海底撈新品牌「麻辣燙」首度登場！開幕地點、時間曝光了

愛吃海底撈的民眾注意了！以「肉麻式服務」著稱的連鎖火鍋「海底撈」，即將在台開設全新「麻辣燙」品牌，雖然尚未公佈名稱，不過已經曝光店址鄰近台北捷運府中站，且營業時間可至半夜。對於深夜想吃宵夜的民眾，將可帶來全新的用餐選擇。

2015年正式登台的「海底撈」，目前在台灣已經達到10週年里程碑，全台北中南共開設16間分店。店內延續提供特色火鍋與多樣化的豐富食材，還有許多貼心服務，獲得許多消費者喜愛。「海底撈」近期預告，即將在板橋館前東路上開設全新麻辣燙專門店，距離捷運府中站約440公尺，預計將於10月開幕，預計營業時間為19:00～00:00，或是20:00～01:00，現已進入人才招募階段。

海底撈最初即是以麻辣燙起家，近年也於杭州開設「嗨妮牛肉麻辣燙」，積極搶攻便利性十足的麻辣燙市場。隨著全新設立的麻辣燙專門店在台登場，勢必也將呈現出不同以往的用餐體驗，不過實際販售內容、店面資訊、品牌名稱等細節，仍待官方正式公佈。

除了海底撈之外，獲得許多韓星喜愛的「鼎王」，近期也於西門町商圈開設「六米麻辣滷味」，提供銷魂麻辣米血、蒜小辣烏龍豆乾、辣個麻鴨腱等品項，同樣是努力進攻麻辣鍋外的餐飲市場。