台中燒肉品牌推1580元雙人套餐 搶中秋平日聚餐商機
台中知名燒肉品牌「屋馬餐飲集團」今年把握「閏六月」帶來的延長檔期，提前啟動中秋餐飲布局，推出「美牛經典雙人午間套餐」僅1580元，希望以親民價格搶攻平日與學生族群，並分散節日前後訂位高峰。台中十大伴手禮品牌「法布甜」則跨界推出新品「芝麻鳳梨酥」，搶攻中秋送禮熱潮。
屋馬餐飲集團指出，透過推出午間套餐，不僅能有效引導需求至平日午餐時段，提升翻桌效率，也讓更多消費者在團圓前就能提前享受燒肉美味。
此外，屋馬今年攜手大苑子推出「梨山水蜜桃雪沙」，以清爽水果滋味呼應中秋的團聚氛圍，也支持在地小農契作。
屋馬餐飲集團創辦人金泰宏表示，中秋節不僅是一頓燒肉的美味，更是一種城市裡的情感連結，「屋馬希望透過在地食材、細緻款待與多元合作，把一桌的溫暖與幸福，帶給更多來到屋馬的朋友。」
台中十大伴手禮品牌「法布甜」，今年中秋與「芝麻八倍細芝麻粉」品牌跨界聯名，推出新品「芝麻鳳梨酥」，濃郁芝麻香氣結合酸甜平衡的台灣土鳳梨餡，一口咬下層次豐富；到全台門市，買10盒送1盒，不限消費金額送一顆蛋黃酥。
