誠品松菸書店重現敦南店坐讀階梯 書迷：「熟悉的感覺回來了！」

「熟悉的木地板回來了」，這是誠品松菸24小時書店改裝後引起書迷對誠品敦南店的懷念之情與反饋。誠品松菸24小時書店大改裝嶄新亮相，書量擴增1成達25萬冊超越敦南，全新空間汲取過去敦南店、信義店設計靈感，以沉穩柚木打造供讀者輕鬆閱讀的「坐讀階梯」，重現過往敦南店特有的坐讀階梯，也讓書迷們過往記憶瞬間回憶湧上心頭，並幽默說「有嘰嘰叫的木地板才是誠品書店的精髓」。

嶄新的誠品松菸24小時書店推出6大亮點特色，除了讓老主顧夢回敦南店的「坐讀階梯」外，還有承襲信義大尺度空間感打造的「40米閱讀長廊」。另外，「書量擴增1成」、25萬藏書超越敦南店。「三大特色書區」包括全台最大兒童館書量再增2千冊、藝術書區藏書最豐富、外文書區選書最多元。「一站式圖像專區」集結上萬冊輕小說、漫畫、熱銷周邊，深化圖像閱讀。「8座巨幅影像牆」聚焦時事脈動，串連職人選書、暢銷排行，提供第一線閱讀趨勢。

另外，今年是繪本作家幾米經典作品《月亮忘記了》出版第26周年，誠品生活新店特別打造10米高「幾米〈月亮男孩〉」陪伴大家迎接中秋佳節。同時，海納15萬件好物的誠品年度最大特賣盛會「萬物市集」即起至10月12日在3樓500坪實驗場登場，推出中文圖書6本500元、外文圖書5折起，還有萬件文具禮品最低1折起的年度最強優惠。

位於Dream Plaza的博客來旗艦書店，則攜手來自東京銀座的百年文具品牌「itoya伊東屋」，於Dream Plaza 5樓開設「日本伊東屋POP-UP STORE」。共引進近700款「伊東屋」原創商品，其中更有百件商品首度在台亮相，像是COLOR CHART牛皮護照夾、itoya Kids 全系列、全新「美味之魚」趣味尺規系列等。快閃店延續伊東屋店鋪設計美學，以開放式動線設計搭配木質陳列，營造出銀座本店一貫的溫潤質感與秩序美，並提供禮物包裝服務，讓消費者在台北就能買到設計美感與功能兼具的日本文具與生活小物選品。