台灣風味躍上世界舞台！吳寶春麥方店獲「全球純粹風味評鑑」國際殊榮

聯合報／ 記者黃仕揚/台北即時報導
無嫌鳳梨酥。圖/吳寶春麥方店提供
無嫌鳳梨酥。圖/吳寶春麥方店提供

被譽為「世界四大美食獎」之一的「A.A.Taste Awards 全球純粹風味評鑑」，日前公布2025年獲獎名單，吳寶春麥方店以四款代表作品—「米蘭水果麵包」、「無嫌鳳梨酥」、「酒釀桂圓麵包」、「荔枝玫瑰麵包」，勇奪兩項三星、兩項二星的國際殊榮，吳寶春麥方店表示，能於全球眾多參賽作品中脫穎而出，不僅是對風味的肯定，更是對於品牌多年來專注「在地 × 工藝」的一大鼓舞。

A.A.Taste Awards 係由國際無添加協會（Anti Additive Association） 主辦，被譽為國際食品界最純粹的風味評鑑。評審團包含米其林星級主廚、營養學者與食品專家，以嚴格盲測方式評比，從味道、口感到整體平衡皆有極高標準，評鑑成立宗旨為獎勵使用較少，甚至排除所有人工食品添加劑，且致力於提供出色風味品質的餐飲食品業者。

自創立以來，吳寶春麥方店始終秉持「純粹天然」的理念，專注將台灣土地孕育的風味發揮到極致。從東山龍眼六天五夜的古法煙燻、使用台酒經典荔枝酒浸潤的黑葉荔枝，到烈日孕育的台灣鳳梨，結合自家天然酵母與長時間發酵工序，每一款麵包與糕點，都承載著對食材的尊重與職人的專注。

回顧烘焙這一路上的歷程，自2008年「酒釀桂圓麵包」於路易樂斯福世界盃麵包大賽奪得亞軍，首次讓台灣麵包登上世界舞台；2010 年「荔枝玫瑰麵包」更勇奪世界麵包大師賽冠軍，奠定「台灣風味 × 世界級工藝」的經典地位，而這些經典作品至今仍持續販售，並深受消費者喜愛。

吳寶春師傅表示，「我們專注把麵包做到極致的美味，並以最真實的風味，讓世界看見台灣。我想以麵包閱讀全世界，也讓世界透過麵包讀懂台灣。」未來，吳寶春麥方店也將持續提升烘焙技藝，將「來自土地的純粹」帶給更多消費者。

酒釀桂圓麵包。圖/吳寶春麥方店提供
酒釀桂圓麵包。圖/吳寶春麥方店提供
米蘭水果麵包。圖/吳寶春麥方店提供
米蘭水果麵包。圖/吳寶春麥方店提供
荔枝玫瑰麵包。圖/吳寶春麥方店提供
荔枝玫瑰麵包。圖/吳寶春麥方店提供

水果麵包 吳寶春 荔枝

