的實習醫師，因醫療任務來到資源匱乏、污染嚴重的長年區，在那裡

影／石黑浩AI仿生人對話曝光 5年後機器人走進家庭「20萬就能普及」

被譽為「日本人型機器人之父」的日本大阪大學教授石黑浩，曾被CNN評選為「改變世界的8位天才之一」，近日接受台灣媒體聯訪，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。