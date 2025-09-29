遠東SOGO歷年獎勵362位生命鬥士 學童發表「永續未來宣言」為地球發聲

遠東SOGO百貨暨太平洋崇光社會福利基金會於9月27日舉辦第13屆「SO GOOD好小孩少年楷模」頒獎典禮，以「逆風也要飛翔」為主題，表揚25位在逆境中勇敢向上的學童。

其中，罹患罕病的邱翔韋刻苦練琴展現音樂天賦；自閉症合併ADHD的曾晢竣迎難而上，將熱情傾注畫作；先天唇顎裂的排灣族少年劉證，勇敢面對異樣眼光，三位不服輸的生命鬥士獲評審團特別獎。典禮中，他們也代表全體得獎者朗讀「永續未來宣言」。

遠東SOGO長期投入兒少關懷，遠東SOGO暨太平洋崇光社會福利基金會董事長黃晴雯表示，我們不做一次性的「煙火式」公益，而是持續透過選拔倡導多元、平等與包容，近年也積極響應聯合國永續發展目標「SDG 13氣候行動」，發揮平台影響力投入氣候行動。今年邀請獲獎學童寫下最希望世界改變的心願彙整成「永續未來宣言」，傳達對環境永續與地球未來的期盼，環境部部長彭啓明也親臨現場，聆聽他們的心聲。

典禮上，取材自真實社會事件的話題電視劇「我們六個」原型人物林作賢、林作逸、林青瑩也到場分享，用自己的故事激勵少年楷模從逆境中成長。台大兒童醫院院長李旺祚、馬偕醫院小兒科醫師許瓊心、肌萎縮症病友協會理事長陳燕麟也到場鼓勵學童，歷屆楷模亦回到這裡，一起帶來跨世代的祝福。

此外，「熱心守護獎」頒給苗栗家扶與六龜育幼院，表揚社工長期關心學童。自2016年起，SOGO亦推動「藝術到宅公益教學」，志願老師前進弱勢家庭教導繪畫，至今累計36場、總里程等同環島17圈，讓孩子以藝術描繪夢想。