拉麵加碼買1送1、買炸雞送雞翅！台中新光三越「日韓餐飲優惠懶人包」

隨著台中新光三越中港店開幕，許多餐飲品牌紛紛進駐，並且推出不同的限時優惠方案。東京人氣拉麵「麵屋一燈」，即日起正式插旗台中新光三越。店內推出限定款「黑蒜雞豚拉麵」，以濃厚豚骨湯底融合甘甜黑蒜油，搭配雞叉燒與豬叉燒，呈現香醇飽滿的職人滋味，每份328元。歡慶新店開幕，9月29日前，享單筆 88 折，並可掃碼領取「買1送1券」，每日限量 100 張。此外，10月31日前凡於平日15:00～17:00到店消費，即可參加劍玉挑戰，三次內成功者，即享「拉麵88元優惠」。

「八色烤肉mini」，台中首店近日已於新光三越台中中港店登場，成為全台第10間門市。店內提供有十餘款烤肉與鍋物主餐，包括招牌八色烤肉、老饕經典厚切豬五花、韓式泡菜鍋等不同餐點，每份240元起。慶祝新店登場，9月29日前，點購「醬淋烤牛肉」即享免費增量50%，每日限量30份；9月27日至10月3日，到店消費任一主餐，即贈「韓式小菜兌換券」1張，價值50元，送完為止；9月27日至10月31日，加入八色烤肉mini會員，憑會員畫面再享套餐白飯免費升級「韓式紫米拌飯」，價值30元，送完為止。

繼8月連續開設台北中山、台南店之後，來自韓國的「本村韓食炸雞」本次也正式插旗台中中港新光三越，為在台第六間分店，同時也是台中首間分店。台中新光店採美食街型態，並推出9款個人套餐，提供至韓式炸雞、韓式拌飯、泡菜鍋等多樣化的選擇，9月29日前於台中新光店購買任一套餐，即可獲贈「蜂蜜黑胡椒雞翅」一組。