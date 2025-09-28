頂呱呱「炸雞桶69折起」！漢堡王「華堡2顆199」還有「芋頭派」回來了

快訊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
頂呱呱推出「8塊雞賞月桶」 ，原價500元，限時特價359元。圖／頂呱呱提供
頂呱呱推出「8塊雞賞月桶」 ，原價500元，限時特價359元。圖／頂呱呱提供

中秋將至，「頂呱呱」推出「8塊雞賞月桶」、「無敵賞月雙人餐」等不同優惠方案，為歡聚時光帶來炸雞享受。另外「漢堡王」也限時推出華堡優惠，2顆優惠價199元，現享69折。

即日起至10月6日期間，頂呱呱推出中秋優惠方案。其中「8塊雞賞月桶」，內含原味雞腿4隻與原味炸雞4塊，原價500元，限時特價359元，相當於72折。加價4元即可升級為辣味炸雞，為中秋聚會增添辛香滋味。另款「無敵賞月雙人餐」則是呼應中秋節烤肉文化，內含無敵烤腿1隻、原味炸雞1塊、原味雞腿1隻、呱呱包1顆、地瓜薯條1份，以及兩杯中杯可樂系列飲品，原價459元，特價319元，現省140元。無敵烤腿加價10元可升級紐奧良辣味。

9月29日前，漢堡王針對招牌「華堡」進行「國王日」優惠。「華堡」以5吋大麵包夾入約4盎司的火烤100%純牛肉排，再加上酸黃瓜、醬汁提升風味，以及新鮮生菜、番茄、洋蔥增添清爽感，活動期間優惠價「華堡2顆199元」，現享69折。此外，曾於去年3月曾短暫上市的「芋頭派」，也將在10月1日重返漢堡王。芋頭派外皮酥脆、內餡綿密柔滑，並帶有甘甜芋香，每份39元，比去年降價10元，讓芋頭愛好者輕鬆享用。

無敵賞月雙人餐，原價459元，特價319元。圖／頂呱呱提供
無敵賞月雙人餐，原價459元，特價319元。圖／頂呱呱提供
漢堡王限時推出「華堡2顆199元」。圖／漢堡王提供
漢堡王限時推出「華堡2顆199元」。圖／漢堡王提供

