《他年她日》她的一個多月 卻活在他的一輩子裡
《他年她日》是一部用「時間差」包裝愛情的電影，表面上是奇幻設定，但核心其實是一段關於等待與錯過的故事。
女主角安晴（袁澧林飾）是優日區的實習醫師，因醫療任務來到資源匱乏、污染嚴重的長年區，在那裡遇見十三歲的少年薯仔（許光漢飾）。
男女主角身處兩個時間流速不同的世界，她的一天，是他的一年。這個設定讓愛情變得既浪漫又殘酷。對她來說，這段關係只是短短幾次重逢；對他而言，卻是一生都圍繞著同一個人。
電影沒有用強烈的戲劇起伏去推動情感，而是以溫和的節奏慢慢堆疊。許光漢飾演的薯仔，從少年到男人的情感轉變細膩自然，他的深情是安靜而堅定的，不誇張、不言情，但能讓人感受到那份「只想再見一面」的執著。女主角安晴（袁澧林飾）表演則帶出一種理性中帶柔軟的溫度，她的猶豫與動搖，反而讓愛情顯得更真實。
電影裡面的愛...不浪漫、不煽情，卻讓人相信，真正在意的人，不一定能在同一個時間裡，但能出現在彼此生命裡，就已經足夠。
片尾沒有重逢，沒有奇蹟，只有留下的思念與未完成的約定。這樣的處理讓人有遺憾，但也讓故事更貼近現實...愛情並不總能圓滿，但那些真心的片刻，本身就足夠珍貴。
她的一個多月，卻是他的一輩子；但屬於他們的時間，永遠停留在相愛的那個瞬間。
