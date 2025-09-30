快訊

年紀越大視力越模糊？專家示警：6種狀況恐讓你開車變危險

華航機隊／波音727見證華航跨足國際 還是飛安幸運星

一早被錢砸醒！鴻海員工分紅大方給 百萬獎金今入帳

聽新聞
0:00 / 0:00

台中燒肉品牌推1580元雙人套餐 搶中秋平日聚餐商機

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中知名燒肉品牌「屋馬餐飲集團」今年把握「閏六月」帶來的延長檔期，提前啟動中秋餐飲布局，推出「美牛經典雙人午間套餐」僅1580元。記者余采瀅／攝影
台中知名燒肉品牌「屋馬餐飲集團」今年把握「閏六月」帶來的延長檔期，提前啟動中秋餐飲布局，推出「美牛經典雙人午間套餐」僅1580元。記者余采瀅／攝影

台中知名燒肉品牌「屋馬餐飲集團」今年把握「閏六月」帶來的延長檔期，提前啟動中秋餐飲布局，推出「美牛經典雙人午間套餐」僅1580元，希望以親民價格搶攻平日與學生族群，並分散節日前後訂位高峰。台中十大伴手禮品牌「法布甜」則跨界推出新品「芝麻鳳梨酥」，搶攻中秋送禮熱潮。

屋馬餐飲集團指出，透過推出午間套餐，不僅能有效引導需求至平日午餐時段，提升翻桌效率，也讓更多消費者在團圓前就能提前享受燒肉美味。

此外，屋馬今年攜手大苑子推出「梨山水蜜桃雪沙」，以清爽水果滋味呼應中秋的團聚氛圍，也支持在地小農契作。

屋馬餐飲集團創辦人金泰宏表示，中秋節不僅是一頓燒肉的美味，更是一種城市裡的情感連結，「屋馬希望透過在地食材、細緻款待與多元合作，把一桌的溫暖與幸福，帶給更多來到屋馬的朋友。」

台中十大伴手禮品牌「法布甜」，今年中秋與「芝麻八倍細芝麻粉」品牌跨界聯名，推出新品「芝麻鳳梨酥」，濃郁芝麻香氣結合酸甜平衡的台灣土鳳梨餡，一口咬下層次豐富；到全台門市，買10盒送1盒，不限消費金額送一顆蛋黃酥。

中秋節 鳳梨酥

延伸閱讀

泛用樹脂跌價 台塑有壓

烤肉不柴、拜拜菜不走味？掌握廚房裡的祕密，中秋立刻上菜！

中秋贈禮支出 不可抵稅

「福隆沙雕季」展期延長至10／12 中秋、雙十連假壓軸登場

相關新聞

步行城市／韓國架傘幫民眾降溫 來台南實測驚見一現象

極端天氣影響，各國面臨熱浪、熱危害，氣候行動勢在必行。韓國近年推出降溫策略，不只架起大型遮陽傘為民眾降溫，濟州甚至將雙向...

台中燒肉品牌推1580元雙人套餐 搶中秋平日聚餐商機

台中知名燒肉品牌「屋馬餐飲集團」今年把握「閏六月」帶來的延長檔期，提前啟動中秋餐飲布局，推出「美牛經典雙人午間套餐」僅1...

米其林一星粵菜「雋 GEN」三大名廚同台 凝聚百年功力演繹極致饗宴

甫於《臺灣米其林指南 2025》蟬聯一星肯定的粵菜餐廳「雋 GEN」，日前匯聚華人圈三大粵菜名廚——香港葉志祥、新加坡葉...

《他年她日》她的一個多月 卻活在他的一輩子裡

《他年她日》是一部用「時間差」包裝愛情的電影，表面上是奇幻設定，但核心其實是一段關於等待與錯過的故事。 女主角安晴（袁澧林飾）是優日區的實習醫師，因醫療任務來到資源匱乏、污染嚴重的長年區，在那裡

影／石黑浩AI仿生人對話曝光 5年後機器人走進家庭「20萬就能普及」

被譽為「日本人型機器人之父」的日本大阪大學教授石黑浩，曾被CNN評選為「改變世界的8位天才之一」，近日接受台灣媒體聯訪，...

遠東SOGO歷年獎勵362位生命鬥士 學童發表「永續未來宣言」為地球發聲

遠東SOGO百貨暨太平洋崇光社會福利基金會於9月27日舉辦第13屆「SO GOOD好小孩少年楷模」頒獎典禮，以「逆風也要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。