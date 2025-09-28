十大瑪莉珍運動鞋品牌推薦 舒華、高允貞同款

若說鞋款能代表一個時代風格，那麼今年街頭與時尚圈的主角，非瑪莉珍運動鞋莫屬！過去總與甜美、正式畫上等號的瑪莉珍鞋（Mary Jane），本季突破框架，融入運動鞋的舒適機能與潮流設計元素，搖身一變成為最具話題的混搭亮點，也難怪成為韓妞們人手一雙的必收鞋款。

從知名偶像BLACKPINK Jennie、Red Velvet 瑟琪、I-DLE 葉舒華到大勢演員高允貞都擁抱了這股潮流。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點推出瑪莉珍運動鞋款的十大品牌，價位五千元以內，愛美的小資族也可收藏入手。

當瑪莉珍鞋結合運動鞋的避震與支撐機能，不再只是優雅的象徵，而是兼具舒適與時髦的新寵。它掀起潮人搶購熱潮，也讓個性女孩能自在駕馭，無論搭配褲裝或裙裝，都能展現巧妙平衡，成為日常穿搭的吸睛亮點。

No.10 Discovery Expedition

翻攝官網／Discovery Expedition

Discovery Expedition的Wave Jane可說是一鞋難求！以標誌性的側邊Logo為亮點，保留瑪莉珍的俐落感，又融合戶外機能鞋的率性氣息，與韓國知名演員高允貞同款，吸引許多網友搶購，在代購圈爆紅。

另一款Breeze Slip-On則注入更多運動元素，採懶人穿脫設計，搭配透氣鞋面與舒適中底，即使整天行走也不覺得累，通勤、逛街或旅行都非常方便。還有人會在鞋子別上許多配件吊飾，讓蝴蝶結、珍珠、小公仔增添生活情趣，既吸睛又可愛。

No.9 PUMA

翻攝官網／PUMA

不落俗套的你或許會愛上PUMA Mostro Fey PRM！

將短跑釘鞋的運動基因與瑪莉珍鞋的優雅輪廓巧妙結合，打造出兼具叛逆與甜美的獨特鞋款。鞋面選用磨毛皮革與網眼織物拼接，開放式前足設計搭配魔術貼粘扣，方便穿脫同時維持貼合度。

Mostro系列標誌性的尖角鞋頭賦予前衛氣息，反差設計讓原本帶有叛逆感的鞋款，穿起來卻意外優雅。這款武術流行休閒鞋中性氣質濃厚、男女皆可穿，相較於其他芭蕾舞風運動鞋，Mostro Fey PRM保留了瑪莉珍鞋的可愛，也注入PUMA特有的運動性能與抓地力。網友表示，「大膽的釘鞋設計以及時尚的瑪莉珍輪廓，碰撞出這雙衝突美感」、「很特別、很好看的鞋子」。

其他備受討論的還有PUMA Speedcat Go，可愛的外型將品牌經典賽車鞋融入瑪莉珍極簡美學，尤其全新薰衣草嫩紫與奶茶色系甜美柔和，讓少女心瞬間被融化。

No.8 New Balance

翻攝官網／New Balance

New Balance被搶爆的超人氣運動風瑪莉珍就是Breeze，在小紅書上面被捧為神顏，官網總是寫著「Sold Out」！

Breeze系列延續透氣網布與緩震厚底設計，鞋面以網眼布與麂皮或皮革拼接，兼具透氣性與耐穿性，保留經典瑪莉珍鞋的圓潤線條與可愛魔鬼氈繫帶設計，穿上瞬間提升萌感；走路舒適又能微增高度，搭配中長襪更能修飾腿部比例，營造纖細筆直的小腿線條，是所有韓國女生與時尚達人今年秋冬必備單品。

