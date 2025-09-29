影／石黑浩AI仿生人對話曝光 5年後機器人走進家庭「20萬就能普及」

被譽為「日本人型機器人之父」的日本大阪大學教授石黑浩，曾被CNN評選為「改變世界的8位天才之一」，近日接受台灣媒體聯訪，談到他心中的未來生活，石黑浩認為，人形機器人能與人類一樣表達情感，「5年後更可能走進家庭、協助日常生活」，預估售價像輕型車一樣約100萬日幣（約新台幣20.78萬元）。

石黑浩長年專注於人形機器人與AI仿生人的研究，他所策展的「生命的未來」館，更是2025大阪世博會最受矚目的亮點之一，館內集結約50具機器人，透過劇場形式帶領觀眾穿越時空，走進50年後的未來世界，展開一場關於人與機器關係及生命意義的思辨之旅。

石黑浩今年9月9日在台灣SEMI國際半導體展論壇演講時，原保守預估人形機器人市場「至少需要10年，甚至20年」才能全面起飛，然而，他近日接受台灣媒體聯訪時修正說法，直言「大概5年以後，人形機器人就會有市場」，人形機器人可作一些簡單的工作，像是家事或在工廠搬東西等。

針對一般人對人形機器人有「機械而遲鈍」的刻板印象，石黑浩坦言，要完全像人類一樣靈活仍需時間，但突破並不遙遠，直言「5年左右（時間）讓它像人一樣行動，像人一樣做家事的機器人出現的可能性很高，當然，複雜的事情還是人做的更好」。

他舉例，即使機器人花很長時間完成家務，讓機器人做可能會更方便的事情也有很多，所以5年左右機器人可能會走進家庭。

談及人形機器人未來的發展，石黑浩指出，大規模語言模型運用最新AI，已經能像一般人一樣對話，甚至表現情感，現場他還展示一具與自己外貌幾可亂真的仿生機器人，連聲音與談話風格都宛如石黑浩的分身，不僅能與人自然交流，還能精準代替他表達想法。

針對中國廠商近年積極開發推出各種人形機器人，價格從高達65萬人民幣的高端H1，到9.9萬人民幣的平價機型都有，而美國特斯拉則喊出2至3萬美元的目標價。但石黑浩認為，人形機器人價格只要約100萬日圓（約新台幣20.78萬元)，如同一台輕型車差不多的價格，就會有很多人購買。

石黑浩說，中國政府積極投入，加上製造能力強大，確實能以低廉成本打造硬體，但僅限於馬達等基礎零部件，AI部分還是美國的進展較快，而感應器等芯片還是要由台灣、日本等提供。

石黑浩強調，人形機器人將如同汽車市場一樣，從平價款到頂級款都有，「我的機器人可以生產銷售，當然價格像法拉利、蘭博基尼一樣約數千萬，但價格只要100萬日圓以下就能普及；而石黑浩推出的平價款人形機器人，售價落在新台幣20.78萬元，被視為未來可普及進入家庭的關鍵因素。

回顧他9月訪台心得，石黑浩說，他在台灣有很多朋友，也有認識很多AI的研究人員，但像日本這樣對機器人avatar需要的形勢還沒有那麼多，相信透過今後一起合作，AI機器人、仿人分身也可以在台灣普及。