快訊

緊急召回！經濟部點名5款行動電源應「立即停用」 外觀、型號一次看

身分出爐！花蓮光復尋獲第18具遺體 指紋比對是苦尋多日的他

盧特尼克拋「美版矽盾」點名跟台灣對分一杯羹 美晶片自製率要拚40%

聽新聞
0:00 / 0:00

海底撈新品牌「麻辣燙」首度登場！開幕地點、時間曝光了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
海底撈慶祝登台10週年，推出一系列慶生優惠方案。圖／海底撈提供
海底撈慶祝登台10週年，推出一系列慶生優惠方案。圖／海底撈提供

愛吃海底撈的民眾注意了！以「肉麻式服務」著稱的連鎖火鍋「海底撈」，即將在台開設全新「麻辣燙」品牌，雖然尚未公佈名稱，不過已經曝光店址鄰近台北捷運府中站，且營業時間可至半夜。對於深夜想吃宵夜的民眾，將可帶來全新的用餐選擇。

2015年正式登台的「海底撈」，目前在台灣已經達到10週年里程碑，全台北中南共開設16間分店。店內延續提供特色火鍋與多樣化的豐富食材，還有許多貼心服務，獲得許多消費者喜愛。「海底撈」近期預告，即將在板橋館前東路上開設全新麻辣燙專門店，距離捷運府中站約440公尺，預計將於10月開幕，預計營業時間為19:00～00:00，或是20:00～01:00，現已進入人才招募階段。

海底撈最初即是以麻辣燙起家，近年也於杭州開設「嗨妮牛肉麻辣燙」，積極搶攻便利性十足的麻辣燙市場。隨著全新設立的麻辣燙專門店在台登場，勢必也將呈現出不同以往的用餐體驗，不過實際販售內容、店面資訊、品牌名稱等細節，仍待官方正式公佈。

除了海底撈之外，獲得許多韓星喜愛的「鼎王」，近期也於西門町商圈開設「六米麻辣滷味」，提供銷魂麻辣米血、蒜小辣烏龍豆乾、辣個麻鴨腱等品項，同樣是努力進攻麻辣鍋外的餐飲市場。

海底撈 台北捷運 火鍋

延伸閱讀

被火鍋耽誤的甜點店！涮乃葉「這些神級甜點」都能外帶 饕客驚「滿滿一大盒小蛋糕」只要100元

連8天「買一送一」！ 麻辣燙新星「賴山嶼」4款匠心湯底必試 對中姓名送飲品、加碼蔬菜盲盒限量送

9月壽星把握衝！4大火鍋「幾歲送幾隻」優惠爽吃一波 加碼「生日肉蛋糕」免費送

名店牛肉麵變火鍋！錢都「林東芳牛肉鍋」香到爆 「牛肉湯續加+靈魂配角」搭配1物煮超絕 還有「限定甜湯、自助吧吃到飽」

相關新聞

海底撈新品牌「麻辣燙」首度登場！開幕地點、時間曝光了

愛吃海底撈的民眾注意了！以「肉麻式服務」著稱的連鎖火鍋「海底撈」，即將在台開設全新「麻辣燙」品牌，雖然尚未公佈名稱，不過...

遠東SOGO歷年獎勵362位生命鬥士 學童發表「永續未來宣言」為地球發聲

遠東SOGO百貨暨太平洋崇光社會福利基金會於9月27日舉辦第13屆「SO GOOD好小孩少年楷模」頒獎典禮，以「逆風也要...

誠品松菸書店重現敦南店坐讀階梯 書迷：「熟悉的感覺回來了！」

「熟悉的木地板回來了」，這是誠品松菸24小時書店改裝後引起書迷對誠品敦南店的懷念之情與反饋。誠品松菸24小時書店大改裝嶄...

有行旅=/ 鹽水蜂炮 親臨震撼

鹽水蜂炮是每年元宵節在台南鹽水舉辦的慶典盛事，被國際媒體譽為「世界三大民俗慶典之一」和「全球十大最佳慶典」。有行旅讓貴賓...

逾7億畢卡索高價刷新亞洲拍賣紀錄 佳士得20/21世紀藝術秋拍圓滿收槌

國際拍賣龍頭佳士得（Christie’s）全新亞太區總部The Henderson今年迎來開幕一周年的秋季系列拍賣，9月...

頂呱呱「炸雞桶69折起」！漢堡王「華堡2顆199」還有「芋頭派」回來了

中秋將至，「頂呱呱」推出「8塊雞賞月桶」、「無敵賞月雙人餐」等不同優惠方案，為歡聚時光帶來炸雞享受。另外「漢堡王」也限時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。