Mary Jane Breeze不僅在韓國官網及代購圈熱賣，還深受韓國偶像與時尚KOL青睞，例如車正元、尹昇娥都曾穿搭示範，讓鞋款人氣持續升溫。

No.7 FILA

翻攝FB／FILA 1973、官網／FILA

翻攝FB／FILA 1973、官網／FILA

FILA ECHAPPE VC v2正是近期人氣爆棚的瑪莉珍運動鞋代表，隨著韓國女星韓韶禧的加持，這雙鞋在韓國與台灣都掀起搶購熱潮，灰色與米色兩款配色在台灣正式販售，韓國官網則還有黑色選擇。

以芭蕾舞鞋為靈感，交叉鞋繩如舞鞋般夢幻纏繞，搭配魔鬼氈設計方便穿脫又好搭，材質輕貼腳面，穿起來宛如夏日戀愛般甜美。鞋面運用皮革拼接，細線鞋帶增添優雅層次感，加上減壓泡棉鞋墊，長時間穿著也舒適自在。款式不僅甜美可愛還兼具運動鞋的機能性，完美詮釋柔中帶剛的Balletcore風格。

另一個MELVIS MJ中性瑪莉珍運動鞋款，柔霧麂皮揉合復古瑪莉珍輪廓，呈現甜美中帶酷感的的季節風格，也值得玩家們參考。

No.6 D+AF

翻攝FB／D+AF

D+AF活力芭蕾蝴蝶結交叉帶瑪莉珍運動鞋，是知名韓團I-DLE台灣成員葉舒華的心動同款，兼具甜美與率性風格；最受歡迎的銀色款呼應當季流行，活潑又不失時尚感，讓人一眼就想收藏！

結合經典瑪莉珍輪廓與芭蕾舞鞋靈感，鞋頭點綴俏皮蝴蝶結，交叉帶設計增添層次、提供穩定支撐。搭配升級版前掌舒壓豆豆鞋墊柔軟服貼，久穿久走也舒適無負擔，彷彿自帶腳底按摩功能，加寬前緣與防滑橡膠鞋底兼具耐穿性與抓地力，晴雨皆宜。

網友留言提到，「真的一看到舒華代言完全沒辦法抗拒就下單了」、「圓頭搭上小蝴蝶結很可愛」、「可愛氣質兼具的感覺～當時顏色真的猶豫很久，但黑色真的是最百搭的」。

No.5 NET

翻攝官網／NET

「NET瑪莉珍運動鞋真的可以買，快點去！」襲捲IG、Dcard、Threads等社群平台的爆紅聖品就是這雙台灣國民品牌NET的鞋款，售價不到500元超親民，讓許多網友趨之若鶩。

這款鞋以網布與合成皮革拼接打造異材質層次感，魔鬼氈鞋帶方便調整貼合度，搭配個性橡膠大底，實穿又潮流。一口氣推出五種配色，從白色、米白、銀色與黑色，跳色拼接設計，既日系又帶山系機能感，吸引不少網友包色入手。

網友紛紛推薦，「好好看，鞋底軟軟的蠻好踩」、「被燒到！直接在網路下單銀色了」、「被NB燒到但真的下不了手，跑去NET試穿，回家想想後又覺得滿好看的」，但也有些人反映「腳趾一直被頂到」、「長時間走路的話，腳底板易痠痛，這雙比較適合短時間移動，例如：喝咖啡、看電影」。

No.4 adidas

翻攝官網／adidas

adidas Originals SAMBA JANE注入全新潮流元素，SAMBA是甜美又帶個性的瑪莉珍運動鞋。鞋面選用光滑皮革，搭配標誌性的鋸齒狀三條線，鞋頭沿用經典T字設計，魔鬼氈黏扣帶取代傳統鞋帶，增添便利性與穿著安全感。內襯採用絲滑緞面，帶來柔軟舒適的腳感，耐磨橡膠鞋底兼具抓地力與舒適度。

SAMBA JANE有多色可選，黑白兩色輕鬆駕馭辦公室的輕正裝；小紅鞋則是街拍的亮眼焦點；此外，新款加入交叉鞋帶設計與銀色三葉草logo細節，粉白甜美帶著仙氣，適合搭配迷你裙、寬鬆牛仔褲或休閒褲。網友評價，「一雙非常好搭好走的平底鞋，可日系也可韓系」、「鞋型更貼近芭蕾舞鞋」。

