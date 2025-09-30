單車友善升級 觀光署力推「友善旅宿」進駐日月潭嘉年華

近年來自行車旅遊蔚為風潮，交通部觀光署為推廣低碳旅遊新體驗，今年首度將其倡議的「自行車友善旅宿」概念帶入「2025日月潭 Come! BikeDay 自行車嘉年華」活動現場。觀光署於嘉年華限定一日市集規劃「自行車友善旅宿」展示專區，提供車友單車專屬停放區、安全維修與清潔設備等貼心服務，讓遊客在暢遊湖光山色之餘，也能享受便利安心的單車友善體驗。

日月潭國家風景區管理處將於 11 月 22 日在向山遊客中心舉辦嘉年華，號召全國民眾共襄盛舉。活動結合騎行挑戰、祈福任務、親子共樂與視覺創意，推出**「環潭船騎挑戰」、「兒童滑步車–9蛙18拐」、「自行車騎福」與「Come!BikeDay限定一日市集」**等四大亮點活動。觀光署希望透過這場盛事，邀請國內外車友一同騎進秋季日月潭最美的自行車道，體驗結合低碳與深度探索的單車之旅。

觀光署表示，目前正積極打造全國 16 條多元自行車路線，鼓勵民眾以輕鬆的速度騎行，細細品味臺灣之美，希望透過騎乘串聯地方特色、推廣自行車文化與低碳旅遊。而「Come! BikeDay 自行車嘉年華」不只是騎行慶典，更是低碳旅遊的實踐典範。

觀光署強調，未來將持續整合自行車道、低碳運具與友善旅宿服務，讓國內外旅客以多元方式深度探索臺灣之美。觀光署與日月潭國家風景區管理處誠摯邀請大家共襄盛舉，相約騎行湖畔美景、入住自行車友善旅宿，享受秋季低碳慢旅樂趣。