快訊

捲黃國昌狗仔風波 中央社記者謝幸恩今發辭職聲明

緊急召回！經濟部點名5款行動電源應「立即停用」 外觀、型號一次看

影／堰塞湖仍紅色警戒！陽明交大揭微地動追蹤洪峰 警示二次潰決風險

誠品松菸書店重現敦南店坐讀階梯 書迷：「熟悉的感覺回來了！」

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
誠品松菸24小時書店大改裝，呈現過去敦南店記憶打造「坐讀階梯」。圖／誠品提供
誠品松菸24小時書店大改裝，呈現過去敦南店記憶打造「坐讀階梯」。圖／誠品提供

「熟悉的木地板回來了」，這是誠品松菸24小時書店改裝後引起書迷對誠品敦南店的懷念之情與反饋。誠品松菸24小時書店大改裝嶄新亮相，書量擴增1成達25萬冊超越敦南，全新空間汲取過去敦南店、信義店設計靈感，以沉穩柚木打造供讀者輕鬆閱讀的「坐讀階梯」，重現過往敦南店特有的坐讀階梯，也讓書迷們過往記憶瞬間回憶湧上心頭，並幽默說「有嘰嘰叫的木地板才是誠品書店的精髓」。

嶄新的誠品松菸24小時書店推出6大亮點特色，除了讓老主顧夢回敦南店的「坐讀階梯」外，還有承襲信義大尺度空間感打造的「40米閱讀長廊」。另外，「書量擴增1成」、25萬藏書超越敦南店。「三大特色書區」包括全台最大兒童館書量再增2千冊、藝術書區藏書最豐富、外文書區選書最多元。「一站式圖像專區」集結上萬冊輕小說、漫畫、熱銷周邊，深化圖像閱讀。「8座巨幅影像牆」聚焦時事脈動，串連職人選書、暢銷排行，提供第一線閱讀趨勢。

另外，今年是繪本作家幾米經典作品《月亮忘記了》出版第26周年，誠品生活新店特別打造10米高「幾米〈月亮男孩〉」陪伴大家迎接中秋佳節。同時，海納15萬件好物的誠品年度最大特賣盛會「萬物市集」即起至10月12日在3樓500坪實驗場登場，推出中文圖書6本500元、外文圖書5折起，還有萬件文具禮品最低1折起的年度最強優惠。

位於Dream Plaza的博客來旗艦書店，則攜手來自東京銀座的百年文具品牌「itoya伊東屋」，於Dream Plaza 5樓開設「日本伊東屋POP-UP STORE」。共引進近700款「伊東屋」原創商品，其中更有百件商品首度在台亮相，像是COLOR CHART牛皮護照夾、itoya Kids 全系列、全新「美味之魚」趣味尺規系列等。快閃店延續伊東屋店鋪設計美學，以開放式動線設計搭配木質陳列，營造出銀座本店一貫的溫潤質感與秩序美，並提供禮物包裝服務，讓消費者在台北就能買到設計美感與功能兼具的日本文具與生活小物選品。

誠品松菸24小時書店大改裝，呈現過去敦南店記憶打造「坐讀階梯」。圖／誠品提供
誠品松菸24小時書店大改裝，呈現過去敦南店記憶打造「坐讀階梯」。圖／誠品提供
誠品松菸24小時書店書量擴增1成、達25萬冊，承襲過去信義店大尺度空間感打造全新「40米閱讀長廊」。圖／誠品提供
誠品松菸24小時書店書量擴增1成、達25萬冊，承襲過去信義店大尺度空間感打造全新「40米閱讀長廊」。圖／誠品提供
誠品松菸24小時書店10米寬策展牆。圖／誠品提供
誠品松菸24小時書店10米寬策展牆。圖／誠品提供
誠品生活新店打造10米高的「幾米〈月亮男孩〉」。圖／誠品提供
誠品生活新店打造10米高的「幾米〈月亮男孩〉」。圖／誠品提供
位於Dream Plaza的博客來旗艦書店，則攜手來自東京銀座的百年文具品牌「itoya伊東屋」，開設「日本伊東屋POP-UP STORE」。圖／Dream Plaza提供
位於Dream Plaza的博客來旗艦書店，則攜手來自東京銀座的百年文具品牌「itoya伊東屋」，開設「日本伊東屋POP-UP STORE」。圖／Dream Plaza提供
位於Dream Plaza的博客來旗艦書店，攜手來自東京銀座的百年文具品牌「itoya伊東屋」，開設「日本伊東屋POP-UP STORE」。圖／Dream Plaza提供
位於Dream Plaza的博客來旗艦書店，攜手來自東京銀座的百年文具品牌「itoya伊東屋」，開設「日本伊東屋POP-UP STORE」。圖／Dream Plaza提供

誠品 松菸

延伸閱讀

汲取敦南靈感…誠品「坐讀階梯」回來了！松菸店全新改裝6大亮點曝

信義商圈美味新據點！gonnaEXPRESS插旗DREAM PLAZA，鎖定上班族與健身客群餐飲市場

2025全國古蹟日／松菸「2025原創基地節」響應聚焦鐵道史 主視覺搶先看

JENNIE親簽Stanley聯名杯來了！松菸快閃店周五登場

相關新聞

誠品松菸書店重現敦南店坐讀階梯 書迷：「熟悉的感覺回來了！」

「熟悉的木地板回來了」，這是誠品松菸24小時書店改裝後引起書迷對誠品敦南店的懷念之情與反饋。誠品松菸24小時書店大改裝嶄...

有行旅=/ 鹽水蜂炮 親臨震撼

鹽水蜂炮是每年元宵節在台南鹽水舉辦的慶典盛事，被國際媒體譽為「世界三大民俗慶典之一」和「全球十大最佳慶典」。有行旅讓貴賓...

逾7億畢卡索高價刷新亞洲拍賣紀錄 佳士得20/21世紀藝術秋拍圓滿收槌

國際拍賣龍頭佳士得（Christie’s）全新亞太區總部The Henderson今年迎來開幕一周年的秋季系列拍賣，9月...

頂呱呱「炸雞桶69折起」！漢堡王「華堡2顆199」還有「芋頭派」回來了

中秋將至，「頂呱呱」推出「8塊雞賞月桶」、「無敵賞月雙人餐」等不同優惠方案，為歡聚時光帶來炸雞享受。另外「漢堡王」也限時...

從材質革新到影像突破 Apple高層親揭秘iPhone 17系列新設計背後思維

iPhone 17系列發表後，最受矚目的莫過於機身材質與鏡頭組合設計的變化，這一次的變革不僅僅是外觀上的更新，更代表了A...

台灣風味躍上世界舞台！吳寶春麥方店獲「全球純粹風味評鑑」國際殊榮

被譽為「世界四大美食獎」之一的「A.A.Taste Awards 全球純粹風味評鑑」，日前公布2025年獲獎名單，吳寶春...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。