另一款ADIFOM MEGAJANE將千禧年代經典跑鞋A3 Megaride的設計元素重新演繹，以科技感十足的FOM中底，呈現原版的開放式通道特色，靈感變化源自瑪麗珍鞋造型，搭配魔術貼粘扣帶，方便穿脫又增添俏皮感，也相當受到網友歡迎。

No.3 GRACE GIFT

翻攝官網／GRACE GIFT

深受女孩們喜愛的GRACE GIFT也跟上了瑪莉珍運動鞋潮流！兼具透氣性與耐穿性，交叉繫帶、魔鬼氈或鬆緊帶設計則增加穩定性與層次感，完美修飾腳型與腿部比例。

系列中亮眼選擇包含韓系學院繫繩魔鬼氈款、蝴蝶結細帶厚底款、搖滾芭蕾蝴蝶結2WAY雙帶款、街頭女孩交叉繫繩款、質感拼接蝴蝶結交叉帶款、個性少女繫繩輕量厚底款等，甜美、復古或微個性都有；不僅具備舒適支撐，厚底還能自然增高、拉長腿型，塑造視覺比例。選擇困難症者也可以到官網參考小編整理的自家鞋款攻略，讓你輕鬆找到最合適的風格。

No.2 Robinlo

翻攝FB／Robinlo Inc. 真皮設計女鞋

台灣時尚女鞋品牌Robinlo以經典的瑪莉珍鞋型為基礎，加入反毛皮、透氣網布與交叉彈力線條等，搭配QQ大底與雲朵鞋墊，久站或長時間行走都能維持輕鬆腳感，無論逛街、旅行或日常通勤都百搭耐穿。

店內多款運動風瑪莉珍採用透氣網布設計，炎熱夏日乾爽不悶熱，加上魔鬼氈方便調整鬆緊度，貼合腳型又省去綁帶的麻煩。另一亮點異材質拼接，將不同面料交織出獨特的層次感，既甜美又帶點復古個性，展現時尚與舒適的完美平衡。

No.1 Rockfish Weatherwear

翻攝官網／Rockfish Weatherwear

Rockfish Weatherwear正式插旗台灣！來自英國倫敦，最早於2004年在康沃爾郡誕生，以威靈頓雨靴起家，隨後逐步拓展鞋款版圖。近年搭上芭蕾鞋與復古瑪莉珍的熱潮，一躍成為韓星與時尚博主爭相上腳的潮流icon。

2024 年以快閃店形式登台便引發熱烈討論，隨後由英斯伯貿易公司正式引進台灣。品牌陸續於台北信義新光三越 A11、新竹遠東巨城設立實體門市，而全台最大規模的旗艦店則座落於台北東區。空間設計延續韓國聖水洞旗艦店的美學語彙，以英倫原木元素營造沉浸式購物氛圍，帶來別具特色的時尚體驗。

為了慶祝台北旗艦店登場，首次在海外市場推出獨家配色！將最受歡迎的機能風瑪莉珍加碼「台灣限定色」，低飽和的灰白漸層靈感取自「台灣感性」，帶點冷冽又充滿仙氣，專屬於台灣女孩的優雅氣質。

Dcard許多網友發問「請益Rockfish瑪莉珍運動鞋」、「Rockfish魔鬼氈厚底瑪莉珍鞋好穿嗎」，其他網友回覆「很舒服，我在韓國買完立馬換上穿，腳像踩在雲朵裡」、「如果不介意可看小紅書分享！但是有人說好走有人說不好」、「大饅大力私服推薦款，不會太柔又不會太剛，穿在路上真的詢問度很高」、「有去實體店買了！試穿感覺是舒服的，底是厚的也不會太硬～不確定走久的話有沒有差」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年09月24日至2025年09月23日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

