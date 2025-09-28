從材質革新到影像突破 Apple高層親揭秘iPhone 17系列新設計背後思維

iPhone 17系列發表後，最受矚目的莫過於機身材質與鏡頭組合設計的變化，這一次的變革不僅僅是外觀上的更新，更代表了Apple在產品設計與使用體驗上的全面思考。記者這次特別有機會採訪了Apple全球iPhone產品行銷副總裁Kaiann Drance，以及全球iPhone產品設計副總裁Richard Dinh，深入解讀iPhone 17系列的核心理念，並回應了許多使用者關心的疑問。

從鈦合金到鋁合金：iPhone 17 Pro為效能與散熱而生的選擇

iPhone 17 Pro系列最多人討論的改變之一，就是機身材質從鈦合金轉換為鋁合金。許多人疑惑，為何要放棄更輕且強度更高的鈦合金？Richard Dinh指出，這並非單純的材料取捨，而是為了滿足A19 Pro晶片帶來的巨大效能提升。

A19 Pro晶片搭載6核CPU與6核GPU，效能大幅提升，因此更需要有效的散熱。鋁合金在導熱效率上優於鈦合金，能更好地幫助散熱。Apple也因此重新設計散熱架構，包括晶片被放置在機身中央，搭配VC均熱板，透過雷射焊接固定在機架上，再藉由鋁金屬一體成型的機身快速將熱量導出。這樣的設計讓長時間高效能運算或遊戲時，依舊能保持穩定與冷卻，真正發揮晶片的極限。換句換說，這次的材質轉換並非退而求其次，而是為了整體性能與使用者體驗所做的最佳平衡。

今年全新登場的iPhone Air也是今年最受矚目的焦點之一，主打「極致輕薄」設計，但Apple並未為了薄而犧牲性能。同樣搭載A19 Pro晶片，並配置4800萬像素融合相機，電池續航也能達到全天候的水準。Kaiann Drance表示，這是一款「自成一格」的產品，它與過去任何一代iPhone都不同，卻能滿足使用者對專業性能與輕巧手感的雙重需求。

外型上，iPhone Air的確讓人聯想到iPhone X當年的驚豔設計，但Apple強調，iPhone Air是一個全新的產品，而非復刻。它展現了Apple在設計上的另一種可能性：在纖薄的結構下，仍能帶來專業級的體驗。

輕薄背後的散熱設計

既然iPhone Air如此輕薄，散熱自然也成為大家關注的問題。Richard Dinh分享，包括相機模組、揚聲器、A19 Pro晶片等關鍵元件，都被設計在機身上方外凸平台內，並直接連接到中央散熱面板。這樣的設計不僅節省空間，也有效提升了散熱效率。換言之，即使是在最纖薄的iPhone Air裡，Apple依舊確保了高效能運行的可靠性。

此外，iPhone Air還帶來了一款專屬的MagSafe電池配件，雖然支援充電協定的其他機型也能使用，但由於iPhone Air的設計最為輕薄，擺放位置與貼合度最佳，因而能呈現最理想的配件體驗。

鏡頭焦段選擇的藝術 經典與創新的平衡

除了機身設計，iPhone 17系列在相機上的變化同樣引發討論，特別是Pro系列的望遠鏡頭，這次選擇了4倍（100mm）焦段，讓人好奇為何捨棄過往曾出現過的焦段，改用這樣的設定？

Kaiann Drance解釋，4倍望遠是一個「經典的人像焦段」，帶來更自然的人像拍攝框架與透視感，許多攝影師的反饋也證實了這樣的選擇非常受歡迎。同時，這顆4800萬像素的望遠鏡頭，在延伸至8倍時依然能提供良好的景深與畫質。

理論上，Fusion Camera能支援無限焦段，但Apple並未如此操作，而是在0.5x、1x、4x這3顆主鏡頭之外，再挑出2x、8x，以及Apple特別訂製的28mm（1.2x）與35mm（1.5x）焦段。其中，28mm與35mm這兩個焦段在攝影領域中極受歡迎，既能滿足日常拍攝，也兼具專業性。

Kaiann Drance強調，Apple非常謹慎決定想要的焦段，希望提供的是「最好用的選擇」。得益於A19 Pro晶片，Apple還設計了專屬的圖像管線。從2倍到8倍，每個焦段的畫質都經過優化，提供更靈活也更專業的拍攝體驗。

Fusion Camera會將4800萬像素與1200萬像素的影像融合為最佳的2400萬像素預設圖像，不僅畫質出色，檔案大小也更精緻。加上計算攝影技術的加持，成像效果在各種焦段下都能保持高度一致性。

整體來看，不論是散熱設計、材質選擇，還是相機系統的突破，背後的關鍵都是A19 Pro晶片。它不僅提供了運算效能、影像處理的升級，也影響了散熱結構、機身材質，甚至配件設計。