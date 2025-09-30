爽放9天連假還能賺餐費！王品888餐券換千元 350店通用限時開賣

今年最幸福的月份即將到來，10月國慶、中秋和光復三段連假，共9天假期令民眾的快樂指數破表，王品（2727）集團為回饋廣大支持者，加碼推出線上「寵粉感謝祭 通用即享券」，10月1-12月31日，在momo、LINE禮物和蝦皮購物等電商平台，用888元購買「通用即享券」即可在2026年1月31日前，到集團旗下21個品牌、超過350間門店折抵千元餐費，等於花888元就能享受1,000元的消費，買越多賺越多。

根據LINE禮物分析用戶的消費習慣，最受歡迎的票券品類為西餐、火鍋及鐵板燒系列，遇到農曆春節、聖誕節和跨年等節日，送禮率更超過8成，而西堤、夏慕尼和陶板屋為節慶送禮的熱門餐廳選擇，每月更有超過千名用戶以「西堤牛排 經典套餐」傳達心意。

餐券中又以「通用型面額券」最受歡迎，王品集團首度整合旗下21個品牌推出「通用即享券」，瞄準年底聚餐潮，自10月1日開賣後，可使用至明年1月31日，橫跨熱門歡聚檔期，消費888元可一次抵用1,000元內用餐費，等同現享89折優惠，無論是多人前往「石二鍋」和「聚」開鍋，或公司部門選擇「享鴨」與「肉次方」聚餐，都能自由使用票券，折抵千元餐費，讓消費者靈活挑選餐廳、聰明消費。

消費者透過電商平台購買電子餐券，除了採購便利、即買即用，全程數位化也兼顧環保，根據2024年的網路調查，有74.1%的受訪者近一年曾使用電子票券，且使用率逐年攀升。此外，贈送電子票券給社群好友的功能，使送禮時機不限於重要節慶，平時也能表達心意，贈送王品集團餐券更是體面大方。